Tiene sus orígenes en un grupo de jóvenes que formaban parte del grupo «Escritores de La Paz», quienes se reunían en la Casa de la Cultura de Zacatecoluca, desde mediados de la década de los ochentas.

Ellos deciden formar a inicios del penúltimo lustro del siglo XX, el grupo «Escritores Jóvenes de La Paz», conformado por Milton Doño, Masiel Platero y Juan Carlos Cárcamo. Posteriormente, a mediados de 1991, se organiza el taller literario Simiente, agregándose a los nombres anteriores los de William Durán, Carlos Domínguez y Luis Alfredo Castellanos. Sin embargo, compromisos académicos llevaron a que Masiel abandonara el grupo.

El colectivo se enfocó en un programa de trabajo que abarcaba reuniones de formación y estudios literarios, promoción y difusión de la obra de los miembros y participación en certámenes literarios.

Pero la actividad del taller no significó abandonar la Casa de la Cultura de Zacate (entonces dirigida por el poeta y pintor Roberto Monterrosa), por el contrario, compartían recitales en instituciones escolares y centros culturales, dentro y fuera del departamento, incluso con presentaciones en el foyer del Teatro Nacional de la capital; publicaciones como las revistas Casa de los Cantos y Literovida ((órganos de difusión de la Casa de la Cultura y del taller literario, respectivamente), el espacio asignado por el Suplemento Cultural Tres Mil del diario Co-Latino, titulado «Casa de Zacate», entre otros.

Mención aparte merece que el taller literario dirigió por más de cinco años el espacio radial de promoción de las actividades de la Casa de la Cultura, «Horizontes Culturales» en la frecuencia departamental de Radio La Paz y otro en un sistema de circuito cerrado en Radio Mercurio, con alcance en el casco urbano.

Sus miembros fueron invitados a participar en actividades literarias dentro y fuera del país, con destinos como Guatemala, Honduras, México y Cuba, entre otros, e incluidos, de forma individual, en libros antológicos de los Juegos Florales Salvadoreños (Casa de la Cultura de Zacatecoluca), Ahuachapán, Sonsonate (editados en la última década del siglo pasado), y en la más reciente colección de Juegos Florales de la Secretaría de Cultura de la Presidencia; en el certamen literario de Astac (Asociación salvadoreña de los trabajadores del arte y la cultura); y en estudios de poesía, por citar algunos.

A nivel grupal están incluidos en el libro Escritores de La Paz (Dpi, marzo 1995); reseñados en Literatura Salvadoreña 1960-2000, Homenaje (Jorge Vargas Méndez y J. A. Morasan, Ediciones Venado del Bosque, 2008) y comentados en diversos artículos periodísticos.

Entre puertos Lluvias Y piedras Poemario de Milton Doño

CONSIGNAS

Ésta es nuestra consigna

Nuestra única consigna sobre el mundo.

No nos detiene el miedo

Ni el amor (nosotros que hemos amado tanto)

No sollozamos entre sombras

Y largas cabelleras blancas

Recordando la muerte, la casa destruida.

Porque no hay otra vida

Otro camino

Ni más tiempo que éste

Donde sentarse a llorar es un crimen

Y donde alzar la mano hacia la luna

Es bajarla

Con un puñal así de grande

Sobre el pecho enemigo.

PAÍS DE LAS GAVIOTAS

He aquí el testamento de los árboles

El emigrar de pájaros color de sueño

Los grandes continentes del tintero en su añoranza.

He aquí el exilio

En la heredad de los molinos

O en el salitre ancestral de los puertos

Podría contarte la historio del camino

Hablarte de mi sombra

Crecida a la estación de la ternura

O de la sílaba auspiciando su palabra celeste

En el ritual de las abandonadas promesas desahuciadas.

Podría hablarte de la sed que empalidece las paredes

De las tijeras del amor cortando la página amarilla

Donde retozan las palabras

O del perfil labrado en el coral de las memorias

Yo regresaba de tu nombre

Con un gajo de sol entre las manos

El puerto agonizaba en sombra de un barco sumergido

Y nadie rescataba los murales

Donde un pintor de mente trazó sus cicatrices

No pronuncié el encuentro

Fueron mendigas las llaves del secreto

Y un llanto el alfabeto de la lluvia

En la meditación de los encuentros.

