“Poco me preocupaba quien ganaba la Presidencia del COES”: Jorge Quezada

@ManahenGza

Fuerte y claro. Jorge Quezada, presidente del INDES, habló con Diario Co Latino acerca de la reelección de Eduardo Palomo al frente del COES para el periodo 2017-2020.

Entre otras cosas, Quezada trató de aclarar que, como INDES, no tienen problemas con el COES, que el trabajo de ellos es directo con las federaciones y que si el Comité solicita fondos para los Juegos Centroamericanos podrían erogárselos, siempre y cuando tengan una “base real” en qué invertirán el dinero.

-¿Qué opinión tienen acerca de la reelección de Eduardo Palomo como presidente del COES?

Yo, sin mayores comentarios. Esa fue la voluntad del deporte federado; yo lo decía antes, las federaciones han hecho una evaluación de los últimos 10 años y si tomaron esa decisión es porque les parece satisfactorio; entonces, es una cuestión sobre la que no queremos brindar mayores comentarios, porque es responsabilidad exclusiva de las federaciones. Queda en la consciencia de cada uno de los presidentes de federaciones y de las juntas directivas por qué dieron su voto para que se continúe en ese camino. Entonces, ahí nosotros estamos tranquilos con nuestro plan de trabajo que debemos desarrollar en lo que nos resta al frente del INDES.

-En los últimos años la relación INDES-COES no ha sido la mejor , ¿con la reelección de Eduardo Palomo se plantean tener algún acercamiento para solventar esa friccionada relación?

De parte del INDES nunca ha habído problemas con el COES, nosotros no tenemos fricciones con nadie, eso lo dijimos desde nuestra llegada al INDES y si se recuerdan fuimos nosotros quienes fuimos a visitar al presidente del COES el segundo día de haber tomado las riendas del INDES. Entonces, de parte nuestra no hay ninguna mala relación ya que nuestra relación directa es con las federaciones y es algo que seguimos sosteniendo que ahí está gran parte del trabajo que nosotros hacemos. También debo ser honesto que poco me preocupaba quien ganaba

la presidencia del COES, porque el INDES tiene un plan quinquenal que debe ser desarrollado en cinco años y creo que vamos por buen camino.

Así que le corresponde a las federaciones hacer sus evaluaciones correspondientes sobre la elección.

-¿Cómo se manejará la participación en los Juegos Centroamericanos, debido a que ustedes están trabajando de forma directa con las federaciones, pero el COES también define el contingente?

Quien va a representar a un país en las competencias del Ciclo Olímpico no lo decide ni el COES ni el INDES, lo deciden las federaciones, eso es así. Si una institución necesita llevar un atleta y la federación dice no, no va; porque es el federativo el que decide.

Por eso es que nuestra relación es con las federaciones y estamosclaros en eso, al final nosotros como INDES lo único que queremos es mejorar el resultado que se obtuvo en los Juegos Centroamericanos de

2013, ese tercer lugar nada honroso que, si bien nos dejó en el podio, nos dejó lejos del primer lugar ya que Guatemala, que fue el primer

lugar, nos sacó 30 medallas de ventaja. Entonces ya comenzamos a trabajar con las federaciones y a plantearnos retos de cómo nos podría ir; por ello también hemos tenido dos reuniones con las federaciones y hemos acordado que El Salvador debe mejorar ese tercer lugar. En el 2013 solo ganamos medallas de oro en cinco deportes y así es difícil aspirar a ganar los Juegos; pero todo eso ya lo analizamos tomando como referente los últimos Juegos Centroamericanos y ya se lo entregamos a cada federación para que realicen sus proyecciones.

-La inversión monetaria con miras a los Juegos Centroamericanos se seguirá haciendo de manera directa a las federaciones.

Así es, directamente a las federaciones, porque es lo que nos conviene a nosotros y es lo que han pedido los presidentes de las federaciones que el dinero llegue de manera directa a ellos.

-Si el COES solicita fondos para los Juegos Centroamericanos , ¿se reunirán con ellos para analizar la solicitud o lo harán ustedes solos?

Siempre debe ser bajo análisis de nosotros, porque lo que no permitimos es que nos mienta. Recuerdo que para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, ellos (COES) pidieron 1 millón de dólares, pero los boletos aéreos estaban cubiertos, el hospedaje estaba cubierto, entonces, yo no puedo ir a pedirle ese dinero al presidente (de la República) porque el estaba informado, por medio del cónsul en Canadá, que esos gastos eran costeados por el país organizador; entonces, si le pedía al presidente ese dinero lo más seguro es que me hubiese pedido la renuncia. Entonces no se puede estar haciendo ese uso de los recursos, que son escasos, en cosas que ya están cubiertas. Pero nosotros estamos abiertos a una solicitud porque sabemos que hay que pagar inscripciones en los Juegos Centroamericanos, sabemos que hay que pagar boletos de transportación, sabemos que hay que comprar uniformes.

-Pero ese dinero para uniformes, trasportación e inscripción, ¿se entregará a las federaciones o al COES?

Es que tenemos claro que es el COES el que realiza la inscripción.

Nosotros vamos a hacer las consultas, si hay necesidad de dárselo al Comité, se lo daremos, nosotros no tenemos ningún inconveniente.

Porque para los Juegos de Veracruz le dimos el dinero al COES sin ningún problema, porque también nosotros debemos ser respetuosos de las instituciones, ya que las instituciones son lindas, pero a veces las personas somos las que complicamos las cosas. Pero si hay necesidad se lo daremos al COES y esperaremos que ellos nos hagan llegar las solicitudes respectivas, pero que sean sobre una base real de los que se va a invertir. En el tema de transportación, sí debemos hablar bien con las federaciones porque el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos me ha trasladado información de que este año, a diferencia de otras ediciones, no se permitirá que las delegaciones lleguen con más de dos días de anticipación previo a su participación; entonces, eso complica la transportación, pero tenemos tiempo para afinar esos detalles con las federaciones que son las que nos han pedido se haga la inversión directa en el transporte.