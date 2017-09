Poesía de Pamela Cifuentes

1. Luna nuestra (2011)

Tu tendrás esta luna

Tan lejos de mi

Y tan cerca de ti

Esa luna q ilumina esta tierra

Iluminara tu cielo

Iluminara tu espíritu

Iluminara nuestro encuentro

Ese encuentro sin camino

Ese camino perdido

Ese encuentro anhelado

Esa luna nuestra lograra unir nuestras almas

Lograra iluminar nuestra vida eterna

Necesito de ti

Luna nuestra úneme a el

Guíame a él

Llénanos de tu luz.

2. Tu Ausencia (2009)

Tu ausencia,

Rompe mis esquemas de vida

Tu recuerdo,

Tumba mi mente

Tu ausencia,

Quema mi yo interno

Tu recuerdo,

Rompe mi pecho

Ese pecho con un gran abismo

Ese abismo,

Que llena mi mente de ansiedades,

Con desesperación de un adiós

Adiós de tu cuerpo,

Con una difícil bienvenida espiritual

Ese espíritu… ¡sin sensación!

Tu ausencia,

Perturba mi mente; en esas frías noches

Noches de soledad, Soledad aparente.

Entrando en mi mente sin dejarme vivir

Con más dudas que un menor de 3 años

Dudas sin respuestas, dejándome sin vida…

Dejando una muerte nocturna

Y una resucitación mañanera

Esa muerte, dolorosa por el sufrimiento

Sufrimiento,

Al reconocer el significado de una lápida

Tú lápida

3. Relatos de calle

Y me encontré sola en una esquina

Observando a mí alrededor

Descalza, desnuda.

Desnuda en cuerpo, pero no en alma.

Cuando logre ver, el mundo me veía desnuda

Yo me veía en galas

Poderosa, posando

Posando en un mundo en el que reinaba

Reinando en alma y pensamiento

Siendo más poderosa que ninguno

Y gozando solo con mí ser.

Desnuda ante el mundo

Aunque para mí, más cubierta que ninguno.

4. Sin ti (2) (2012)

¿Y que será mi vida sin ti?

¿Y que será mi día sin sol?

¿Y mi noche sin luna?

Sin tu ser,

Perderé mi horizonte

Y mi ser se tumbara al suelo

Mi fuerza interior se desvanecerá

Y mi energía se esfumara

Sin el refuerzo de tu recarga, mi luz se apagara

¿Qué será de mí?

¿Qué será de mí sin ti?

5. Tiempo (09-07-2013)

Tiempo

El tiempo vuela

Parte a la distancia

Incansable y perdido

En una tarde soleada

Y el jugueteo de una infante.

En espera

En esa espera infalible

Con tus dedos andantes en los filos de mis hojas,

Me pierdo

Me pierdo en tu afán

Ese afán que no desmaya

Persiste, llevándose mis ideas

Y esas ideas que brotan

Y se van,

Evadiendo tu persistencia,

Anudado al salto del corazón, por el cuidado de tu cuerpo y tu ser.

Y el tiempo que sigue, sin perdón.

6. Ataduras mágicas (septiembre 2016)

Como un nudo de cadena fina

Indeseable, me persigue tu magia

Tu divinidad

Tu destino… o mi destino

Entre almas y mundos

Mi conciencia se alborota

Mi mente se tupe y mi alma se desorienta

Mis sueños me hablan en silencio

Ese silencio perturbante que no me da un rumbo

Más, me desorienta,

Me siento atada

Atada a seres de otro mundo

A almas perdidas

A magias inexplicables

Que me dejan sin llanto

Ese llanto que no es escaso en mí

Ese llanto que ahora no fluye

Necesito saber,

Que quieres de mí

De mi vida, de mi rumbo.

Me encuentro atorada en este barco a la deriva

Atada a un ancla sin tierra

A un cielo sin fin

Habla ya, acaba el silencio, y que exista este encuentro.

Que mi alma ya no puede seguir atada.

7. Duelo sin nada (8 de marzo 2017)

Estoy de duelo sin negro

Sin cuerpo

Sin una tumba

Sin un sepelio

Nada, no hay nada

Solo sé, que ya no existes.

Retrocediste

Y como reclamarte

Con tan bella madre celestial

Que cuidara de ti.

Aun así

Te amo,

Te deseaba y te esperaba.

Duerme eternamente amor mío

Tu hermana te aguarda.

Duerme y acurrúcate que tu alma será bien amada.

8. Tarde de Febrero (2003)

Emociones entrelazadas por un sentir

Sentir de explosiones internas y externas,

Ataduras de por vida

Memorias imborrables

Mezcla de pensamientos

Pensamientos puros e impuros

Fluidos como ríos al anochecer

Cálidos en mareas tranquilas

Pero aterradores en mareas furiosas,

Juego de tiernos gatos en un pesebre,

Pero temerosos como pelea de dos leones por una manada.

Llevados a la unión más sagrada

Sagrada por la vida misma y por el alma,

Una sola alma que al mismo tiempo ríe y llora

En un momento deseado para una eternidad.

Deseando sensaciones por amor,

Sin pensar que es más que lo vano de la humanidad.

Reconociendo el valor de la fusión de materiales en la química;

Capaces de unir y formar una bomba inexplicable,

Pero existente.

Llegando a la calma.

Iniciando otro juego inquieto sin razón, ni porque

Con tiempo marcado,

Pero sin importancia,

Con un olfato de cazadores y vista de águilas,

Observando detalles olvidados

Pero guardados en la siquis.

Que al estar en soledad aparente vienen a mi mente

Y logran extraer de mi rostro una sonrisa externa,

Pero inmersas carcajadas internas.

Rodeada de seres vanos del pasado,

Invisible debido a la gran soledad aparente

Y lo que esta significa.