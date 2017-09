Personalidades oscuras y maldad

José Guillermo Mártir Hidalgo

Marcelino Cereijido es un fisiólogo argentino autor del libro “Hacia una Teoría General Sobre los Hijos de Puta: un acercamiento científico a los orígenes de la maldad”. Cereijido usa el término hijo de puta, para referirse a quienes conscientemente ejercen la maldad en todas sus manifestaciones1. La hijoputez se forma en parte, por el complejo funcionamiento de estructuras biológicas. Y en el proceso están presentes flujos de energía en sus diversas formas: históricas, sociales, económicas y literarias. El afán de causar daño al prójimo, es mucho más que un comportamiento cultural o psicológico. Éste responde a pautas-patrones que permiten el estudio de la maldad desde el punto de vista biológico2. La iniciación a la cultura de la hijoputez comienza con los cuentos infantiles y las caricaturas de televisión3. Por su medio nos enseñan el abuso y la injusticia. Nos hacen creer que la victimización es parte de la cultura. Por ejemplo, el cuento de “Pulgarcito” narra los lamentos de una madre por su extrema pobreza y por sus ocho hijos que tiene que mantener. La solución que se plantea es, llevar a sus hijos al bosque y dejarlos abandonados. Ésta manera de argumentar es una vacuna de hijoputez, que induce justificar injusticias. Cereijido explica que “alguien” muy dentro de nuestro organismo, un timador biológico, puede hacernos cometer barbaridades creyéndolas decisiones de nuestra conciencia. El doppelgänger, vocablo alemán utilizado para designar a cualquier doble de una persona. Comúnmente al “gemelo malvado”, hace referencia a la materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano. Lo que Carl Gustav Jung llamó La Sombra4. Cereijido explica que los seres humanos hemos vivido el noventa por ciento de nuestra existencia en la edad de piedra. En esa época los grupos sociales, entre cuarenta a sesenta personas, dependían de una estrecha colaboración social. La Revolución Agraria, acaecida hace diez o doce mil años, facilitó el cultivo y la domesticación de plantas y animales. El autor considera que estamos desfasados entre nuestro cuerpo-mente y la forma en que vivimos. No hemos tenido tiempo de adaptar nuestro organismo al cambio. Delroy Paulhus y Kevin Wlliams introducen el término Tríada Oscura de la Personalidad, para designar a personas que poseen rasgos narcisistas, maquiavélicos y psicopáticos5. Las personas que puntúan alto en estos rasgos son más propensas a cometer crímenes, provocar malestar social y crear problemas graves a su organización. Tres lustros después, el término ha sido aceptado por los psicólogos. Pero se está comenzando a sugerir un cuarto componente que nos llevaría al centro más oscuro de la personalidad humana: La Tétrada Oscura de la Personalidad6. Éste cuarto elemento es el sadismo. Los sádicos encuentran excitante y placentero el acto de hacer daño a personas inocentes, por lo que buscan activamente oportunidades para satisfacer sus apetitos de crueldad. APARIENCIA DE NORMALIDAD Y CORDURA Hagamos una revisión de nuestro doppelgänger interno. Hervey Cleckey en “The mask of sanity: an attempt to clarify some issues about the so-called psychopathic personality”, dice que el termino psicótico hace referencia a un severo desorden mental. Un psicótico es alguien no apto para una vida normal en la comunidad7. Cleckey reprocha que no haya criterios psiquiátricos para personalidades que son juzgadas en las cortes y son consideradas competentes, pero, resultan peligrosas para ellos y otros sin llegar a deshabilitarlos en hospitales. La enfermedad mental es un término usado para quienes son considerados psicóticos o psiconeuróticos. El termino psicopatía no es de uso ordinario en psiquiatría. La institución tradicional médica se rehúsa a aceptar al psicópata como paciente. En la población carcelaria, una considerable proporción de prisioneros muestra atisbos de desórdenes mentales y de personalidad. Solo una pequeña proporción de psicópatas se encuentra en ella. Los psicópatas manifiestan hacia afuera una apariencia de normalidad y cordura. Philippe Pinel, en el siglo diecinueve, halla que los psicópatas no muestran un razonamiento desordenado. James Cowles Prichard los define como poseedores de una locura moral. Benjamin Rush puntualiza, que en ellos no hay ilusiones o irracionalidad de pensamiento. John Ordronaux expresa, que lo que hay en la naturaleza psicópata es una insania moral. Eugen Kahn fue quien empleó el vocablo Personalidad Psicopática en el segundo cuarto del siglo veinte. El psicópata es admirado, escogido como líder y modelo para otros. El psicópata parece agradable al primer impacto, pero, por dentro es una exégesis anti ética. Los psicópatas a menudo presentan una inteligencia superior, un ego agrandado y buscan una posición permanente de poder, riqueza y seguridad. Usualmente no comenten asesinatos u otras ofensas que prontamente encabezan las sentencias de una prisión. El psicópata no presenta un carácter explosivo, pero, rompe las leyes. Éste se caracteriza por un encanto superficial, ausencia de delirios, ausencia de nerviosismo, irresponsabilidad, falsedad, carencia de remordimiento, comportamiento antisocial, juicio pobre, egocentrismo patológico, pobre reacción afectiva, pérdida de introspección, falta de respuesta a las relaciones interpersonales, conducta fantasiosa, raramente se suicidan, la vida sexual es impersonal, trivial y mal integrada y no tiene ningún plan de vida. El psicópata presenta una convincente máscara de cordura, que solo con un juicio basado en profusas impresiones es que caemos en la cuenta que no