Habitamos la sal de la tristeza en el país de las gaviotas

Y allí la luz petrificada se ha marchado

La piedra despertó sus girasoles

y vimos al sol vendiendo su promesa

al ángel pereciendo

y a la muerte jugando su ajedrez en los lienzos del mar

había un soplo de tierra en la palabra y

sangre adolescente para el himno

había ternura en las pisadas soñolientas

y una carta de amor

en la camisa fusilada del proscrito sueño.

La noche no se atreve a descubrir sus cráteres

La noche arrastra el vértigo

Y la espesa soledad de las estatuas

Pontifica de sal nuestra partida

Pero todo regresa de la golpeada orilla

Y la noche decapita mariposas, luciérnagas, somorgujos y gaviotas

Mientras oigo tu voz

Poblando de extraños rumores la mañana.

POR QUE ENTONCES LA MUERTE

Pero creció tu nombre

Se hizo sal en los párpados

Se hizo espera en los muslos

Hay fuego entre los dedos de la noche

Ellos cubren el llanto

Ellos siembran caminos

Amantes: extraña palabra que me devora los labios

Llueve mis cabellos se enreden las ramaje del tiempo

Alguien vistió mi sombra

Golpeó mi sombra

Repartió mi sombra

Todo se hizo delgado como un hilo de viento

Llueve

Era el sueño una isla, una aldea

Que atraviesan la sombra de una niña descalza

Recobrados anillos

Miel y pan florecieron a la sed de sus manos

Viejos barcos partían

Ignoraban sus rumbos pero siempre partían

Yo miraba el celaje de sus agrias velas

Al reclamo del mar

Cancerosas murallas

Bestia herida de vertido

En la marejada enclaustrada de sal

Llameante se trenzaban los cuerpos

Y era tuyo mi grito

Y era tuyo mi acento

¿Por qué entonces la muerte

invadió las moradas del cuerpo celeste?

Hoy pronuncian nombres al crujir de las olas

Llueve

Había fresas salobres sobre el musgo escarlata

¿quién rasgó el manifiesto?

Alguien busca el milagro de agoraras ventanas

Descargando su látigo sobre el rostro del naufrago

Y adolecen de miedo de relojes de arena

Tus empotradas estatuas.

Tú ofrecías al arribo de los barcos

Extraños amuletos

Mientras tus manos perseguía los racimos del sol

Hay tumulto y perenne galopar de sangre

Espuma de oro, molinos de humo

¿En cuál cofre de sándalos se durmió tu guitarra?

Llueve

Y en agua furiosa

Los espejos regresan un cuerpo de luna.

Aquí azul de la montaña

El viaje constelado

El sauce blanco de la ciudad de piedra

Caminante detente

ebrios potros de niebla desgarraron la noche

y aquí la mano de júbilo crecida en las riberas

aquí la huella, los climas del geranio

o el áspero sabor de la alborada

¿Fue acaso tuyo el hijo que agonizó en mis brazos?

Llueve

Tu tristeza descubre la garganta del mar

Entre las olas inocuas

Del vacío y la soledad.

CAMINOS

Te dejo mi llanto,

Mi limosna de abril

Y el jade donde del pájaro enciende su plumaje.

Hoy caigo en el vacío donde gravitan peces

Donde los dinosaurios nevaron el reposo

Donde la claridad subasta sus antorchas

Y las aves ya no emigran hacia el norte

Hay un árbol de piedra y un río de amapolas

Donde las noche inicia tus memorias

He aquí los sacrificios del sueño

Tu barco de cristal

Tu norte de girasoles ebrios

Más un día regresarás

Y yo aguardaré entre las redes

Remendando el sudario de las constelaciones

Que un día nos cobijaron.

MEDITACIÓN DE LOS PUERTOS

He lanzado tus anclas

En el desfallecer de las olas

Busco tu antigua geografía

En las moradas del oráculo

Las llaves de tus mares

En el exilio de las lámparas

He aquí tus arrecifes

Blanqueando las tinieblas

Tus rojas armaduras

En el umbral del silencio-+.*

Por SI DA la muerte un golpe en tu puerta

(2do lugar juegos florales de Ahuachapán, 2002)

Me arrastra una tristeza irrenunciable

Asechada de sondas y ataduras

Amarradas al claustro de mi cama.

