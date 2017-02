MADE Estrena Canción “YA NO”

@SAmigosCoLatino

MADE nuevo talento en Costa Rica y gran promesa del Pop Centroamericano, nos presenta de forma oficial su primera producción musical para Centroamérica, México, Colombia, Puerto Rico y Perú.

Sencillo escrito y compuesto por Cesar Sandoval “Ex Tush” quien actualmente está componiendo temas para Cristian Castro y en su nueva producción Musical cuenta con un tema de su autoría

La producción de esta canción y cambios en arreglos del tema corren por parte de Alterna Records y Cesar Sandoval.

Es una canción fuerte, a ritmo de Pop actual, donde su video que tendremos la oportunidad de tenerlo en una semana aproximadamente, nos muestra la cruda realidad de la agresión que sufren muchas personas, hasta el momento que dicen hasta aquí y deciden cambiar sus vidas y darse una nueva oportunidad.

MADE

La novel cantante de música popular Made nació para cantar. ¡De eso no hay duda! Pues su vida desde muy niña gira y transcurre entre sus estudios y la música, algo que ella indica ha sido un poco difícil compaginar, ya que tanto su carrera universitaria y la musical son demandantes.

“He estado preparándome para mi lanzamiento como cantante a la vez que estudio diseño publicitario en la universidad y lo cierto es que es fuerte llevar las dos cosas a la vez, pero la música es lo que más me apasiona en la vida y me esfuerzo por aprender y desarrollarme en ella”, dice la juvenil cantante nacida y criada en Costa Rica. “Ambas cosas exigen mucho tiempo, pero creo que he logrado hacerlo bien en ambas partes”.

Su nombre de pila es Madeleine Hidalgo Ugalde pero quiere que todo el mundo la llame por Made, como le dicen sus amigos.

“Quiero generar con los que me sigan esa cercanía para que me llaman como lo hacen mis amigos: Made”, subraya la joven, quien es la primera artista en su familia.

De una capacidad vocal sorprendente, Made quiso ser cantante desde los cinco años de edad. Solía jugar a ser una gran artista firmándole autógrafos a sus muñecas, aunque en realidad eran solo garabatos.

Pero ya a los 12 años dejó de jugar a ser cantante y comenzó en serio a tomar clases de canto y guitarra, lo que ha venido haciendo desde entonces. Su profesora de canto quería que ella fuera cantante de música lírica, pero Made asegura que aunque le gusta la música clásica, se siente más cómoda cantando la popular.

Sus grandes influencias musicales han sido Shakira, Michael Jackson, Demi Lovato y Katy Perry, entre otros grandes. Mas su incursión en la música no se limitó solo al canto, le gusta mucho escribir, “pero me gustaría que con mis letras pueda motivar para bien a los demás”.

Señala que al escuchar el tema de Perry “Not Like The Movies: comprendió esto en carne propia.

“Una vez estaba triste porque había terminado con mi novio pero al escuchar esta canción de Not like the movies entendí que la letra tenía mucha razón y me ayudó a cambiar para bien mi actitud”.

“Quiero que cuando alguien se sienta solo me escuche y se sienta acompañado como si fuera una amiga cercana”, indica Made.

A Made le gustan las canciones con mensaje positivo. “Quiero que a través de este disco me empiecen a conocer y que entiendan quien soy yo en todas mis etapas cuando estoy triste, enojada, lo que me gusta, lo que no me gusta…”.

Su mayor inspiración en su corta pero intensa vida ha sido su familia. “Mis padres y mi hermano han sido una gran inspiración y un pilar para seguír adelante… Amo a mi familia sobre todas las cosas. He tenido una crianza fuerte, pero hermosa”.

Made ama los animales y asevera que su Facebook parece una página de adopción de animales, pues para ella son intocables.

Seguí a Made en sus nuevas redes:

Twittwer/MadeOficialcr

Facebook/MadeOficialcr

Instagram/MadeOficialcr

Snapchat/MadeOficialcr