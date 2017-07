Yesica Rincán: Talento, belleza y política

William Siliézar

@DiarioCoLatino

Por las calles de Ahuachapán camina una joven que ha dedicado parte de su vida a la docencia y a la música; se trata de Yesica Rincán, nacida en la ciudad de los ausoles, una maestra en Estudios Sociales y con una especialidad en Administración Escolar. Es además una emprendedora y una reconocida cantante, que ha hecho bailar no solo a los ahuachapanecos, sino más allá de las fronteras patrias, al ritmo de la cumbia. Yesica Linette Rincán Zelada, de 33 años, ahora camina por esas calles con un solo motivo: conocer las necesidades y problemas de los habitantes pues bajo la bandera del FMLN busca conquistar en 2018 la alcaldía municipal, por eso ha decidido entrar de lleno a la política.

Diario Co Latino se desplazó hasta la cabecera departamental para conocer un poco más sobre la mujer que ha dejado las aulas y los escenarios para participar en las elecciones municipales 2018 con la expectativa de lograr un cambio de bien en el municipio que la vio nacer.

– Tenemos entendido que es cantante, ¿podría comentarnos a qué edad empezó en el mundo artístico y por qué?

Empecé hace dos años. La idea inicial fue un mecanismo de prevención de la violencia con las jóvenes, con la idea de salir de las casas a otros lugares donde ensayáramos; así inició la idea, como un grupo de mujeres que decidimos formar un nuevo camino en el mundo artístico.

Empezamos bailando, luego nos dimos cuenta que varias teníamos la habilidad para el canto, empezamos con una canción, después con dos y así llegaron los contratos, por lo que tuvimos que generar más música hasta que se convirtió en una forma de vida para todas la integrantes.

Yesica Linette Rincán Zelada, candidata por el partido FMLN en las próximas elecciones para la silla edilicia de Ahuachapán en su recorrido por el parque Francisco Meléndez.

– ¿Qué es lo que más le gusta cuando está en el escenario?

Si hay algo que la faceta artística me ha regalado es sentir esa adrenalina, esa pasión, sentimiento y contacto con las personas. He vivido tantas experiencias, entre ellas, representar el país, pues tuvimos la oportunidad de estar en la Teletón de Xéla, donde fuimos premiadas como Grupo Revelación. Además, tuve la oportunidad de estar en la Frontera con México y se siente muy emocionante que digan que representan a El Salvador, porque ahí ya no es el municipio, sino todo un país.

¿Ha compuesto alguna canción, melodía o escrito una letra propia?

Tenemos una letra y seguimos escribiendo más. Está entre los proyectos próximamente lanzar una letra escrita por mi persona y que sea alegre, porque me identifico con los ritmos alegres, me gusta la cumbia, que es muy representativa de El Salvador.

– ¿Alguna anécdota que haya pasado en el escenario que quiera compartir?

Una vez en un evento tuvieron que llegar los agentes PNC a ayudarme, porque no podía pasar, porque todos querían platicar conmigo y tomarse una foto. Se tardaron más de 45 minutos en retirarme, pero yo feliz, el detalle es que no íbamos a terminar en toda la noche si no llegaba ayuda, pero son de las cosas que llenan de satisfacción, porque si el público pide esas cosas es porque hubo contacto.

– Es maestra graduada de la Universidad de El Salvador, ¿por qué estudiar esa carrera y no otra?

Mi mayor pasión ha sido la educación, y de hecho, la mayor parte de lo que he estudiado va enfocado a esa carrera, que es con lo que me he identificado. Pienso que entre más conozcamos podemos colaborar mejor con la personas que nos rodean, podemos orientar de una mejor forma. Pienso que la educación es lo que nos puede hacer transformar la sociedad, para la clase trabajadora es nuestro recurso.

– ¿Cuál ha sido su experiencia como maestra?

Di clases ocho años en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, de Ahuachapán, y en el Instituto Nacional de Santa Ana durante las prácticas docentes. Esto me ha permitido estar con todos los ambientes en el área educativa. Luego, me quedé en el área administrativa, tengo varios textos escolares de diferentes niveles y estoy por ver cuál será el primero que vamos a publicar, me gusta mucho escribir también.

– ¿Qué piensa de la educación en el país?

Actualmente, lo primero que puedo hacer es felicitar al gobierno porque le está apostando mucho a la educación y ya se están viendo resultados. Los programas sociales son una parte fundamental de colaboración en cuanto a la educación, hemos avanzado mucho, y me gustaría que aquí mismo en el municipio podamos avanzar un poco más.