Es un olor a muerte a y a silencio

Lo que me golpea desde adentro.

Sentada inútilmente al borde de las sombras

Pasa el páramo desahuciado de mis días.

No puedo aceptar la idea de su estancia

Ni renunciar a la tristeza

Ella me toma de la mano, me desgarra la atadura

Y me corona de faustas espinas condenables.

Amarga soledad, resentida y sin voces de mañana

Porque te derramas con toda tu amargura

Matando atropellada mí esperanza

Porque pones tu frente ante mi frente

Y me haces pagar con las dalias de la vihda.

Espina lacerando mi pulmón izquierdo

Derrama la piedad de tus dagas

Déjame respirar, quiero dormir la última noche en paz.

Es tarde muy tarde la luna se ha cansado de mirarnos torpemente.

Me asusta el aire,

El pájaro que vuela como dormido,

El pez dorado ladrando en los arroyos,

El perro cantando ante las flores.

Alguien llega

Rompe las aguas grises con un remo

Forrado de harapos blancos

Me agita las manos, acelerando el corazón

Pero no estoy lista

Aun no lo estoy

Porque morir es

Estancar un sueño cada vez más profundo

En el centro de la nada

Y aun no es la hora.

Abrázame, se nos va la tierra

y me vomita su impetuoso viento

en la sombra de nadie.

El sueño es la trasparencia de la muerte

No huyas, el amor a veces aniquila

lo propio que atesora

Lo que se retiene es apenas

el caos de los labios.

Despierto dando gritos ajenos

Canto, canto

Hasta que brota una palabra

Una salpicadura de aguas bautismales.

En mi boca sólo tú nombre

Tus recuerdos, tus besos

Zumbando en mis pechos de hélices solapadas.

Siento el cuerpo arrojado al mar

El silencio

Mi gastado escudo protector

Hoy es un acecho de piedra dentro de mi alma.

Quizá sólo es la muerte

Y su afilada campana rompiendo el cielo

O el espesor de mis parpados

Bajando hacia el dominio ausente.

Canto, canto

Como si quebrara sobre mis rodillas

Una jaula llena de ciegos pájaros.

Desespero

Pero me re hago en tu fortaleza

En el prodigio de tus manos

Bebo una lámpara blanca

Mientras brindo por un mundo

Santificado.

LLUVIA

Desde adentro

me veo venir

caminando

sin prisa

hacia el reencuentro

postergado

escrito en la esquina ceremonial

de la memoria.

En la plaza

de los sacrificios están

mis alas como única ofrenda.

Levanto el velo

del rostro que fue mío

y un día se alejo

Como si fuera piscucha

Como hoja de abril en mayo

Concebido para sufrir

detrás del silencio.

Mis pasos van

extraviados sobre mi rumbo

confundidos con la danza

de la estrella y la luna

de un planetario que se aleja y

Que por turnos ensayamos

antes que caiga la lluvia

y luego se evapore junto al alba

Dejando la humedad

imposible

Adherida al futuro

De donde sin

Prisa

Caminando cabizbajo

Me veo regresar.

ASTERISCO V410

Nadie entendería el valor de un cordero

Dibujado en mi pecho

Nadie descifraría la ecuación del asterisco V410 y

sus implicaciones astrológicas

Nadie evadiría demasiados con tanta prisa

Desde el reflejo de un closet

Nadie apreciaría mi deseo de golpearte

Hasta tatuarte un lucero

Nadie recordara el teatro mágico,

Tierra colorada,

ni los girasoles con tanta paz como el cielo

Nadie sabrá de planetas con tanta ciencia

Como el muchachito de cabellos de trigo

Nadie entendería de poemarias, de partos prematuros,

de kabrakanesalas 10 de la mañana

con la premura de demasiados,

de telepatías imaginadas.

Nadie, absolutamente nadie

sabría de lunares paralelos, de cometas

bífidas y frágiles silencio, de jardines secretos

Nadie sabrá de rituales 4y10, de boletinas,

Puesiesque, en cajitas azules, de papelitos y razones,

del Tarde que nos queda.

