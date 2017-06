China (Taiwán) y El Salvador fortalecen lazos de amistad a través del arte

Amir Leiva

La Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Embajada de la República de China (Taiwán), inauguraron una exposición de Arte caligráfico y pintura en tinta china en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA).

El evento fue presidido por el artista y maestro taiwanés Chiu, Shan-Teng, la embajadora de la República de China (Taiwán) Florencia Miao-hung Hsie, la secretaria de Cultura de la Presidencia Silvia Regalado y el director del MUNA José Erquicia.

Embajadora

Esperamos que esta exposición pueda acercarnos y conocernos más entre ambos pueblos para fomentar esa relación amistosa que nos une hace más de 84 años. Quiero invitar a los niños y jóvenes a que participen para que conozcan la cultura taiwanesa.

Maestro

Espero que a través de la demostración de mi arte y la exposición de mi obra los jóvenes y la gente de El Salvador pueda apreciar y conocer un poco más sobre la cultura tradicional de China y observar las técnicas y características de este arte.

He recorrido cientos de kilómetros desde Taiwán y me siento honrado de haber llegado a este palacio del arte. No hay palabras para manifestar lo que siento en mi corazón que está lleno de gloria e inmensa gratitud.

Secretaria de Cultura

Es un privilegio tener al maestro Chiu, Shan-Teng en nuestro MUNA, estamos presentando aproximadamente 30 obras de él. Pintura, poesía. Es un aporte fundamental y muy significativo de la embajada China (Taiwán) en nuestro país, de esta manera compartimos nuestras expresiones artísticas, conocemos un poco más del arte milenario chino y de la pintura.

Siempre conocer una nueva técnica enriquece a los artistas y no es la idea de adoptarla pero sí de conocerla y experimentar a través de ella, porque el arte chino tiene una virtud que es la ubicación de la magnificencia de la naturaleza, por ejemplo, y en ese contexto la inclusión del ser humano como un elemento pero no lo fundamental. Además todos estos cuadros nos hablan de la belleza, de la majestuosidad, de la forma, de los diferentes colores de los que somos ricos y nos pertenecen a los seres humanos y a la vida.