“No vengo a igualar al “Loco” Abreu”: Carlos Bueno

Tras ser presentado como el refuerzo estrella del Santa Tecla para el torneo Clausura 2017, el delantero uruguayo, Carlos Bueno, aclaró que llega al conjunto tecleño a escribir “su propia historia” y evitó las comparaciones con su compatriota Sebastián “Loco” Abreu”.

Eso sí, Bueno reconoció que Abreu dejó una huella imborrable en Santa Tecla ya que contribuyó a que los pericos consiguieran su segundo título en la Primera División.

-Recibiste varias ofertas de otros equipos ¿Por qué te decantaste por Santa Tecla?

A mí me gustan los desafíos y quiero ser importante acá, ya que a eso apunto. No obstante, este es un club nuevo al que yo no me imaginaba venir, pero tomo el reto con la mayor responsabilidad.

-El “Loco” Abreu jugó el torneo pasado en Santa Tecla ¿hablaste con él para informarte acerca del equipo?

Con Sebastián (Abreu) no he hablado mucho porque él está en un lugar y yo en otro, pero tenemos amigos en común como Gastón Fernández (representante) que me ha hablado bien del equipo y cómo se vive acá y eso fue importante en la decisión.

-Abreu fue fundamental para que Santa Tecla logrará su segundo título ¿sientes presión por igualar lo que realizó?

No vengo a igualar al “Loco” Abreu porque yo haré mi trabajo y quiero dejar bien parado mi nombre y, obviamente, a mí país, pero trataré de hacer lo mejor que pueda en lo deportivo para ganar el bicampeonato.

Además, trataré de adaptarme lo más rápido posible para que el equipo no cambie mucho, ya que Abreu, que casi mide dos metros, se fue y yo no soy tan alto, por lo tanto yo me debo adaptar.

-¿Te han hablado de las condiciones de los estadios en El Salvador?

Sé que hay muchas carencias, pero yo vengo de un pueblo muy humilde donde me críe jugando en campos complicados y, aunque he jugado en campos espectaculares, no voy a tener problemas de jugar en canchas sintéticas ni en las que no están en buena forma. Además, yo también sé que hay vestuarios complicados y duchas frías, pero me adapto rápido porque tengo esa humildad y esas ganas de triunfar.

-¿Qué te dijo el entrenador Ernesto Corti en su primera platica contigo?

Me dio tranquilidad para que me ponga bien físicamente, ya que él me conoce muy bien desde que estuve en México (Querétaro) y Argentina (Boca Juniors). Además, yo también valoro la humildad que tuvo para visitarme al hotel y es muy bueno para el jugador saber que uno es importante.