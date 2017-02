Exdirector de Penales destaca logros y prórroga a extraordinarias

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El exdirector de Centros Penales, Ástor Escalante, consideró positiva la aprobación de la prórroga por 13 meses de las medidas extraordinarias para combatir la delincuencia, respaldada por 77 diputados .

“Veo importante esta acción de la Asamblea Legislativa porque es una acción concertada que, independientemente de las valoraciones político ideológica que tengan algunos legisladores, acompañan esta decisión”, dijo Escalante en entrevista con canal 12. De acuerdo con el funcionario, se está efectuando un combate cualitativo y cuantitativo contra la delincuencia. “Se están haciendo capturas de grupos delictivos, que no se estaban realizando en el pasado”, dijo Escalante antes de remitirse a la denominada Operación Jaque que desbarató la estructura delincuencial que manejaba las finanzas de la Mara Salvatrucha.

Escalante dijo que toda este despojo de bienes a los delincuentes ha sido posible mediante la ley de extinción de dominio, una normativa que tuvo una fuerte oposición de ciertos empresarios y funcionarios de Gobierno cuando el promovió esa normativa.

“Tuve rechazo de sectores empresariales. Me hablaban por teléfono algunos empresarios y funcionarios de gobierno de aquel entonces y me decían: Ástor no impulses esa ley”, relató.

Mientras tanto, el abogado Mauricio Gutiérrez, integrante del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), manifestó que una de las claves para la ejecución exitosa de las medidas extraordinarias ha sido el respaldo de los órganos legislativo y judicial detrás de un esfuerzo coordinado bajo el plan El Salvador Seguro.

“Las medidas extraordinarias salen del plan El Salvador Seguro y en conjunto con la Policía, la Fiscalía, se fueron haciendo las reformas de ley para que todo esto estuviera funcionando y tener los resultados que en estos momentos se tienen”, dijo Gutiérrez.

“El hecho está de que el plan El Salvador Seguro ha sido creado por una gran infinidad de personas”, destacó.

Lo primero que se hizo, dijo el abogado, y que era fundamental, fue bloquear las llamadas telefónicas desde los centros penales, gracias a una sentencia de la Sala de lo Constitucional donde se avaló las multas a las empresas, eso ayudó muchísimo.

Escalante dijo que las telefónicas están perdiendo dinero con la restricción de las llamadas telefónicas desde los centros penales pero que, a la larga, si la situación social mejora, estas empresas terminarán ganando con un país más estable.

El también exviceministro de Seguridad, manifestó que la “bomba de tiempo” que significan los centros penales, no se ha desactivado porque estos siguen enfrentando una sobre población crítica.

“A lo que apuntan las medidas extraordinarias es a combatir la delincuencia, es control penitenciario, evitar las comunicaciones desde los penales produzcan hechos delictivos afuera, buscar que cuando haya problemas, las autoridades puedan sofocar motines, eso está resolviendo bastante el problema de los delitos”, dijo el exfuncionario.

De acuerdo con el funcionario son medidas que han venido teniendo un impacto importante, muchas de ellas drásticas que no se habían visto en el pasado.

El abogado Gutiérrez manifestó que las medias extraordinarias han sido exitosas para reducir los delitos y “que quien no las vea es porque está ciego”.

Asímismo señaló que el CNSCC ha cerrado filas en contra de cualquier propuesta de diálogo o negociación con el Gobierno, planteada por las pandillas y que los integrantes de dichas estructuras delincuenciales tendrán su oportunidad de lograr un acuerdo con el Estado mediante la ley de reincersión. “El que no (quiera), a la cárcel, a cumplir su pena, pero aquí se cerraron filas, no se dialoga con delincuentes, asesinos ni nada por el estilo”, enfatizó.

Gutiérrez dijo que le parece extraño que la semana pasada una iglesia fue hasta la Asamblea Legislativa con familiares de pandilleros a intentar que se suspendieran las medidas extraordinarias. “Me parece irresponsable porque no es así. El plan El Salvador Seguro tiene un 72% que es control y represión, y solo un 28% que es prevención”, recalcó.

Por su lado, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes(INDES), Jorge Quezada, y la directora del Instituto Nacional de la Juventud(INJUVE), Jeimmy Muñoz, dos de las instituciones claves en los planes de reincersión, señalaron que los esfuerzos que se están desarrollando con el financiamiento proveniente del impuesto a la telefonía, están generando importantes resultados.