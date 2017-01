Athletic aguanta con nueve hombres y vence 2-1 al Barcelona

Bilbao/dpa

El Athletic de Bilbao sorprendió al Barcelona al vencerlo por 2-1 en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, en un partido que terminó jugando más de diez minutos con dos futbolistas menos.

Aritz Aduriz e Iñaqui Williams adelantaron al Athletic en la primera mitad, pero el argentino Lionel Messi, de tiro libre, marcó el descuento a los 52’.

Por las expulsiones de Raúl García a los 74’ y Ander Iturraspe a los 80’, el conjunto de Enrique Valverde terminó con nueve jugadores y defendiendo el triunfo casi en su área.

Tal como se esperaba, el encuentro tuvo toda la intensidad de un clásico, con un Athletic muy animado y con un Barcelona sorprendido por la presión constante de los jugadores vascos.

Por eso, al conjunto de Luis Enrique le costaba romper líneas y mantener el balón en sus pies, aunque sus atacantes, sobre todo Neymar, parecían que podían abrir el marcador en cualquier momento.

Del otro lado, los locales mantenían el juego donde querían y preocupaban a la defensa azulgrana con su voluntad e intensidad.

Bajo esos parámetros se juega el partido, hasta que a los 24 minutos, el ya clásico gol de Aduriz al Barcelona apareció en el Nuevo San Mamés. Tras un gran centro de Raúl García, el goleador le ganó a su defensor y venció a Ter Stegen con un cabezazo. Fue el noveno gol del delantero de 35 años al Barcelona.

Todavía no se habían recuperado del impacto del primer gol cuando los visitantes recibieron un nuevo golpe. Esta vez llegó desde un lateral en defensa que los jugadores del Barcelona no pudieron rechazar.

Ahogados por la presión, los visitantes regalaron el balón a Iturraspe, que cedió para Aduriz. El goleador está vez se vistió de estratega y tocó con el taco para la entrada de Williams, que sacó un violento derechazo de volea que dejó sin posibilidades a Ter Stegen.

El tanto llegó justo cuando San Mamés homenajeaba a su defensa Yeray Álvarez, de 22 años, al que le fue detectado un tumor en un testículo poco antes de Navidad y seguía el partido desde la grada.

En desventaja, el Barcelona salió en busca de un gol que lo volviera a meter en la eliminatoria, lo que determinó que el partido se tornara muy caliente, sobre todo después de una agresión de Aduriz a Umtiti que el árbitro no sancionó. Todo se calentó aún más luego de que el Barcelona reclamara un supuesto penal sobre Neymar, que desató una ola de protestas azulgranas y tres tarjetas amarillas para Iniesta, Busquets y Jordi Alba.

El descanso tranquilizó un poco al Barcelona, que salió con otra actitud a jugar la segunda mitad y se encontró con el descuento gracias a Messi. El astro argentino ejecutó un tiro libre que parecía para un diestro y colocó la pelota en el ángulo derecho de Iraizoz, que reaccionó tarde y la sacó de adentro del arco.

La intensidad que pretendió mantener el Athletic pronto se le volvió en contra, con dos expulsiones por infracciones que pudieron ser evitadas. Primero vio la roja Raúl García a los 74’ por una fuerte falta sobre Neymar y seis minutos después fue Iturraspe el que bajó al brasileño y recibió la segunda amarilla.

Los últimos minutos mostraron a un Barcelona en busca del empate y a un Athletic encerrado en su campo, aferrado al 2-1. A pesar de la diferencia numérica, el conjunto visitante no pudo volver a vencer Iraizoz y se volvió a Barcelona con una derrota, aunque ese tiro libre de Messi le dio aire para la revancha.