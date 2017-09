“La Alfabetización en un Mundo Digital” (COLECTIVO CEAAL)

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL PROGRESO SOCIAL – CIDEP –

El pasado viernes se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Alfabetización bajo el lema “La alfabetización en la era digital”. El cual tiene por objetivo determinar qué competencias en lectoescritura necesitan las personas que se conectan a las redes de Internet en sociedades cada vez más digitalizadas, y de examinar las políticas y los programas de alfabetización eficaces, que permiten sacar provecho de las oportunidades que brinda la era digital.

Ante lo apremiante de las tecnologías digitales como el Internet, los teléfonos móviles, entre otros, están cambiando radicalmente la forma de vida de las personas, no podemos pasar desapercibida la “brecha digital” que existe con respecto al acceso a las tecnologías digitales, su uso y sus repercusiones; lo que se relaciona además con la inequidad existente en un sistema económico injusto y excluyente: no toda la población y/o familias tienen acceso a Internet, existen zonas donde no hay señal de telefonía móvil. Y algo importante a considerar es que a pesar de todos los esfuerzos realizados en alfabetización todavía hay una vieja deuda de personas en condición de analfabetismo (El Salvador tiene 587,136 personas de 10 años y más no saben leer ni escribir, lo que representa una tasa de analfabetismo de aproximadamente el 10.8% Datos según la EHPM 2016).

Por lo tanto, la Alfabetización es un desafío ineludible y una respuesta contundente a la marginación y la injusticia social. Es un deber para todos y todas y un derecho para quienes, empobrecidos por siglos, necesitan urgentemente subirse al barco del futuro. Los esfuerzos colectivos para hacer frente a estos desafíos de una Alfabetización en un mundo digital, requiere analizar las interrogantes:

-¿Cómo aplicar la alfabetización a contextos sociales, donde hay exclusión y/o marginación, para disminuir las brechas digitales, y que todas las personas tengan acceso a la tecnología digital?

-Qué metodología aplicar, para adaptar la alfabetización al mundo digital. Sin perder los objetivos fundamentales de la Educación Popular, en el que se concibe la alfabetización de personas adultas es un proceso que va mucho más allá de la simple decodificación de grafías en fonemas; va más allá de la interpretación semántica de los vocablos… es un proceso participativo para leer, interpretar y cambiar la realidad que nos oprime.

Concluimos considerando que, el lema (La Alfabetización en la era digital) es muy apropiado para las naciones desarrolladas; deja, también en evidencia, la enorme brecha entre las sociedades del Sur con relación a las sociedades del Norte. Nuestros pueblos no son solo analfabetas digitales o cibernéticos; tenemos, también, rezago en lectoescritura convencional; no se puede “saltar” hacia la alfabetización digital sin pasar, necesariamente, por rescatar del analfabetismo a millares de compatriotas que aún no conocen las letras, de otra manera les estaríamos condenando a la marginación, no solo de la tecnología cibernética, sino y lo que es más grave, del ascenso hacia una vida digna y humana.