Nadie solo la Luna y su silencio de luna

Solo la Luna y su cuenco de sueños

Solo la Luna y el cuenco de tus manos

mi-tu mariposa de fuego. 0408

Juan Carlos Cárcamo

VVY si la paz lloviera

Si a gotas fuese repartida entre las víctimas con la suave textura del consuelo

Y si lloviera y si fuese caricia entre lágrimas plurales y si fuera como una multitud de anónimos abrazos repartidos

Si fuera ella la que al abrir la historia saliera al encuentro de los mártires

Si fuera ella tejiendo con cadencia los rincones los sistemaslas murallas

Si lloviera paz en lugar de pólvora

Si la vida pasara en lugar de la muerte por las calles las colonias los caminos

Si fuera su arrullo la música de los huérfanos

Si fuera su mano tendida para las madres

Y si la paz lloviera volviendo los corazones blandos húmedos fértiles propicios para florecer en esperanzas

El dilema del prisionero

El ajedrez dispuesto en la mirada del vecino el guante suavizado con una flor semántica la erguida cortesía del que controla la ansiedad difusa del que esconde su último movimiento

Son familias, son amigos, colegas, hermanos

Activistas de la causa de la diplomacia feligreses de la doctrina de Sun Tzu

Todos sonríen adulan abrazan

Actrices y actores racionales en transacción continua (en una mano la pólvora en otra la sonrisa)

Caminan y se encuentran diariamente en una enredadera Ahí la estrategia dominante la coacción el arbitraje

Caminan cargando sobre si los rasgos las virtudes los intereses clásicos el continuum persuasivo

Y la autoridad se exhibe en crestas proverbiales y la violencia oculta en el monopolio de la fuerza

La paz juega a las escondidas

LAS OLAS

ISerpiente de mar y de arenaCrece y huye Alma de sal se agita en explosiones infinitas de luz

IIMontaña leve surge al pie de la arenaDiminutos soles juegan en su frente

IIIEs el grito del mar Es el vientoque se anuncia húmedo tumbao

IVSuave Viene Llega suave Besa todo lo que encuentra Besa con labios suaves Toca con aliento suave Mece mis ojos con abrazo suave de luz suave cayendo a gotas de arenaPalidez de moza Candidez de agua Suave EllaSuave me toca con sus manos de viento Suave hablacomo la amiga de infancia No es una ola es poesía No es el mar es un nido de versos navegando en el remanso

Suave cristal que me roza la mirada Línea de plata que acresta las olas SuaveCadencia de piel que se desliza bajo una sábana de sal Suave voz de horizonte que envuelveSuave luz Suave biombo Suave tarde que se deshojaSuave palma que cubre mi asombro Suaves dedosbailando en el remanso Suave colina que escala el azul norte Suaves pies de arenaque se embriagan de huellas suavesPasos de sol gigante Suave risa de DiosSuave germinación de ojos y palabras

ImlaKech

Soy yo y somos todos

Lloramos y crecemos en la muerte

La vida nos empuja hacia el silencio

Tus ojos revolotean en mis manosVeo mi piel como una playa en tu mirada

Somos la luna oscura y luminosa

El viento abraza al árbol y a la montaña

El que diserta con música en las manosel que abre su bigote para encender palabrasla que esconde en sus ojos todas las imágenes

Todo una galaxia

El coloquiola locura retóricase fusionan

Crecen y decrecen Amalgama

Viajamos hacia el otro ladoBebemos el aire madre de la tierra

El que sueña el que caza sueños el desnudoTodo gravita

Atrapados en la simbiosis de la vidaun día dormiremos bajo el mismo abrazo

Carlos Alberto López domínguez

CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS. POEMA 3

Las palomas te saludan mi general

Mientras tú,

erguido como todo buen militar

ves pasar con arrogancia

a las damas de esta ciudad.

Mi general,

Tú has sido testigo mudo,

Sé que ganas no te han faltado

de participar en todas las revueltas

Capitán General Gerardo Barrios

Sé que te dan ganas de bajar

de ese esplendido caballo

para castigar a tanto mal hijo

de su madre patria

Para fusilar a tanto ladrón no solo de las cosas de valor

Si no también de sueños,

Para castigar a los seguidores

de la política de mierda

Para enseñar cómo se debe gobernar

con el porte y la decencia

de todo un caballero mi General.

EL ODIO UN DIA.

POEMA 4

El odio como antología

publica hoy su historia.

Todos la conocen hoy,

nadie antes

solo el pobre y yo.

