4 monkeys y la Fragua

Mauricio Vallejo Márquez

Escritor y Editor suplemento Tres mil

Cuando conocí a mi amigo Jorge Bautista, yo tenía poca idea de la cultura de café, solo sabía tragarlo. Cosa curiosa al ser parte de una nación productora de dicho grano, pero es la realidad. Con cada encuentro con Jorge, él me fue enseñando cómo beber café, a no ponerle azúcar y a diferenciar los distintos métodos, además de honrarme con su amistad. Con los años nos perdimos de vista, cosas de la vida.

Un día con Karen regresábamos a San Salvador, habíamos ido a hacer unos tramites a Santa Elena y decidimos pasar a beber una tasa de café a 4 Monkeys Coffe Roasters en Antiguo Cuscatlán, hogar de los campeones mundiales de barismo.

Ponemos un pie dentro y… ¡Sorpresa!, Ahí estaba Jorge. Nos fundimos en un abrazo y comenzamos a ponernos al día, a conversar para darle sentido a la historia y conocer el destino de cada quien. Y por supuesto a probar sus maravillosos expresos.

Así un día entre pláticas y cultura de café, me sugirió hacer un taller de literatura en 4 Monkeys, y así emprendimos el camino. Un taller para quienes desean iniciarse como escritores.

Justo este 2018 cumplo diez años de impartir talleres literarios, una década parece poco para todo el camino que se recorre.

Ser escritor en un país como el nuestro no es tarea fácil. Porque no existe demanda del producto que elaboramos ni facilidades para publicar, además de tener que sortear camino entre el ego no siempre positivo de algunos que también escriben. Y es lógico porque nuestra cultura es mediocre y egoísta, se conforma con hacer la mitad de lo que podría ser, no se esfuerza porque no ve posible conquistar las alturas o se sienten demasiado capaces; y egoísta porque en muchas ocasiones cada personaje vela por sí mismo. Total, se debe enfrentar muchos retos.

Sin embargo, 4 Monkeys, donde se prepara un café maravilloso, es la prueba de que se puede superar ese pensamiento; una persona que desea hacerlo, que busca la excelencia puede escalar grandes montañas y superar lo que se proponga, justo como necesita hacer un escritor.

Ahora La Fragua y 4 Monkeys presentan el seminario los primeros pasos del escritor, guía para un escritor que comienza.

Cuando una persona va a comenzar a recorrer un camino debe tener claro el lugar a donde quiere llegar antes de dar el primer paso, así como conocer la ruta que tendrá que recorrer o tener un mapa y una brújula. Claro, si desea tener menos dificultades para lograr su meta. Para ello es necesario leer, leer mucho y a buenos autores (no todo lo que se publica es recomendable para leer). También es importante estudiar, indagar, analizar para no pecar de ignorantes.

El camino del escritor es solitario, sin lugar a dudas. Pero, si se ve acompañado de mentores y talleres el literato en ciernes puede ahorrarse dificultades. Lo importante de esto no es mantenerse dentro de una escuela literaria e imitar a un autor, sino aprender con esas escuelas literarias a encontrar su autenticidad. Se vale tener influencias, pero la gente siempre prefiere al original.

Aprender a escribir se aprende escribiendo, equivocándose, siendo humildes. El que dice saberlo todo ya ha perdido la ruta. Les esperamos para aprender juntos.