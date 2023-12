29 personas resultaron con quemaduras en Noche Buena

Kendra Cordero

@KendraCordero_7

Colaboradora

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que durante las celebraciones de la Navidad (Noche Buena) en El Salvador se contabilizaron alrededor de 29 personas con quemaduras con productos pirotécnicos.

“El total de quemados han sido 29, de los cuales 2 por cuetillos, 23 por morteros, dos por silbadores, uno por volcancito y uno por estrellitas”, detalló el director Luis Amaya.

Por otra parte, el director de Bomberos, Baltazar Solano, hizo un llamado a la población a no comercializar ni adquirir productos pirotécnicos prohibidos, ya que esto no es solo ilegal, sino que representa riesgos.

«Pedimos a las personas, no fabrique, no venda, no compre productos pirotécnicos prohibidos, no solo estará incumpliendo la Ley, si no también estará poniendo en riesgo su vida o de los que le rodean».