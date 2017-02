“Necesitamos terminar de golpear a fondo la estructura criminal”, Oscar Ortiz

@OscarCoLatino

Oscar Ortiz, vicepresidente de la República, comentó sobre algunos temas de coyuntura nacional, entre ellos la prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad y la inversión en distintos proyectos de la industria de la construcción.

En cuanto a la ejecución de las medidas extraordinarias de seguridad, el vicepresidente comentó que en 2016 las medidas extraordinarias tuvieron éxito, pero “todavía no es suficiente”, por lo que se pidió a la Asamblea Legislativa prorrogar la ejecución de las mismas.

Ortiz explicó que es necesario continuar con el proceso de desarticular estructuras de extorsión, liberar territorios asediados por grupos criminales, entre otras.

“Este año vamos a terminar de consolidar el control total del sistema penitenciario, vamos a tener un sistema penitenciario que yo no sea más teatro de los criminales, escenario de planificación de crimen y extorsión”, dijo Ortiz. El vicepresidente de la República aseguró que en 2017 se tomarán “medidas estratégicas” entre ellas la inauguración del centro penitenciario más grande de la región y la incorporación de reos que no representen peligro a la sociedad a trabajo comunitario.

“Necesitamos terminar de golpear a fondo la estructura criminal, por eso necesitamos la extensión de las medidas extraordinarias, tenemos una situación anormal y en una situación anormal hay que actuar de manera especial”, argumentó Ortiz

El vicepresidente descartó cualquier tipo de diálogo entre el gobierno y las pandillas. “Eso es una cosa que en este momento no cabe, con criminales cómo vas a dialogar, cómo vas a dialogar con alguien que está ordenando 22 crímenes diarios”, enfatizó.

Ortiz consideró que una ley de reinserción podría ser una herramienta para estimular a jóvenes a dejar la violencia y las pandillas.

“Estamos comprometidos con los Derechos Humanos. Tenemos que actuar fuerte, si queremos victimizar al criminal, el mensaje debe de ser claro o dejan de matar, de extorsionar o tenemos que proceder (judicialmente)”, externó Ortiz.

Acuerdos de nación

En cuanto al proceso de diálogo entre las fuerzas políticas, el vicepresidente comentó que a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el país necesita “producir acuerdos de fondo”.

Por ello instó a los líderes de las distintas fuerzas políticas a dialogar, “los principales liderazgos de la izquierda y la derecha estamos obligados a producir acuerdos en el corto plazo para los próximos 10, 15 o 20 años, tenemos que pasar a dialogar a fondo”, afirmó el vicepresidente de la República.

Ortiz enfatizó en la necesidad de concretar acuerdos de nación, lo que debe de ser la prioridad ante los procesos electorales que se desarrollarán en el país.

“Necesitamos que los liderazgos de los partidos políticos tomen mayor protagonismo, el liderazgo más importante del país entienda que necesitamos un acuerdo de fondo y hay que producirlo”, enfatizó el vicepresidente.

Economía

Ortiz dijo que el se cerró un “año bastante bueno” esto debido a que los diversos sectores económicos tuvieron un desempeño favorable.

“Estamos planteando para el 2017 llevar al sector construcción a un crecimiento arriba del 3 %. Vamos a tener una proyección de inversión arriba de los $1,600 millones, en los próximos tres años, si tomamos en cuenta los proyectos que ya están en marcha y los que estamos liberando”, dijo Ortiz. El vicepresidente agregó que se prevé que la inversión del sector construcción genere más de 40 mil empleos directos. “Esto va a impactar en muchos sectores de la economía nacional”, aseguró.

De igual forma, el vicepresidente consideró que los inversionistas confían en la posibilidad de invertir en El Salvador, ya que en tercer trimestre del 2016 se tuvo una inversión extranjera directa superior a los $1,036 millones.

La inversión pública cerró con $728 millones, la cual es de las mayores de los últimos años, este año se mantendrá el ritmo, dijo Ortiz.

El objetivo del Gobierno de impulsar la inversión pública y privada es generar fuentes de empleo en los distintos sectores productivos.

Las declaraciones del vicepresidente fueron retomadas de la entrevista televisiva “Frente a Frente” transmitida por Telecorporación Salvadoreña (TCS).