Ya todo el país habla de ella

como cosa grande, cosa nueva

mas no podrán explicarlo

Disipar el divieso acumulado con los años

y descargar su rabia su ira

cual alma enloquecida

Pero no le importa que al pasar

en cada camino en cada cuidad

con su muerte arrastre el amor

solo quiere que recuerden

que el odio un día pudo más.

DAME TU MANO HERMANO. POEMA 6

Si ayer con vos abrazamos la esperanza

corríamos tras nuestros sueños

y las novias

tras la vida,

Hoy henos aquí enfrentados

por el destino cruel

forjados por otros,

Dame tu mano, hermano, y toma las mías

los números para los matemáticos,

las letras para los poetas.

Hoy se libre como ayer.

Cuando entre las manos

teníamos los hilos de nuestros cometas

y reventemos nuestras vidas

comohippie

venga pues tu alegría y mi felicidad.

Vamos a caminar

nuestras familia nos esperan

No, nos matemos más

nuestros hermanos e hijos lloran,

mi casa y tu casa

en la colonia del mismo barrio están.

POEMA DE AMOR.

POEMA 15 (Para ti, la Mujer que Amo)

Sin nada y de la nada

Segura de ti misma

Me abrazas

llena de esperanzas

me besas en la boca

sin decir nada

Me amas

Esperas y callada duermes tus ilusiones.

Y otra vez de la nada

y sin nada

llena de pasión me amas.

Me aferras a tus brazos

En silencio me entregas en tus manos tu cuerpo

envuelto en lo oscuro de noche.

Satisfecha de ti misma

me contagias

de tu magia

de tus labios

de tus ganas.

DESGRACIA DESIGUAL. POEMA 21

En cada acera al pasar se queda mi alma

Un pedazo de mi ser se desprende

en cada limosna pedida,

en cada indigente que reclama la vida robada.

En cada migaja que se desprende

de la vida mía

se desarma mi corazón

en cada rostro como herida

Yo vengo desde hace muchos años de sentir el pesar

El dolor de mi gente por las calles, unos viejos otros más.

sus desigual desgracias pasar.

En cada zapato roto

camina una piltrafa humana

sin detener su andar

Ninguna esquina

Ningún semáforo,

Ningún policía

solo el hambre, solo la muerte

que llega como comida divina

frenará sus pies al caminar.

Luis Alfredo Castellanos

Sección 1: Variaciones sobre un tema de invierno.Sección 1: Variaciones sobre un tema de invierno.DIOSEs difícil ser Dios en estos díasmientras las olas con su infatigable dureza extienden su quietud o los árboles entierran su silencio bajo toneladas de huellas de humoPresenciar que algo menos valioso que la hormiga desordena las palabras y en su inexpugnable torpeza, vocifera elucubraciones, insostenibles en la niebla, en serio, es difícil ser Dios en estos días.

CIELOLo bueno del cielo es que no lo tocosolamentelo hiedo con mis ojosle desbarato su pureza con desearlo o lo hago más pequeño al pronunciar sus cordilleras de brisa de espumaDe las pocas mejores promesas: un mañana soleado, los cultivos húmedos, una sonrisa que abraza la cara, tu voz como almohada en el peloEs el azul de arriba como la piel de la esperanza, una música intacta en el oído y sigo creyendoque lo bueno del cielo es que no lo toco.

NUBESNo me gustan porque son suciaslas ciencias dicen una condensación de humedad, una evaporación de marpero es otra cosacomo cualquier día, la limpieza en el cielo es de mil años, el polvo gótico, añejo, germina y flota en el cielo, como polvo barroco fundido en el aire, las nubes transitan en caravana hasta el botadero en el horizonte, y tengo razónno me gustan porque son sucias.

SOLNadie quiere en su cara una luz permanenteel foco en una lámpara sostenida por una mano suspendida en lo invisiblela encendieron y no se apagaen realidad es una inmensa luciérnaga sobrevolando las galaxias y se ha detenido en la espalda del tiemposu brevedad se resiste a desaparecerentre mi hora que no es la suya, cansado cierro las orbitas que la detectanalguien junta las manos para girar el trompo en un lento baile en que las sombras se alternan ante su hirviente resplandor, que es necesarioy sin embargo,nadie quiere en su cara una luz permanente.

