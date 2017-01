Barcelona busca prolongar su buena racha en la cancha de Eibar

Barcelona/dpa

Animado por sus últimos resultados y necesitado por sus tropiezos anteriores, el Barcelona buscará mañana prolongar su buena racha ante el Eibar en la decimonovena fecha de la Liga española de fútbol.A la espera de lo que haga el Real Madrid (40 puntos) ante el Málaga, los azulgrana (38) quieren una victoria en cancha vasca para mantener su presión sobre el líder y su inmediato perseguidor, el Sevilla.Con una unidad más que los dirigidos por Luis Enrique, los andaluces visitan al colista Osasuna también este domingo.Con un partido más que el Real Madrid en su haber, los suyos aprovecharon la caída de los blancos en la pasada fecha frente al Sevilla para recortar a dos puntos su desventaja y mantener vivas sus opciones de renovar el título liguero.Luego, pusieron fin a casi una década sin conocer la victoria en la cancha de la Real Sociedad con un triunfo en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey que los acercó a las semifinales del torneo.Preocupado por el estado de la cancha -está por ver cómo ha afectado al césped el intenso frío que ha hecho estos días en España-, Luis Enrique afrontará el duelo ante el Eibar, noveno clasificado, sin una de las piezas clave de su once: el tocado Andrés Iniesta.La baja del director de juego azulgrana por unas “pequeñas” molestias en el sóleo, abrirá de nuevo la puerta de la titularidad a alguno de los interiores que se disputan su puesto: el portugués André Gomes, el croata Ivan Rakitic, Denis Suárez y hasta el turco Arda Turan.“Tengo muy buenos perfiles en esa posición, pero que se parezca a Iniesta no he visto a nadie en el mundo”, constató, con resignación, el entrenador azulgrana, que tampoco podrá contar con el lesionado Rafinha ni con el sancionado Javier Mascherano.Sí tendrá, en cambio, a su disposición al tridente que, encabezado por el argentino Lionel Messi y con el brasileño Neymar en un buen momento de forma, tratará de prolongar su racha goleadora de las últimas semanas.El Sevilla, por su parte, buscará mantener su persecución al Real Madrid y su ventaja sobre el Barcelona con un triunfo en la cancha del Osasuna, el único equipo que no ha ganado ni un solo partido en su casa: seis derrotas y tres empates.Athletic de Bilbao (séptimo) y Atlético de Madrid (cuarto), en liza por acercarse a la cabeza, protagonizarán otro de los grandes duelos de la jornada.