DACA: Unión Nacional y solidaridad salvadoreña

César Ramírez

@caralvasalvador

Debemos aceptar la realidad de leyes de Estados Unidos, ellos realizan una decisión soberana que implica al Gobierno de la poderosa nación norteamericana, por lo tanto, bajo ese mismo argumento jurídico se conducirá la defensa de los salvadoreños, por medio de las autoridades correspondientes.

Nuestros compatriotas nacidos en El Salvador aun siendo niños y niñas fueron llevados por sus padres a Estados Unidos hoy aspiran a graduarse académicamente y consolidar su situación económica en las siguientes décadas.

Es lamentable la decisión de suspender el DACA para tantos compatriotas, opinión compartida por líderes mundiales como el Papa Francisco y el expresidente Barack Obama; estos jóvenes latinoamericanos aspiran a su “realización generacional”, esa condición de concreción que implica: titularse en una universidad, construir una familia, ayudar a sus padres, contribuir a su nación original, fundar empresas, etc., son un modelo ascendente de economía y educación.

La resolución final sobre este tema demorará cierto tiempo para entrar en ejecución, de tal forma que el espacio para dialogar con los representantes del Congreso Legislativo norteamericano permitirá gestionar una prórroga o permanencia de la juventud salvadoreña y latinoamericana.

Hace unos días el periódico Excelsior de México publicó una nota (01SEP017 ) con el siguiente titular: “Empresario salen en defensa de los dreamers” “compañías como Microsoft, Google, Facebook o Amazon, enviaron una carta al presidente Trump solicitando que no dé la espalda a los jóvenes migrantes ante la posibilidad de que elimine DACA”.

Si los empresarios de Estados Unidos defienden a los jóvenes, es oportuno que los empresarios salvadoreños hagan lo propio, y no envíen a sus voceros políticos a los medios de comunicación, afirmando que la suspensión del programa DACA, el TPS, la deportación etc., es producto de nuestra amistad con la República Bolivariana de Venezuela, puesto que esos jóvenes en esencia son salvadoreños. En nuestro caso se impone la Unidad Nacional en defensa de los compatriotas, en esa unidad no existe espacio, ni debe existir un discurso electoral para generar réditos políticos.

¿Por qué en otras naciones existe unidad de criterio en defensa de sus ciudadanos aún en períodos electorales? ¿qué acaso un evento electoral es más importante que el futuro de la Juventud salvadoreña en Estados Unidos?

El número de beneficiarios salvadoreños del DACA son aproximadamente 60,000 que significan igual número de familias, las cuales estarán sometidas a una obligada separación familiar, una constante incertidumbre y mucho deterioro económico por el desarraigo de su opción educativa y laboral.

Esta complicada situación permitirá ampliar la defensa junto a naciones como México y Guatemala, los jóvenes amparados en este programa son aproximadamente 800,000 de los cuales tres cuartas partes son mexicanos. El DACA fue promulgado en el año 2012 por el expresidente Barack Obama en defensa de los niños y niñas que llegaron a Estados Unidos y ahora parece llegar a su fin.

Son tiempos de unidad nacional e internacional, si la tragedia no nos une, mucho menos un discurso tendencioso de un evento electoral… nuestra vocación de apoyo a la juventud es la única bandera posible para todos.

www.cesarramirezcaralva.com