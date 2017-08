La violencia criminal no nos doblega

La derecha empresarial, política y mediática mantiene una agenda para sembrar en el imaginario colectivo que la violencia mantiene doblegado al país, y que son los criminales los que “controlan” el territorio nacional, que no por tanto, este Gobierno es incapaz de procurar tranquilidad a los salvadoreños.

Esa agenda consiste en destacar en los medios el número de homicidios (“cuentómetro”) producto de la disputa permanente y el odio a muerte que se tienen los principales grupos delincuenciales, la mara y la pandilla. Además, no especifican los lugares donde han ocurrido los hechos, sino que lo hacen de forma general, para que la gente crea que ese hecho concreto se ha reproducido mecánicamente en todo el territorio nacional.

La agenda busca generar miedo incluso en aquellas localidades más tranquilas del país, sonde saben de pandillas o de la violencia de estos a través de la radio, prensa y televisión.

Las encuestas reflejan los efectos de esa agenda en los ciudadanos. Cuando se le pregunta al encuestado si ha sido víctima de algún delito, provocado por la pandilla u otros delincuentes, el 80% dice que no. Pero esos mismos que han contestado no, dicen que el principal problema “que agobia al país” es la delincuencia.

Esa agenda hay que contrarrestarla de dos formas: con el accionar policial, tal como se está haciendo hasta el momento, y con las medidas de prevención que también se están haciendo en los 26 municipios priorizados.

También hay que combatir esa agenda con información diferente a la que destacan los medios de comunicación y los voceros de la derecha política y mediática en los programas de opinión. Nos parece acertado que el Gabinete de Seguridad informa diariamente, a través de las redes sociales, el número de municipios en los que ha habido cero homicidios. Esto lo critican algunos medios que viven del “periodismo zopilotero”, “carroñero”, pero nos parece una estrategia acertada.

El lunes de la semana pasada, por ejemplo, hubo cero homicidios en un número de 248 municipios, el martes fueron 253, el miércoles 253, el jueves 258, el viernes 255. Trasladar esta información a toda la población salvadoreña, y no solo a los que gozan de las redes sociales, debería ser parte de la estrategia comunicativa de Seguridad, en particular, y del Gobierno en General. Por tres razones: en primer lugar, para sembrar esperanza y combatir el miedo en la ciudadanía. En segundo lugar por sanidad mental. La Asociación de Psiquiatras de El Salvador debería explicar al Gobierno lo dañinas que son las noticias sobre la violencia criminal, no por la noticia, sino por la forma en que la trasladan a la ciudadanía los medios de la derecha.

Y tercero, para contrarrestar la agenda de la derecha mediática mercantilista, política y empresarial.

El tema de la delincuencia pandilleril en el país es serio, pero ni es generalizado ni nos tiene postrados, porque la lucha contra la criminalidad está dando resultados rápidos y satisfactorios.