Garrobos y pericos entre las especies silvestres rescatadas por autoridades de medio ambiente

@SilviaCoLatino

La División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil, presentó su informe sobre el rescate de 14 garrobos, que fueron incautados en el caserío Tecomatal, del cantón Cantora del departamento de San Miguel, en las últimas horas del fin de semana.

Los garrobos fueron encontrados en una situación de abandono, luego que los hechores huyeran ante la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil, reiteró el llamado a la población a no seguir depredando la fauna silvestre del país, que muchas veces se encuentra en peligro de extinción.

Asimismo, agentes de la Policía Nacional Civil recuperaron a 79 pichones entre los que se encuentran: pericos, catanalnicas y chocoyos (Arantiga canicularis nombre científico) que consideraron un decomiso numeroso de estas aves silvestres originarias del trópico.

Los elementos policiales encontraron las crías en el cantón El Espino Arriba, en el caserío Las Flores jurisdicción del municipio de Zacatecoluca , donde se realizó el primer decomiso de 62 pichones.

Diez más en el cantón Las Ánimas Abajo del mismo municipio; y siete en el municipio de Suchitoto, Cuscatlán.

Los sujetos que transportaban las aves no pudieron ser identificados, porque al notar la presencia de las autoridades se dieron a a fuga, dejando abandonadas las tres cajas con las aves silvestres.

Las aves fueron trasladadas a las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por los agentes policiales, donde Kattia Gómez, veterinaria de la institución describió en su evaluación médica de los pichones, que no mostraban señales de golpes o fracturas, por lo que se procedió a alimentarlos.

En cuanto a la edad de las aves prensoras, Gómez estimó que algunos no sobrepasaban el día de nacido, ya que no presentaban crecimiento de plumas; mientras otro grupo ya mostraban las características de tener varias semanas de haber salido del cascaron.

Autoridades del MARN y de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC) recomendaron no comprar aves silvestres, porque 9 de cada 10 de esas crías mueren en el camino antes de llegar a los compradores; además se haber sido separadas violentamente de sus hogares naturales e incluso mataron a los padres de estas aves y otras

especies que están en peligro de extinción.