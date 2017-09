Liga Mayor se declara independiente de la FESFUT

@Diegoolguzman

Lo que era un secreto a voces se concretó. La Liga Mayor de Fútbol anunció ayer su separación de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), por lo que terminará de disputar el torneo Apertura 2017, como liga independiente.

Los presidentes de la Liga Mayor tomaron la decisión el pasado martes, en Asamblea Extraordinaria. Once equipos votaron a favor de la propuesta, mientras que Águila se abstuvo de apoyarla.

Lisandro Pohl, presidente de la Primera División y quien fungió como vocero de los once equipos, explicó que se desligan de la FESFUT por la insostenible relación con el ente rector del fútbol y principalmente con Hugo Carrillo, vicepresidente del Comité Ejecutivo.

“Llegamos a la conclusión que lo que más le convenía al fútbol del país era independizarnos de FESFUT, porque estábamos en un punto muerto al tener una comunicación casi inexistente con el Comité Ejecutivo (de la FESFUT). Además, el comité, lamentablemente, es solo una persona que se llama Hugo Carrillo, quien ha tomado las decisiones, ya que rara vez escuchamos a su presidente (Jorge Rajo) u otro miembro”, detalló Pohl, en conferencia de prensa, ayer en horas de la noche.

En la misma línea, Pohl dijo que otro de los aspectos que los motivó a separarse de la FESFUT fueron los fracasos que las selecciones nacionales han tenido en las distintas competencias oficiales.

“Si nosotros no somos valientes y damos un paso al costado en este momento, seguiremos treinta años más en lo mismo y nos lamentaremos por no haber hecho algo; porque este fútbol ha pasado por una serie de comisiones normalizadoras, juntas directivas y cada vez la situación se está poniendo peor”, expresó el titular de la Primera División.

Pero eso no es todo, Pohl también dijo que la única forma en que la Liga Mayor puede reconsiderar su decisión y volver a afiliarse a la FESFUT, es que el ente rector cumpla tres requisitos puntuales.

“Exigimos la renuncia del Comité Ejecutivo, de los miembros de los tribunales y la aprobación de los estatutos de acuerdo a lo que está trabajando el grupo nombrado por la Asamblea General del Fútbol. Por lo que si se cumple todo eso volveríamos a un grupo colegiado global donde todas las fuerzas del fútbol trabajemos para el futuro y dejemos las mañas del pasado”, detalló Pohl.

Otro punto que aclaró el titular de la Liga Mayor es que no temen que la FIFA, CONCACAF y UNCAF vengan al país a conocer de primera mano el problema, ya que sería la única forma en que podrían exponer sus razones sustentadas y evitar una sanción mayor. Con respecto al desarrollo del torneo Apertura 2017, el titular de la Primera División dijo que continuarán en competencia, pero regidos bajo sus propias legislaciones y comisiones.

“Decidimos continuar el torneo, pero con tribunales nombrados por la junta de presidentes de la Primera División”, explicó Lisandro Pohl.

No obstante, seguir el torneo Apertura 2017, de manera independiente, significa que el equipo que se proclame campeón corre el riesgo de no ser reconocido oficialmente.

Pero el equipo que también corre riesgo y lo asume conscientemente es Santa Tecla, ya que, si la Liga Mayor mantiene su decisión hasta el próximo año, el equipo perico no podrá competir en la Liga de Campeones CONCACAF.

“Santa Tecla apoya esta decisión, que no es caprichosa, ya que esto queremos hacerlo por el bien del fútbol. Estamos conscientes que somos los que más tenemos que perder; pero apoyamos la determinación de la Primera División y asumimos las consecuencias”, expresó Vidal Hernández, representante de Santa Tecla.

Selecta sin jugadores

Tras desligarse de la FESFUT, la Liga mayor anunció que, luego de realizar una votación rápida el jueves por la noche, los equipos de la LMF decidieron no ceder sus jugadores a la selección mayor, que tenía previsto volver a los entrenamientos el próximo lunes con miras al partido amistoso ante Canadá.

“No prestaremos a los jugadores a la selección porque nuestra decisión es seria y no andaremos con ambigüedades. Por lo tanto, los jugadores no llegarán el lunes a la convocatoria”, manifestó el presidente de la Primera División.

Pero eso no fue todo, Pohl también reveló que varios jugadores de la Liga Mayor no quieren atender la convocatoria a selección mayor, porque la FESFUT no les ha cancelado remuneraciones.