LUNAMe resulta triste ver la lunasu luz prestada a cierto kilometraje se retira como en un banco y luego paga en el control de salidas y regreso de las olas, la temperatura de los equinoccios y los eclipses en mosaicos transparentados.Y si no hay crédito, deambula entre peregrinos azabaches y en un salto entre quipus, su geografía se lastima con las donaciones hélicas, sucumbe en las postrimería de su orgullo, termina vomitando el regalo alquilado. Los días sin verle, arranca su cara y parece un cenote colgado, en esos momentos y en otros,me resulta triste ver la luna.

PLANETASEs que alguien vino y dijo que allá arriba estaban otros planetas y les creí que hervían de envidiaante sangre transportada hilando senderos en la Tierray alguien se le ocurrió que los cuervos dejen de anidar mientras los topos incendian los días con su ceguera eso sería en otros planetasporque en esos planetas, la música se arma como piezas de lego, los nombres están hechos de arena y los sentimientos se encierran en zoológicos, de cuando en cuando se les visita y se prohíbe alimentarles con emociones mutiladas de viejas bodegas, no tienen culpa absolutaes que alguien vino y dijo que allá arriba estaban otros planetas y les creí.

ESTRELLASEllas me recuerdan mi adolescencia imperfecciones en la piel que no soportaba sin que mis dedos se juntaran sobre ellas, presionándolas hasta expulsar su gelatinoso contenido y saciar mi alta marea de arrancármelasseguro que en la lejanía, alguien les exprime la luz y nos caen en la cara sus fragmentos de vidrio mordidola piel que ellas cubren, la piel que rodean con sus burbujeantes sonrisas de marfil, resultan para su portador, inventos poli tonales de palpitante angustia una mueca de tarde sin orillas se explaya y no es su culpa si ellas me recuerdan mi adolescencia.

COMETASEternamente despierto en el exilio, cubre su sangre de viento en el mutismo, su estela llorosa o su discreto quedarse en movimiento, respirar sereno del espacio, en una honda se deposita su brillo y es lanzada a colorear asteroides, constelaciones huérfanas y magnetos de gravedad en el paladarantes llevaron calesas que se esfumaron a través de su vibrante distancia, de su inflamada pureza, fiel a su reptar verde, o carbónico o literal nómada colina desapegada a ecos fulgurantes en que beben los cachalotes su soledad circular en que sopla eternamente despierto en el exilio, cubre su sangre de viento.

William Gilberto Durán

PETRUSPETRUS

Camino al pasadose equivocó la muerte.TORRE DE MARFIL RUEGA POR NOSOTROS

buscando el equinoccio que sea mayor que el día o la noche ARCA DE LA NUEVA ALIANZA RUEGA POR NOSOTROS

El momento crepuscular desprendeel celaje apacible que jugueteacon la barba de san Pedro. San Juan pastorea cabras de algodónSANTA MARIA REUGA POR NOSOTROS

que se pierden bajo el llantocristalino de la Magdalena MADRE DE LOS DESAMPARADOS REUGA POR NOSOTROS

Llora y llora como vertienteen invierno que sacia la sed de pobre.

AMEN.

RECUERDO

Ruedan los recuerdos buscando el recuerdo que recuerde el recuerdo que recordó el recuerdo de nuestra primera noche.Ahhhhh ! ! ! ! ! La luna era dueña y señora de la nocheLa nostalgia abría las puertasa la ilusión del deseo.Quimeras deambulaban sobre lasestrellas dibujando nuestroscuerpos en un besoLa oscuridad pedía a gritos el silenciolos dioses fueron cómplicesapagaron la nocheyel

Sabor del pecadotoco nuestros cuerpos.

POST- DATA

Al terminar el día sigo luchando o n

la sangre que emana la o n t a ñ a.

SUEÑO

9:30. Brillan las estrellas al compas del canto de la luna Se abren las puertas de la noche musitando frases que se eclipsan C a l l a . . . C a l l a . . . Escucha el silencio. En la oscuridadlas palabras sobrancontempla las miradas aprieta mis manos siente el calor de la soledad y . . . Suelta la madeja del torbellino que detiene la furia del deseo cierra los ojos siente la ausencia de a gr i m a s

que bañan nuestros cuerpos como el invierno a la tierra cierra los ojos. . . una piscucha de pensamiento échala a volar sobre las ilusiones del tiempo que se detiene cuando el R L J E O

M R A A A C L S

5 3 A : 0 M

SOLILOQUIO MATINAL

Al final que es mejor?La miseria o la esclavitud. ¡ ¡ ¡ ¡ Pero qué digo ! ! ! ! Si la riqueza y la libertad o n huérfanos como miss u e ñ o s en manos

de los P B E O R S O B R E S.

