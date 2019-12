Absuelven a una feminista y condenan a otra por calumnia en contra de catedrático

@DiarioCoLatino

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador dio a conocer el fallo en el proceso por calumnia en perjuicio del catedrático Ricardo Alfonso Mendoza, en el que absuelve a Guadalupe Yamileth Hernández Carranza y condena a Lissania Carolina Zelaya Zepeda, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Yamilet fue absuelta por considerar que no hay elementos que la vinculen a los hechos juzgados, por lo tanto, la absolvió de toda responsabilidad. Por otra parte, condenó a Lissania, luego de mediar las pruebas, ya que no quedaba duda alguna que acusaba de manera clara al profesor, por un caso que no ha quedado establecido, puesto que no hay un soporte que confirme los dichos de los testimonios vertidos en el juicio.

La estrategia de la defensa fue que la acusada realizó dichos actos acusatorios en su calidad de defensoras de derechos humanos, por lo que la jueza mencionó que es loable la posición de garantizar derechos, pero que por medio de reporte solicitado a fiscalía no se estableció que el profesor tuviera expediente de acoso en su contra.

Por lo tanto, hubo un dolo de dañar la imagen en los eventos objeto de juicio, donde expusieron en lugares públicos la imagen del profesor como acusador y violador.

El delito de calumnia no tiene señalada una pena privativa de libertad, sino que contempla días multa, por lo que le impuso una sanción de 200 días multa que equivale a 2 mil 27.80 dólares, además la encuentra civilmente responsable, dejando a Mendoza para que acuda a la vía civil y se establezca el monto del daño causado.

Dentro de las pruebas presentadas estaba el informe solicitado por la parte acusadora de la pericia psicológica practicada a Mendoza, donde concluye que a raíz de los sucesos se encuentra afectado, ya que han afectado su vida cotidiana y que requiere un tratamiento.

Mendoza es catedrático de Teatro de la UES y acusó a las demandadas por calumniarlo, puesto que lo han señalado públicamente como abusador, acosador y violador. Dichas expresiones fueron publicadas en medios de comunicación.

Son cuatro los hechos presentados en el proceso, los cuales fueron cometidos entre 2016 y 2018, algunos en las instalaciones de la UES.