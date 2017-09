Sala de lo Constitucional condiciona inscripción de Partidos políticos para elecciones 2018

@JoakinSalazar

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), condicionaron a los partidos políticos para que rindan cuentas ante la población de su financiamiento, caso contrario, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá decidir si permite la inscripción o no de dicha entidad política para las elecciones municipales y legislativas del 2018.

La Sala de lo Constitucional estableció que la Asamblea Legislativa tendrá hasta el primero de noviembre del corriente año, para regular el acceso de la ciudadanía a la información del financiamiento de los partidos políticos del país, de no hacerlo, se mantiene la medida cautelar establecida meses atrás, de no pagar la deuda política a los partidos políticos que no brindan información sobre su financiamiento.

Los magistrados resolvieron que no se cumplió la sentencia de agosto del 2014, porque a tres años de haberse pronunciado, la Asamblea Legislativa no ha realizado la reforma legales ordenadas, para regular la ley de partidos políticos, que establezca el origen y destino de fondos, por los de que dichos institutos políticos y sus candidatos financian su funcionamiento ordinario y sus campañas electorales.