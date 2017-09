Bayern Múnich pone fin a la era de Carlo Ancelotti

Múnich/dpa

El Bayern Múnich no tuvo contemplaciones y pocas horas después de la categórica derrota por 3-0 sufrida el miércoles ante el Paris Saint-Germain por la Champions League anunció hoy el despido fulminante del entrenador italiano Carlo Ancelotti tras apenas 15 meses de gestión.

El club alemán tomó la decisión después de analizar de forma interna la derrota en París y los magros resultados alcanzados esta temporada en la Bundesliga. Junto al italiano de 58 años fueron cesados los cuatro asesores que tenía en la dirección técnica, entre ellos su hijo Davide.

“El rendimiento de nuestro equipo (…) no se correspondía con las expectativas que tenemos. El partido de París dejó claro que había que asumir consecuencias”, señala un comunicado difundido por el múltiple campeón de la Bundesliga.

El presidente de la junta directiva del Bayern, el ex futbolista Karl-Heinz Rummenigge, le comunicó la decisión personalmente a Ancelotti. “Se lo hemos explicado a Carlo en una conversación seria y le hemos comunicado nuestra decisión. Agradezco a Carlo nuestro trabajo conjunto y lamento el desenlace. Carlo es mi amigo y siempre lo será, pero teníamos que tomar una decisión profesional por el Bayern”, dijo Rummenigge.

El ex futbolista francés Willy Sagnol, de 40 años, asumirá de forma interina el mando del equipo y dirigirá el domingo al Bayern en el duelo ante el Hertha de Berlín por la Bundesliga, precisó la entidad.

Ex entrenador de equipos como Real Madrid, PSG, Milán o Chelsea, Ancelotti llegó al Bayern Múnich en 2016 y tenía contrato con el equipo bávaro hasta 2019.

Llegó como sucesor de Josep Guardiola y tenía como objetivo ganar la Champions, algo que el español no había conseguido en tres años. Ancelotti, que ganó el título europeo en 2003, 2007 y 2014, tampoco pudo alzar una Copa de Europa con el campeón alemán.

Desde que asumió la dirección técnica hace algo más de un año, el italiano conquistó dos Supercopas alemanas y una Bundesliga.

Actualmente está tercero de la clasificación en la Liga con 13 puntos, a tres del líder Borussia Dortmund, después de seis jornadas disputadas.

Tras una pretemporada con cinco derrotas en seis partidos, el primer golpe oficial que sufrió el Bayern fue perder el invicto ya en la tercera fecha, de local ante el Hoffenheim (2-0). En la última semana no salió de un empate 2-2 ante Wolfsburgo, también de local, seguido por la contundente derrota por la Champions ante el PSG de Neymar y Edinson Cavani.

Al término del duelo del miércoles en París, Rummenigge ya avanzó que el club no dejaría pasar sin más la sonora derrota, con el resultado más abultado en la ronda preliminar sufrida en 21 años de Champions League.

A Ancelotti se le achaca haber dejado en el banquillo en París a varios pesos pesados de la plantilla, como Arjen Robben, Franck Ribéry y Mats Hummels, y la derrota fue vista hoy en la prensa como la culminación del poco convincente arranque de temporada.

Los propios jugadores reaccionaron con críticas veladas a las decisiones de Ancelotti contra el PSG: “Un papelón”, “doloroso” fue la síntesis de lo vivido en el 3-0 por Arjen Robben.