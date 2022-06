Abogado de ministro de Gobernación presentará en la APES una denuncia en contra de Factum

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El abogado Giancarlo de la Gasca, representante legal del actual ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, anunció hoy que interpondrá una denuncia en contra del medio de comunicación Revista Factum y contra la periodista Loida Avelar, en la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), por la supuesta vulneración “de al menos 16 artículos del Código de Ética del Periodismo”.

La periodista, según el abogado del ministro, habría hecho “un ejercicio irresponsable” de la libertad de prensa al informar sobre una denuncia de violencia intrafamiliar que involucra al funcionario, presentando solamente una versión de los hechos. Sin embargo, en el reportaje de Factum menciona que la parte acusada no respondió a las llamadas.

Habrá que contextualizar que Revista Factum informó que Juan Carlos Bidegain «fue denunciado en el Ministerio Público de Guatemala el 16 de febrero de 2012 y el 8 de mayo de 2015, y el tribunal remitió la orden de ´aprehensión internacional con fines de extradición´ a la oficina central de Interpol por el delito de maltrato de menores”.

La Revista Factum informó que presuntamente el 19 de septiembre de 2019 el investigador Carlos Juárez le leyó sus derechos a Juan Carlos Bidegain Hananía, en la oficina central de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en El Salvador.

“Ese día, Bidegain, fue capturado con una orden de arresto internacional en su contra, por una acusación de maltrato contra una de sus hijas. El funcionario estuvo detenido 30 días en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía y también, bajo arresto domiciliar”. Semanas después de su detención, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador negó la extradición, señaló Factum.

El abogado de Bidegaín dijo que “solamente plantearon una de las versiones, no fueron objetivos, imparciales, no plantearon las 2 versiones de la cosa, no plantearon de manera objetiva cómo se debía hacer y no solo eso, sino que sistemáticamente mediante sus redes sociales (de Factum) se han encargado señalar públicamente a mi cliente utilizando las palabras ´prófugo de la justicia´ como que si fuera alguien que anda huyendo». Además, sostuvo que los hechos de la denuncia eran falsos.