estamos tratando con un hombre o una mujer completos, sino, con una máquina con mímica de persona humana. En la psicopatía hay una inmadurez cortical. Sus Electroencefalogramas guardan semejanza con los que se hallan en niños. Los electroencefalogramas son anormales debido al mal funcionamiento de los mecanismos del cerebro, concernientes a la actividad emocional y a la regulación de la conducta. Hay cuatro ondas cerebrales: Ondas Beta se encuentran en periodos de alerta. Las Ondas Alfa se encuentran en estados de relajación. Las Ondas Theta las encontramos en estados letárgicos y las Ondas Delta en el sueño profundo. Los psicópatas presentan Ondas Theta en momentos de vigilia durante estados de gran agitación. Esto demuestra que los psicópatas se mantienen fríos, calmados y serenos en condiciones extremas de peligro. A la vez presentan anomalías cromosómicas que regulan la actividad agresiva o antisocial. La presencia extra del cromosoma y en el hombre está relacionada con la conducta agresiva. Igualmente el polimorfismo de la Mono Amino Oxidasa A, su escasez, está relacionada con conductas agresivas. Los psicópatas tienen la materia gris reducida en la corteza orbito frontal, por lo que presentan una integridad disminuida del fascículo uncinado. Éste es un tracto de sustancia blanca que une la amígdala y la corteza orbito frontal, las que guardan relación con las emociones. Los interruptores que iluminan el cerebro no están conectados de la misma manera en psicópatas que en no psicópatas. La zona particularmente afectada es la amígdala que controla las emociones. Además los psicópatas presentan una disfunción en la dopamina, en ellos se liberan cuatro veces más como respuesta a estímulos. Por lo que buscan recompensas a cualquier coste sin atender las consecuencias. Kent Bailey considera que en tiempos ancestrales, la competencia violenta entre grupos fue el precedente de la psicopatía. Los individuos predadores ancestrales eran psicópatas. Los cazadores más prolíficos y efectivos eran los más fríos y empáticos. La Línea oficial norteamericana expresada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM por sus siglas en inglés), considera que el Trastorno Antisocial de la Personalidad es sinónimo de Psicopatía. Pero, hay diferencias fundamentales. El Trastorno Antisocial de la Personalidad presenta temas conductuales y criterios socialmente anormales. En cambio la psicopatía presenta una discapacidad afectiva fundamental. Por cada cuatro personas con un Trastorno Antisocial de la Personalidad hay un psicópata. Aunque, cada psicópata presenta un Trastorno Antisocial de la Personalidad. Es en los dilemas morales donde el psicópata se diferencia de la gente normal. En el dilema “impersonal” hay una empatía fría, alojándose la decisión en la corteza orbito frontal y post parietal. En el dilema “personal” hay una empatía caliente y la toma de decisión está en la amígdala. El dilema “personal” alumbra la amígdala y los circuitos cerebrales. En cambio en los psicópatas estos están obstruidos distinguiéndose solo oscuridad. La diferencia entre psicópatas y no psicópatas en un conflicto moral elevado es, que los primeros toman sus decisiones con base a un juicio utilitario y no presentan remordimientos por ello. Kevin Dutton, en su obra “La sabiduría de los psicópatas: todo lo que los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre la vida”, opina que no hay trastorno que no tenga sus compensaciones8. Muchos psicópatas han servido a la sociedad como cirujanos, soldados, espías, empresarios, abogados, etc. Los psicópatas son un grupo de personas que no experimentan ansiedad ni depresión. Muchos rasgos comunes entre asesinos en serie psicópatas, también los comparten políticos y líderes mundiales. Encontramos a los psicópatas en cualquier organización donde la posición y el estatus otorgan poder y control sobre los demás. La mayoría de los psicópatas no son violentos, pero, infligen más daños emocionales que físicos. La violencia psicopática es predominantemente instrumental, es un medio concreto para obtener un fin específico. En general, La desviación interna más los factores personales y ambientales, contribuyen al desarrollo de la psicopatía. LA HIJOPUTEZ HA ACOMPAÑADO A LA HUMANIDAD La hijoputez ha acompañado la historia de la humanidad. Los ambientes empresarial y político son favorables para el advenimiento de personalidades maliciosas. Una hijoputez milenaria es el machismo, el cual solo en la medida que las mujeres tengan más derechos y oportunidades irá disminuyendo. Banqueros y especuladores externan otra forma de hijoputez, ganan cantidades estratosféricas cuando hay personas que no pueden subsistir con el mínimo. Son personalidades oscuras, dominadas por una apetencia a la codicia no propia de personas normales. El colonialismo y el imperialismo han sido hijoputeces que han convertido a aborígenes en el otro para discriminarlos y así, justificar la injusticia de despojarlos de sus tierras y recursos naturales. África es un ejemplo de ello. Por otro lado, Centroamérica es una región muy pobre y muy desigual. Es una región que no conoce la paz. Centroamérica es una región donde la hijoputez ha impedido la movilidad social a muchos sectores sociales, creyendo que nunca explotaría en hijoputeces a gran escala. Se cerró la guerra sin resarcir a la gente que se doctoró de fusil, se ha reprimido la violencia en lugar de generar políticas de prevención y la deportación masiva de emigrantes centroamericanos, por parte de Estados Unidos, han sido la fórmula para que la violencia sea una forma de vida en Centroamérica9. Cabe señalar que en El Salvador, la oposición derechista ningunea los programas preventivos de la violencia.

