El 78% de gente que nunca se jubilará subsidia sistema de pensiones: Choussy

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El economista Mauricio Choussy señaló anoche que la reforma de pensiones, cuya aprobación se espera para esta semana, implicará una reducción del aporte de la población en general y un incremento de la carga para los cotizantes.

Choussy, también ex presidente del Banco Central de Reserva, manifestó que hasta hoy, el 78% de la población subsidiaba al 22% de los trabajadores que cotizan para recibir una pensión al jubilarse como empleados.

“Si resulta que el 78 por ciento de la población no cotiza a las AFP, entonces, resulta de que ese 22% que tiene posibilidad -porque no todos van a tener pensión- están recibiendo un subsidio del 78% de la población”, explicó.

Esta situación, según el ex funcionario, no se ve justo por lo que la reforma implica que serán los cotizantes quienes “en buena medida” asumirán la carga de sus pensiones, pero no su totalidad.

“Las pensiones, alguien las tiene que pagar. Hasta la fecha lo paga toda la población mediante sus impuestos, aunque se pague con deuda, esa deuda la van a pagar los que tiene trabajo formal que cotizan para las AFP y los que tienen trabajo formal”, explicó el economista durante el programa Debate con canal 35.

Según Choussy, se han dicho muchas cosas que no son ciertas respecto a las propuestas de pensiones presentadas por el Gobierno y las AFP, pero que ambas tienen bastantes similitudes.

Poco se le ha explicado a la gente, dijo el economista, que con cualquiera de las dos propuestas quienes van a pagar la mayor parte de este cambio van a ser los cotizantes, aunque el Estado va a mantener una parte de la responsabilidad.

“En el caso de la propuesta de la ICP se seguía emitiendo y se financiaba con CIP, eso no ocasionaba un problema de caja pero sí la deuda del país todavía continúa subiendo”, añadió.

En el programa también estuvo presente el economista Luis Membreño, quien señaló que la propuesta del Gobierno plantea que del 13.5% de la cotización del trabajador, un 8% va para el fondo y el 5% para la cuenta individual, mientras que en la propuesta del ICP es a la inversa, afirmó. “La pregunta es cómo queda ese 8% y 5% en la reforma”, afirmó.

Los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC han retomado la propuesta diseñada por las Administradoras de Fondos de Pensiones con ciertas modificaciones y le han denominado “propuesta integradora”.

A esta se le han añadido algunos puntos de la propuesta del Gobierno y se busca aprobarla esta semana.

Por su parte, los trabajadores organizados continuaron con sus críticas al actual sistema de pensiones y a la reforma planteada por las AFP.

“Están diciendo que no van a cobrar comisión a las cuentas inactivas, y qué bueno que lo reconocen, porque eso es algo que el trabajador no se da cuenta. En un país con una oferta laboral tan difícil como la nuestra que hay gente con trabajo dos o tres y años, pero luego se queda sin trabajo, las AFP han seguido cobrando comisión”, denunció Yolanda Fabián, representante de los trabajadores en entrevista con Canal 10.