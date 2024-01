99% de las empresas de seguridad privada violentan los derechos de sus trabajadores

Kendra Cordero

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Trabajo informó que en los últimos días realizaron inspecciones en las empresas de seguridad privada y que encontraron que el 99% de estas presentaron incumplimientos en normativas laborales y violaciones a los derechos de sus trabajadores, por lo que destacaron que las empresas de seguridad privada han sido las principales violadoras de derechos humanos en El Salvador.

Las inspecciones se realizaron luego de que el sector de seguridad privada denunciara los hechos. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que en las inspecciones a las empresas de seguridad se les encontraron diversos hallazgos que reflejan el incumplimiento al Código de Trabajo.

Entre los principales incumplimientos fueron: No pago de recargas por nocturnidad, no pago de horas extras, descuentos ilegales (uniformes, seguros de vida), no pago de prestaciones sociales, no pago de prestaciones sociales, entre otros.

En la Asamblea Legislativa, la Comisión de Trabajo no ha querido estudiar una propuesta de Ley de Seguridad Privada a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos regulados a nivel constitucional y leyes secundarias.