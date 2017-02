GOES paga $10 mil millones por deuda contraída en gobierno de ARENA

Yaneth Estrada

@caricheop

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que en materia de deuda, han pagado $13 mil millones y de estos, $10 mil millones corresponden a deuda contraída en los gobiernos de ARENA. Además, en este tema aseveró que junto al Ministro de Hacienda viajarán a Washington para reunirse con representantes de BMI y FMI.

También, detalló que con la emisión de bonos en 2016 se pago parte de las deudas, como subsidio a energía eléctrica, “en febrero se prevé ponernos al día”. Ante las críticas lanzadas por diferentes medios de comunicación agregó que “estamos interesados en que las empresas distribuidoras de energía tengan estabilidad, por eso necesitamos solventar el pago de la deuda”.

“El subsidio a la energía será lo primero de lo que saldremos luego de generada la emisión de bonos”, aseguró. Lorenzana señaló que “dijimos que la colocación de bonos sería en febrero, nosotros nos preparamos para esa fecha”.

Por otra parte, Lorenzana explicó que “este día Cancillería y la Embajada de Estados Unidos firmamos dos convenios de cooperación vinculados a seguridad y a lo económico. Hablamos de $133 millones”.

Pensiones en situación crítica

En el tema de pensiones, Lorenzana, advirtió que es necesario encontrarle solución a la situación fiscal y para no caer en una situación crítica al final del año.

“Si no hay acuerdo en materia fiscal y de pensiones al final del año, la situación no es favorable”, advirtió Lorenzana durante la entrevista matutina de Canal 10.

En ese sentido, el secretario técnico manifestó que es necesario llegar a acuerdos cuanto antes con todas las fuerzas políticas para encontrarle solución a estos problemas. Y anunció que en materia de pensiones iniciaran el dialogo con las fuerzas políticas que estén dispuestas a dialogar.

“Si ARENA no quiere dialogar nosotros los seguiremos invitando y esperando, pero debemos de iniciar el dialogo las fuerzas políticas que estemos listas”, aseveró. Asimismo, Lorenzana aseguró que, para llegar a un acuerdo de pensiones, se reúnan con la empresa privada y con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Estos días vamos a oficializar la convocatoria a las fuerzas políticas, empresa privada y AFP para conocer propuestas de reforma de pensiones”, dijo el funcionario. El jefe de gabinete económico en reiteradas ocasiones ha manifestado la necesidad que en el país se haga una reforma al sistema de pensiones, porque consideran que el sistema actual es insostenible.