¿Dónde está la evidencia de que entró dinero de Odebrecht para mi campaña?: Mauricio Funes

El ex Presidente de la República, Mauricio Funes, reaccionó ante las diversas acusaciones que realizan los medios de comunicación de derecha en El Salvador, por la presunta vinculación, del ex mandatario con la empresa Odebrecht de Brasil.

Estamos ante un esfuerzo deliberado por incriminarme a como dé lugar, para procesarme e inhabilitarme políticamente, denunció Funes, ante la campaña mediática que mantienen en su contra, en la que según él, hasta la Fiscalía se está prestando a esta acusación.

“Por lo visto, no van a parar hasta verme tras las rejas. Algunos medios de derecha en El Salvador vuelven a la carga con las declaraciones de un supuesto testigo en Brasil al que identifican como un Ejecutivo de una empresa hermana de la firma constructora Odebrecht”, cuestiona el ex mandatario.

El ex mandatario asegura que para incriminarle cualquier declaración, por absurda que parezca, se vuelve útil y como es de esperar será usada mediáticamente por la extrema derecha en El Salvador.

“Lo revelador de todo esto es que se le da volumen a una declaración de meses atrás en Brasil en momentos en que la Fiscalía General de la República en El Salvador no ha podido presentar una acusación en mi contra basada en pruebas sólidas y contundentes”, comentó.

Y es que los medios de comunicación afirman que un testigo identificado como “Alexandrino de Alencar, ex director de Braskem”, dijo que la compañía constructora Odebrecht entregó $1.5 millones de dólares para la campaña presidencial del ex presidente en el año 2009, esto a raíz de la relación de la ex primera Dama Vanda Pignato y el Partido de los Trabajadores de Brasil.

Según los medios de derecha, “un ex ministro del gobierno del ex Presidente Lula gestionó la donación de más de un millón de dólares para mi campaña presidencial en el 2009, por la simple razón que mi esposa había sido fundadora del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil”, cuestionó Funes.

Para Funes, la justificación es “ridícula”, puesto que no concibe que una empresa done dinero a una campaña presidencial por la trayectoria política de la esposa del candidato, esta justificación “no puede ser demostrada ni tomada en cuenta por ninguna autoridad judicial seria y responsable”, explicó.

El ex mandatario cuestiona que dichas declaraciones plantea varias interrogantes como: ¿Qué pruebas existen de que la gestión se hizo como lo asegura el ejecutivo brasileño? ¿Dónde está la prueba de que ese dinero, en caso haya sido solicitado por el ex funcionario como asegura el criteriado, fue a parar a mi campaña presidencial y no a los bolsillos del cuestionado, por ejemplo?.

Además, agregó ¿Dónde está el cheque o la transferencia bancaria por esa cantidad ($1.5 millones) que pruebe que ese dinero salió de la contabilidad de Odebrecht? ¿Dónde está el registro o la evidencia financiera de que ese dinero ingresó a los fondos de mi campaña en las elecciones del 2009? .

“Basta con que un testigo criteriado, que como es lógico busca negociar una reducción de su condena o asegure que Odebrecht donó dinero para mi campaña para que una autoridad judicial considere válida esa declaración y presente cargos en mi contra”, dijo Funes.

De igual manera, el ex presidente Funes cuestionó que esta campaña mediática en su contra es con el deseo de distraer la investigación de otros grandes empresarios relacionados al empresario José Adán Salazar, recientemente capturado por Lavado de Dinero.