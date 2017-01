Murray y Federer tumban a las promesas y avanzan en Australia

Melbourne/dpa

El británico Andy Murray y el suizo Roger Federer impusieron hoy su mayor experiencia y jerarquía sobre dos de las jóvenes promesas del circuito para avanzar en tres sets a la tercera ronda del Abierto de tenis de Australia.

Murray derrotó al ruso Andrey Rublev, de 19 años, por 6-3, 6-0 y 6-2, mientras que Federer batió al estadounidense Noah Rubin, de 20, por 7-5, 6-3 y 7-6 (7-3).

Más allá del marcador favorable, el encuentro de segunda ronda dejó a Murray un gran susto por una torcedura de tobillo que sufrió en el inicio del tercer set.

La cancha central del torneo contuvo el aliento al ver la aparatosa caída del número uno de mundo tras apoyar mal el pie derecho. “No está bien, no está bien”, espetó Murray a su palco mientras esperaba la llegada del fisioterapeuta. “No son buenas noticias”.

Sin embargo, Murray se recuperó rápidamente y pudo acabar el partido sin problemas. “No parece nada serio, al final me pude mover bien”, tranquilizó el escocés nada más acabar el partido en la Rod Laver. “Me pondré después un poco de hielo”.

Finalista en cinco ocasiones en Australia, Murray se medirá el viernes por un lugar en los octavos de final al estadounidense Sam Querrey, que superó por 7-6 (7-5), 6-0 y 6-1 al joven local Alex de Miñaur.

Federer también afrontó un pequeño susto, aunque estrictamente tenístico, en su duelo ante Rubin. El número 200 del mundo llegó a liderar 5-2 en el tercer set e incluso tuvo un set point, pero el suizo logró remontar para imponerse en dos horas y cuatro minutos.

El helvético alabó tras el encuentro el atrevimiento de Rubin, que no se arrugó pese a tener enfrente a Federer, 15 años mayor que él.

“Juega bien, es un buen luchador y tiene buenas piernas y buen saque. En estos partidos ellos te conocen mejor que tú a ellos, saben tus debilidades. Pero yo ya jugué en esta pista muchas veces, así que eso fue una ventaja para mí”, señaló el suizo en la cancha Rod Laver Arena.

Campeón de 17 Grand Slam, el suizo chocará el viernes ante el checo Tomas Berdych, décimo favorito, que superó antes al estadounidense Ryan Harrison por 6-3, 7-6 (8-6) y 6-2.

“No es un cuadro fácil. Hoy jugué con un joven, ahora me toca un veterano que es top ten. Me ganó en el US Open (2012), en Wimbledon (2010), en los Juegos (2004)”, recordó Federer. “Seguro que me querrá ganar aquí también”. También avanzaron hoy en tres sets favoritos como el suizo Stanislas Wawrinka y el japonés Kei Nishikori, mientras que el croata Marin Cilic y el australiano Nick Kyrgios quedaron eliminados. Wawrinka, cuarto favorito, derrotó al estadounidense Steve Johnson por 6-3, 6-4 y 6-4 y Nishikori superó al francés Jeremy Chardy por 6-3, 6-4 y 6-3 después de un debut en el que necesitó cinco sets.

El francés Jo-Wilfried Tsonga, por su parte, superó también con comodidad al serbio Dusan Lajovic por 6-2, 6-2 y 6-3.

La sorpresa la dio el ascendente británico Daniel Evans, que batió a Cilic, séptimo favorito, por 3-6, 7-5, 6-3 y 6-3. Además, Kyrgios, el “chico malo” australiano, cayó 1-6, 6-7 (1-7), 6-4, 6-2 y 10-8 con el italiano Andreas Seppi. “Tengo que empezar a tomármelo en serio”, dijo el tenista “aussie” tras su derrota. “Hice algunas cosas durante las vacaciones que probablemente no volveré hacer”.

En el cuadro femenino, la alemana Angelique Kerber celebró su 29 cumpleaños con una victoria sobre su compatriota Carina Witthöft por 6-2, 6-7 (3-7) y 6-2. Tras el partido, los hinchas de la Rod Laver Arena le dedicaron una canción por su cumpleaños.

“Siempre celebro mi cumpleaños en Australia y me siento como en casa. Me hago mayor”, dijo la número uno del mundo aún en la pista. Al igual que en el debut, la defensora del título volvió a necesitar hoy de tres sets.

Antes, la estadounidense Venus Williams, décimo tercera favorita y campeona de siete grandes, había vencido en el primer turno de la central a la suiza Stefanie Voegele por 6-3 y 6-2.

También avanzó la española Garbiñe Muguruza, que alcanzó la tercera ronda al batir a la estadounidense Samantha Crawford por 7-5 y 6-4. La séptima favorita desplegó un tenis muy sólido y no evidenció ningún problema físico pese a que el lunes, en su debut, acabó con molestias en el muslo derecho.

También superaron la segunda ronda la rusa Svetlana Kuznetsova, que batió 6-2 y 6-1 a la local Jaimee Fourlis, y la ucraniana Elina Svitolina, que se deshizo por 6-4 y 6-1 de la estadounidense Julia Boserup.