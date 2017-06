@JoakinSalazar

“El pueblo es el soberano, es este el que tiene el derecho al agua”, dijo este domingo el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, ante la propuesta de algunos sectores políticos, impulsados por empresarios para buscar privatizar el derecho fundamental al agua, que está en discusión en la Asamblea Legislativa.

El arzobispo de San Salvador criticó que hasta la fecha no se haya aprobado la Ley General de Agua, debido a que no hay acuerdo en la entidad encargada de administrar este derecho fundamental, por lo que insta al Estado que se le garantice el derecho al agua a todo el pueblo como soberano.

“Es una lástima que no se haya podido aprobar una Ley General de Agua, el problema está en la entidad que debe administrar el agua. Ciertamente debe ser el Estado, el que debe de garantizar el derecho al agua a todos los ciudadanos, debe de haber una ley, para que se respete el derecho al agua para todas las personas”, dijo Escobar Alas. Asimismo, mostró su preocupación ante la iniciativa de la derecha oligárquica salvadoreña “Cuando vemos que se presenta una ley que no va en el sentido de lo que estamos pidiendo, sino en una tendencia de privatización del agua, nos preocupa mucho, no estamos de acuerdo. El agua es tan importante que debe estar en manos del pueblo, por medio del Estado”.

Y es que para la Iglesia Salvadoreña, el pueblo es el soberano, es este el que tiene el derecho al agua, no se lo pueden quitar, lo cual debe estar reflejado en la Ley, iniciativa que está apoyando la Iglesia, tal como lo hiciera con la Ley contra la Minería. “Estamos trabajando para la propuesta de que haya una reforma constitucional para que se garantice el derecho al agua, El pueblo es el soberano, es este el que tiene el derecho al agua. El agua no puede privatizarse, tiene que estar en beneficio del bien común”, recalcó Escobar Alas.

TPS

El líder religioso pidió a la feligresía salvadoreña, que eleve sus oraciones para que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de salvadoreño no sea quitado, “esperamos que hayan alternativas para apoyar a las personas, y a sus familias, sería una situación muy crítica que ellos tengan que regresar”, aseguró Escobar Alas.

Quitar el TPS podría generar una crisis muy grave, para El Salvador principalmente, pero también para el resto de países del Triángulo Norte. Por la cantidad de personas beneficiadas con este estatus.

Violencia

En relación al alza de hechos delictivos, el Arzobispo de San Salvador explicó que no se puede determinar de que el crecimiento o descenso de homicidios tengan relación a las próximas elecciones municipales y legislativas. Sin embargo, recalcó su preocupación por la violencia que impera en el país.

“Nosotros, como pastor, estamos preocupados por una muerte, estamos interesados en que esto se supere, sinceramente me parece que el Gobierno hace esfuerzos, pero no son suficientes, es necesario que haya apoyo, no solo por represión del crimen, sino que la prevención”, explicó.

De igual manera, Monseñor recalcó la importancia de romper la barrera de la exclusión social, porque se debe de crear oportunidades a aquellos jóvenes que residen en zonas de alto riesgo. “Una persona buena que se esfuerza por seguir adelante debe ser valorada”, comentó.

Impago

Caer en impago es nefasto, dijo Escobar Alas, al referirse a la posibilidad de que en tres semanas nuevamente el país recaiga en esta situación. “Si volvemos a caer sería nefasto, hago un llamado a todos para que no se permita esto, no es conveniente, el gobierno no es quien queda mal, sino que vamos a quedar mal todos, la oposición no puede llevar nuevamente al impago”, manifestó.

Los trabajadores son los más afectados, al no apoyar que el Gobierno caiga en impago, porque es a quienes se les retrasa el pago, por lo que la Iglesia insta a que haya un diálogo entre las partes.

Cardenal Rosa Chávez

Monseñor Escobar Alas anunció que una comitiva especial de obispos de El Salvador viajará para participar en el acto de nombramiento del Cardenal, al obispo auxiliar, Gregorio Rosa Chávez, que incluyen 100 sacerdotes y personas laicas, entre familiares y amigos.

“Vamos a estar con Monseñor el próximo 28 de junio, será trasmitido en El Salvador a través de radio Paz y Televisión. El Cardenal regresa a El Salvador el cuatro de Julio, tendremos un evento de recepción, como parte de protocolo, tendremos una misa solemne el día 8 de julio que presidirá el Cardenal Rosa Chávez”, dijo.

Centenario Romero

En cuanto al centenario del cumpleaños de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Arzobispo explicó que se está realizando una celebración grandiosa, en el que todas las iglesias del país se preparan, que tendrá su punto máximo con la eucaristía el 15 de agosto, en la que se solicitó que el papa Francisco participe.

Sin embargo, el Papa decidió enviar a un delegado, que será el Cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago de Chile, quien presidirá la misa del centenario de cumpleaños del Beato Romero.

El arzobispo explicó que hay varios actos previo al cumpleaños 100 del Beato salvadoreño, como el recorrido de las reliquias y novenarios que se realizan en iglesias del país.

Sobre su canonización, el Arzobispo de San Salvador recalcó que continúa en estudio por parte de la oficina encargada en Roma, Italia, con total reserva, no obstante, el postulador de la causa ha especificado que avanza positivamente.

Cuerpo de Cristo

Estas declaraciones se dieron en el marco de la celebración de la eucarística de la Iglesia Católica, donde centenares de personas participaron en la procesión del Cuerpo de Cristo (Corpus Christi), en la que se buscó proclamar y aumentar la fe de la iglesia en la presencia de Jesucristo.

Niños, niñas acompañadas de sus familias recorrieron las calles de San Salvador, en la que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, portó La Custodia, acompañado de la feligresía capitalina, sin embargo, esta celebración se replicó en diversas comunidades católicas del país.

La celebración de la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, que se cumplió el 15 de junio, no obstante, desde 1989 la festividad del Corpus Christi se trasladó al domingo siguiente, motivo por lo que se conmemoró ayer.

El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, explicó que está celebración destaca la presencia real en cada uno de los feligreses, porque es a través de ello que Cristo vive.