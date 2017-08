Reformarán ley para facilitar ascensos e ingreso de nuevos agentes a la Corporación Policial

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con el objeto de eliminar la burocracia en los procesos que retrasa el ingreso de los estudiantes recién graduados de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) a la Corporación Policial, la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad planteó ayer la necesidad de reformar la Ley de la Carrera Policial.

La modificación a dicha legislación se hará en el artículo 23 para que el alumno que haya finalizado y aprobado satisfactoriamente el curso correspondiente y los requisitos establecidos por la ley pueda ser investido como agente de la Policía Nacional Civil en la categoría que le corresponda.

‘’Esta reforma garantizaría hacer graduaciones simultáneas de la Academia Nacional de Seguridad Pública y su inmediato ingreso a la disciplina policial y no estar haciendo temporadas de práctica las cuales ya efectúan en su tiempo de alumnos’’, dijo Misael Mejía’, diputado del FMLN.

La segunda propuesta de dictamen se refiere a modificar la Ley Penal Juvenil para establecer que las medidas de internamiento para los jóvenes que hayan cumplido dieciocho años de edad, y que requieren un tratamiento especializado, las deberán cumplir en centros intermedios. ‘’El dictamen favorable sobre el informe del Ministerio de Seguridad, al artículo 119 de la Ley Penal Juvenil, es para darle facultades a centros intermedios de crear sus propias instalaciones de libertad asistida y no tener que enviar a los reclusos a instalaciones del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia’’, manifestó Mejía. La reforma esta pensada para evitar que reclusos que cumplan los dieciocho años pasen al ISNA o algún centro penal juvenil que no sea conveniente para que no se contamine con reos de mayor peligrosidad o siga contaminado a otros menores que él. Estas serían granjas donde los reos jóvenes puedan pasar su condena o tener libertad asistida.