“Los religiosos deberían de hacer voto de compromiso con la justicia social”: Frei Betto

@JoakinSalazar

Iglesia a favor de los pobres. Con el canto de las aves, significativo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), entre acordes de guitarra y la invitación al banquete de la palabra de Dios, iglesias de diferentes índoles se reunieron para escuchar las palabras de Carlos Alberto Libânio, mejor conocido como Frei Betto, fraile Dominico y teólogo de la liberación, que visita a El Salvador por primera vez.

Sencillez y humildad, son palabras para describir la personalidad de Frei Betto, de 72 años y de origen brasileño, no teme decir la verdad sobre el papel de la iglesia con los pobres y necesitados; papel que ha tenido que aprender a través de su historia que lo llevó hasta la cárcel, por cuatro años, en Brasil.

Con una altura de no más de 1.70, sus cabellos blancos, pero con mucha energía para demostrar su jovialidad y sencillez, Frei Betto disertó en el Encuentro Ecuménico, organizado por la UCA, con el tema ¿Cuál es el papel de la iglesia en la construcción de la paz? Dejando en claro que la iglesia y religiones deben luchar contra la injusticia social.

“Soy discípulo de un prisionero político”, dijo Frei Betto al reconocer que la biblia y la iglesia tiene una estrecha relación con la política y los gobiernos, “Jesús fue preso, torturado, llevado a dos juicios y condenado a muerte, ¿qué cantidad de fe tenemos nosotros que no tenga la sociedad?”, cuestionó.

Para el Fraile Dominico no existe diferencia, como también, no hay alejamiento de la política con la iglesia, “Jesús no vino a fundar una religión o una iglesia, Jesús vino a proponer a todos un nuevo proyecto de vida”, recalcó.

El nuevo proyecto de vida debe estar basado en el amor, relaciones sociales, bondad, paz, lo cual puede ejemplificarse con el nombre del Reino de Dios, explicó Frei Betto.

“Si Jesús ha sido una persona tan buena y espiritual, ¿por qué cercenaron a este hombre? La respuesta es muy sencilla: anunciar un reino dentro del otro que no es del César; es lo mismo que el Sistema capitalista, anunciar a otros mandos posibles. Esto es semejante a lo subversivo. Jesús buscó esta propuesta, basada en el Reino de Dios”, comentó.

De igual manera, aseguró que Jesús basó su vida y su obra en establecer a los pobres como protagonistas, iniciativa que no es solo de la Teología de la Liberación, sino una idea que nació de Jesucristo.

“Tenemos que optar por los pobres, porque Dios optó por ellos; no hay pobres, hay empobrecidos. Solamente los religiosos que dicen que hacen votos de pobreza, pero no hay un solo versículo de la biblia que defina que la pobreza es agradable a los ojos de Dios”, explicó.

Ante esto, en su explicación Frei Betto externó la necesidad de hacer cambios en la Iglesia, principalmente los religiosos que deben ser más afines a la vida de los pobres. “Los religiosos deberían de hacer votos de compromiso con la justicia social”, acotó. Asimismo, Frei Betto aseguró que la Iglesia debe cambiar los votos, como la castidad que debe ser representado por la fidelidad a Dios, “somos célibes porque queremos ser libres par incluso ofrendar la vida por los demás”, dijo.

En su discurso, el fraile dominico recordó la historia de los ricos en la biblia, donde todos hicieron la misma pregunta ¿Señor que debo de hacer para salvarme?, cuestionamiento que argumentó es una forma de explicar que los ricos tienen resuelta su vida terrenal y quieren invertir para ganar la espiritual, no obstante, reconoce que ninguno de los ricos asume su compromiso de seguir verdaderamente a Dios y dar todo a los pobres.

La opción por lo pobres, no debe ser solo la prioridad para las iglesias y religiones, sino también la denuncia de las injusticias que agobian al pueblo, sembrando la semilla de esperanza para lograr cambios de corazones que lleven a cambios sociales. Frei Betto visita por primera vez a El Salvador como parte de la celebración de los 25 años de los Acuerdos de Paz, en el Foro El Salvador y el Mundo, organizado por la Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, que busca llevar el análisis de los Acuerdos de paz firmados el 16 de enero de 1992 a la población que deber reflexionar sobre los cambios necesarios de país.