Tuvimos 20 años de retraso a nivel nacional, pero vamos en camino y particularmente el gobierno actual le está apostando mucho, está trabajando con la primera infancia también, algo que en los gobierno anteriores no se le daba importancia. Los paquetes escolares han beneficiado exageradamente a los salvadoreños, así como el vaso de leche, el programa de un niño y una computadora también.

– Además de maestra y cantante también es una mujer emprendedora ¿qué podría decir sobre su experiencia como empresaria?

Me considero emprendedora y siento que los jóvenes en el país debemos buscar varias áreas de expansión y desarrollarnos al máximo cuando se da la oportunidad.

Decidí crear un negocio familiar, es una librería y papelería, y tratamos que todo vaya enfocado a generar beneficios y relacionados a la educación. Además, tratamos de ofrecer servicios diversos siempre orientados a las necesidades del municipio.

– ¿Será que hay oportunidades para que los jóvenes puedan ser emprendedores?

Hay muchos proyectos a nivel central. Se le está apostando bastante a la juventud también, hay muchos programas y proyectos a través del INJUVE que permiten desarrollar las capacidades de los jóvenes, el “Jóvenes con Todo” y el “Actívate” son algunos de ellos.

– ¿Qué la motivó a involucrarse en la política y aspirar a la Alcaldía de Ahuachapán?

El amor al municipio. El factor clave que me lleva a tomar esta decisión es porque soy una joven más en el municipio, y como muchos, lo que la población espera son propuestas.

Pienso que es posible crear un mejor municipio, sin colores ni distinciones, por supuesto, porque estoy segura que un gobierno municipal es para todos. Una alcaldesa no puede trabajar para un sólo color, tiene que trabajar para todos los habitantes, se debe trabajar en colectivo y no pensar de forma individual.

– ¿Cuáles son las propuestas que tiene para los ahuachapanecos?

Son cinco ejes fundamentales. El primero, que es el básico y fundamental, es la reactivación de la agricultura; el segundo, el rescate de la memoria histórica, porque Ahuachapán es rico en historia y cultura pero no es explotado y esto permitiría incluso generar más empleos; el tercero, el ecoturismo; el cuarto, viviendas dignas porque se puede hacer gestiones para ayudarles a las personas de escasos recursos y el quinto son los caminos rurales en los que hay muchas necesidades.

Además, pienso que anexo a esto, se puede trabajar los temas de juventud, deporte, salud y empleo haciendo esfuerzos con los diferentes ministerios.

– Se dice que los jóvenes hoy día han perdido la credibilidad y el interés en la política del país, ¿qué opina usted sobre eso?

Yo pienso que los jóvenes debemos participar más en la toma de decisiones del país. Así como yo, que decidí incursionar en la política porque creo que podemos transformar el país, se pueden hacer cosas diferentes, hacer el cambio e involucrarnos en la política para lograrlo, así como los jóvenes en Ahuachapán están motivados, porque estamos seguros que vamos a ganar la alcaldía de Ahuachapán.

Los jóvenes somos los constructores del futuro, a mí se me criticó en las redes por ser joven, pero quien dice que los jóvenes no podemos, podemos agarrar nuevas ideas para conducir el municipio o el país.

– ¿Qué piensa del papel de las mujeres en la política de hoy?

Es de romper esquemas, las mujeres podemos participar en política para transformar históricamente, hacer la diferencia y construir un lugar con mejores oportunidades. Lleva un enorme reto, pero estoy segura que somos capaces de ser lideresas.

– ¿Cuál ha sido la respuesta de su familia, amigos y seguidores ahora que es la candidata a la alcaldía del municipio?

Siento un apoyo exageradamente grande de parte de mis familiares, amigos y de todas las personas que me conocen, que están seguros que vamos a ganar la alcaldía de Ahuachapán y eso es un factor clave porque sentir la aceptación de las personas cuenta también en el estado de ánimo y la disposición del trabajo. Cada vez nos sumamos más a este proyecto, porque el plan de gobierno no es mío, es de todos, porque entre todos lo vamos a construir.

– En las redes sociales ha recibido críticas, ¿tiene algo que decir al respecto?

La mayoría de críticas fueron en relación a mi faceta artística y, a lo mejor, también porque no conocen todas mis facetas. En la mayoría de noticias de los medios de comunicación tomaron fotos de mi faceta artística.

Ahora, yo agradezco las críticas positivas y negativas porque considero que de todo se aprende, hay que saber escuchar, porque de no poder hacerlo para que meterse en política partidaria, mejor hay que proponer y demostrar que las cosas no son así.