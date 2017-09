La Sala emite fallos contradictorios en tema de financiamiento partidario: FMLN

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

Dirigente del FMLN señalaron anoche que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están actuando de manera contradictoria al revertir sentencias de carácter electoral que ellos mismos han emitido, como en el tema del financiamiento a los partidos políticos.

La jefa de la fracción legislativa del FMLN, Norma Guevara, afirmó que una sentencia de la sala revierte lo dictaminado en un fallo anterior, lo que no permite a los partidos ordenarse.

Guevara dijo que los partidos están obligados a llevar contabilidad formal, a tener reglamentados los tipos de actividades para el financiamiento privado y una cuenta particular del uso de los fondos públicos que se reciban en concepto de deuda política y a que los estados contables de los partidos sean auditados y presentarlos de determinados plazos, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está facultado a juzgar esas cuentas e incluso sancionar.

“Tuvimos una sentencia que es contradictoria con la actual, donde se decía que el artículo, creo que es en el 25, estaba correcto, y hoy viene un seguimiento (a la sentencia) que dice prácticamente lo contrario” , señaló la dirigente efemelenista durante el programa Debate, del canal 35.

Guevara afirmó que los magistrados no terminan de definir el tema del financiamiento a los partidos políticos, y que este ha registrado vaivenes desde que dictaminaron sobre el tema en 2014.

“Ese fallo anterior protegía la identidad de los donantes. Hay una sentencia que tenemos, vamos a estudiar sin duda. Estamos hablando aquí de una mezcla de amparos, de resoluciones donde se retoman temas que había sido desechados por la misma sala. Estamos hablando de un proceso continuado, de un juzgamiento inconcluso entre agosto de 2014, febrero de 2015, diciembre de 2016 y ahora esto en el 2017”, señaló la dirigente de izquierda e integrante de la comisión de asuntos electorales de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con la diputada, la sala está ordenando a los diputados que la legislación se haga a su manera. “Pero como no puede legislar nos dicta los artículos y se legisla y no le gusta, y vuelve a dictar que se haga de otro modo y así sucesivamente, es concentrar facultades que son estrictamente legislativas”, señaló.

“Lo que destacamos es que dentro de este auto de seguimiento se ve que reconocen la autoridad del Tribunal Supremo Electoral y nosotros creemos y esperamos que el Tribunal actúe con la racionalidad y sensatez que no siempre hemos visto en la Sala de lo Constitucional”, añadió la legisladora.

En tanto, el diputado Santiago Flores afirmó que con la resolución de la sala de lo constitucional se le está complicando los procesos a los partidos políticos y se vuelve más engorroso el proceso electoral. “Ya había tomado una decisión la sala de no resolver en medio de un proceso electoral y hoy lo vuelve a hacer, entonces ¿qué interés tiene la sala de ir viendo lo que ya están actuando los partidos político?, entonces lo que está planteando es una especie de incertidumbre”, dijo Flores. Por otra parte, los dirigentes efemelenistas se refirieron al conflicto entre el FMLN y el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, que ayer llegó hasta la Fiscalía General de la República, luego que la síndica de la comuna Xochitl Marchelli demandara al edil por agresiones.

Guevara rechazó que los concejales efemelenistas tengan como objetivo bloquear proyectos a favor de la ciudadanía de San Salvador. “Normalmente nuestros concejales respaldan todas las decisiones que se toman para servirle a los capitalinos y a las capitalinas, para mejorar nuestra ciudad y nos sentimos contentos y orgullosos de todas las buenas obras que hayan desarrollado sean iniciativas de Nayib o de otros concejales”, dijo la diputada.

La dirigente y también ex síndica de la alcaldía capitalina en la administración de Violeta Menjívar manifestó que las diferencias y el debate en los concejos municipales son normales y que los funcionarios edilicios deben regirse al cumplimiento de la ley. Respaldó por ello la actuación de la síndica Xochitl Marchelli, quien pidió a la administración municipal la entrega de toda la documentación de contratos.

“Yo estuve con Violeta y en algunas ocasiones el voto mío razonado obligó a reconsiderar a los mismos concejales. Entonces, no se trata de estar en contra o a favor de algo que el alcalde pide, sino que la actuación de conjunto de un concejo debe responder y ser coherente no solo en las finalidades, sino en el marco de la ley, porque de no hacerlo, la responsabilidad es personal de quien vota por una decisión”, afirmó.

Guevara descartó que los concejales del FMLN tengan como objetivo el boicotear la gestión del alcalde, como él lo ha afirmado, pero señaló que la obligación de los integrantes del concejo es garantizar que todo lo actuado esté apegado a derecho. “Tendría que probar él (Bukele) que de verdad hay boicot porque si lo que hay es una actuación de defensa de la legalidad no se le puede llamar en absoluto boicot”, dijo la efemelenista.

La jefa de la fracción legislativa del FMLN lamentó que el alcalde se haya apresurado haciendo señalamientos públicos contra el partido y sus dirigentes, ante una situación tan normal como las diferencias de criterio en una reunión de concejo municipal.

“El hecho de que no se vote por una propuesta y salir de inmediato a decir que ARENA y el Frente están de acuerdo en entregar la alcaldía como decían algunos de los mensajes que inmediatamente se publicaron; sin que los demás (dirigentes del FMLN) supiéramos se nos acusó de haber pactado con ARENA”, lamentó Guevara.

Según la dirigente, “un gobierno municipal requiere de más flexibilidad y tolerancia en el debate… y si no votaron, alguna razón tendrán los concejales para no hacerlo”.