OCASO

Una puesta de sol Anuncia el final del día Toca la puerta la noche que se resiste del sueño melancólico que eclipsan el tiempo hojas bañadas con el roció del silencio que llama las estrellas a poblar las sombras Una apuesta del sol más corre el tiempo tras el día que se escapa en gotas de humo disueltos en los AÑOSDEL H B O M R E.

RETORICA.

Sabes Quién es Roque Dalton?Si. un infiltrado de la CIAque vendió la lucha populary tú Quién eres? Yo? Joaquín Villalobos porque?Por nada ¿¿¿¿¿¿¡¡¡¡¡¡-!!!!!!?????

IRONÌA

Lloran lágrimas al contemplar la ironía de la vida se sueltan las palabrasatadas con el hilo de la garganta escapan corren y se pierden en oídos sórdidos. Sueño las palabras luchando mientras tomamos café.

VENTA

El aire trae el gritouna palabra muere en combatela esquina de los sueñosse baña en lágrimas de sangrela calle del amor se mojacon un orgasmo secola masturbación de las sombrastrae los recuerdos.El semen de los díasse embriaga con la felicidad del sufrimientoTock – TockQue desea.Me puede vender 10 centavosde PAZ?. . .P A Z

¡ P Z ! . . . A

10 CENTAVOS

Fluye el pinceldelineando las sombrascautivadas por el vientoideas colgadas de los pétalos del solDando ilusión y pensamientoOfreciendo quimeras sueltas. . .Mañana vendrá la ironía del inviernocon tinta en sus alas de coloresque nacen la naturalezaAmarillo la esperanzaAzul tiempo en la distanciaRojo la sangre del pueblo que alimentaa la tierra en una trilogíade color, esperanza y vida. . .Abre las puertas corre hermano busca el óleo, el yeso, el lápiz ola tinta Planta en la manta los sueños de niños perdidos buscando la esperanza en tus ojos. . . . Escucha el grito que emana los poros del silencio cuando el ocaso ha suicidado al día una palabra solidaria marca el camino de la luchashhishhhi . . . Don MiltonRegáleme D I E Z I I E E Z Z

MAÑANA INVERNAL! ! !

Veo el viento pintadoacariciando pétalos de solLagrimas de mañana.Mañana invernal de truenosprimaverales, vende la pequeñailusión del día, perdida en elen el letargo de tu miradagota de agua, como virgencaída en el oasis de tu cuerpocorre la luna l c a n za el día

día de acción de gracia donderegalan frases para mujeresdulces versos cálidos o b r el verbosu ave que alaga el corazón

puesto con laa la b r a de libertad DEMOS-CRATOS

La esperanza inicia con la palabra casi perfecta, la raíz y la desinencia establecen la norma. «El poder del pueblo» Regresa el día del exilio tras el anuncio pleno e inobjetable de la democracia Articulo le saluda el objetivo le brinda flores de ilusión El verbo le canta versos de libertad popular ahogada en años de silencio perdidas en voces de gobiernos sutiles, callados, teosóficos, alienados por la ilusión extranjera Extranjero el poder, autóctono el pueblo la luna envuelve con su manto plástico estrellas cristalinas de horas caídas en tu búsqueda. El azar se vuelve realidad a

realidad luego en los portales y envuelve lágrimas sobre vientos de papel y plástico . . .fuè ayer que las lluvias llevaron las presas el caudal del LEMPA es inmenso se levanta la ola del ‘32 el paso del torbellino que desprende hojas caen en Izalco, Ahuachapán, Sta. Ana. San Salvador. . . llega la calma llega el poder pero falta el pueblo

Atención: La democracia es la mejor forma de gobierno de un país donde todos somos Iguales por eso. . . . . . «Es pecado matar hormigas porque ellas no pueden resucitar».

RUTA POETICA

Recorro los adjetivosme detengo en el artìculoacompaño el sustantivo y el verbo.El verso está hechoazul el cielo sobre el ser.