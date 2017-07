“Solo organizados podemos ser escuchados”: Juan Carlos Alvarado, miembro de ALGES

@OscarCoLatino

La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) celebrará 20 años de fundación, en los que se ha caracterizado por impulsar acciones en beneficio de los excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que quedaron lisiados durante el conflicto armado salvadoreño.

Juan Carlos Alvarado, encargado de Inserción Laboral y Productiva de ALGES, comentó que para los miembros de la asociación “no ha sido fácil llegar a 20 años”, sobre todo, por las distintas luchas que se organizaron para beneficio de aquellos que combatieron durante el conflicto.

“Es una historia que recorrer, para ALGES son 20 años de lucha, no simplemente 20 años de existencia, en esos años los afiliados conocemos la lucha que hemos mantenido por los derechos de las personas con discapacidad, específicamente por los lisiados de guerra”, dijo Alvarado.

Actualmente, son más de 7 mil lisiados de guerra los que están afiliados a ALGES, sin embargo, el trabajo para contactar a los lisiados de guerra continúa, ya que algunos de los excombatientes no integran ninguna asociación, por lo que es más difícil que sean beneficiados con programas del Estado.

“Hemos comprobado que solo organizados podemos ser escuchados, organizados facilita realizar toda una serie de procesos que solos no podemos, hasta al Estado le es más fácil tratar los asuntos con gente organizada que con gente dispersa. Es muy importante la organización”, argumentó Alvarado

Inserción laboral

En cuanto a la inserción laboral de los excombatientes, Alvarado explicó que la Asociación actualmente tiene 34 contratos con seis alcaldías, en las que lisiados de guerra son los responsables de la limpieza y atención en los servicios sanitarios públicos.

Uno de los objetivos de ALGES es lograr condiciones laborales dignas para personas con discapacidad, con ello se mejora no solo la situación económica, sino también las condiciones de vida de los excombatientes y su núcleo familiar.

Alvarado comentó que el cambio de administración municipal en Santa Tecla, conllevó que el nuevo alcalde no renovara dos contratos que finalizaron, lo que implicó que 18 miembros de ALGES perdieron su trabajo estable.

“Los gobiernos municipales deben de asumir la responsabilidad de generar oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, no llegar a cortar empleos para dárselo a otro, no es ético, no es moral. Eso sucede cuando prevalece el interés político, por resolver compromisos con la gente que le apoyó en su campaña”, afirmó el encargado del área de Inserción Laboral y Productiva de ALGES.

Atención médica

Una de las quejas más recurrentes de los lisiados de guerra es la falta de atención médica integral. Por el momento solo reciben atención por la lesión que sufrieron durante el conflicto armado, sin embargo, muchas de ellas producen secuelas, por las que no reciben atención médica especializada.

Alvarado reconoce que hay avances en la atención médica que reciben los lisiados de guerra, esto desde la llegada del FMLN al gobierno. “A partir de un gobierno de izquierda en el país, se mejoraron algunas condiciones, como las mejores prestaciones en el fondo de lisiados de guerra”, aseguró.

Para ALGES es lamentable que no se haya logrado el consenso con los partidos políticos para aprobar algunas reformas a la Ley de Lisiados que permitiría que los excombatientes reciban atención sanitaria integral.

“La Ley contempla que el Fondo de Lisiados únicamente puede atender un problema de salud si es de la lesión que tenés registrada en tu expediente, pero las secuelas no te las atiende, por eso hemos planteado que debe de haber una atención integral. Uso prótesis, a veces ando con problemas de columna porque de repente la prótesis ya se desgastó, pero ese problema de la columna no me lo atienden”, ejemplificó Alvarado.

Ley de veteranos

En cuanto a la Ley de Veteranos, ALGES considera que se complementa con la Ley de Lisiados de guerra, ya que les brinda beneficios que no fueron contemplados al aprobarse la Ley al finalizar el conflicto armado.

“La Ley de Veteranos complementa los servicios que ya se reciben, si hay un beneficio que se recibe de parte del fondo de lisiados, ya no lo van a recibir de la Ley, pero si hay un beneficio que no se ha recibido y se cumplen los requisitos establecidos, se puede ser beneficiado por la Ley de Veteranos”, explicó Alvarado.

Actualmente, se desarrolla un proceso para lograr el financiamiento necesario para hacer efectivos los beneficios establecidos en la Ley de Veteranos. “El reto está centrado en cómo crear una base confiable de cuánto es la población de veteranos y excombatientes para hacer un presupuesto concreto”, dijo el encargado de Inserción Laboral y Productiva de ALGES.

La Asociación considera que entre los temas pendientes está el resolver los casos de muchos padres de combatientes que murieron durante el conflicto armado y que en la administración de Armando Calderón Sol fueron indemnizados con una “ayuda muy pequeña”.

“Con esa ayuda los batearon del sistema, todavía no hemos logrado que esa gente sea incorporada al sistema de pensiones, estamos en esa lucha para que se integren esas familias que fueron desprotegidas por ese decreto en la administración de Calderón Sol”, externó Alvarado.

ALGES celebrará su aniversario el próximo 12 de julio con un evento central en el que participará la dirigencia de la asociación, de igual forma, se organizaron otras actividades en los otros departamentos del país.