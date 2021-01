Zelaya en controversia por el impago del FODES

Samuel Amaya

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo días atrás que la Corte de Cuentas de la República “está preparando un informe falso” en su contra para armar un caso y establecer un antejuicio por la FGR.

El documento supuestamente pretenderá demostrar que hubo incumplimiento a las disposiciones legales en las transferencias de fondos a las alcaldías por parte del Ministerio de Hacienda, y que se habría incurrido en delito penal, mientras que Zelaya aseguró reiteradamente que le ha tocado priorizar fondos. A los diputados de la Asamblea Legislativa respondieron a las declaraciones del ministro, afirmando que Zelaya sí ha incumplido con las leyes de la República, en este caso el impago del FODES.

Mauricio Vargas (ARENA) dijo que están acostumbrados a las “declaraciones mentirosas de los funcionarios de Gobierno”. Hay un hecho que es irrefutable, la ley dice que el 10 % de los ingresos corrientes tiene que ir al FODES, y desde junio no se ha cumplido, señaló Vargas.

René Portillo Cuadra, de ARENA, mencionó que “La CCR ha empezado una serie de auditorías y estudios sobre los gastos que los ministerios han hecho en la pandemia y, obviamente, no es del agrado del Gobierno que los estén fiscalizando. Este gobierno no solo no está acostumbrado, sino que no le gusta la rendición de cuentas”.

Lo anterior no lo comparte el diputado Mario Tenorio, de GANA, tras considerar que las declaraciones del ministro Zelaya no tienen que ver con la postura del Gobierno central.

“Por alguna expresión de un ministro yo no voy a considerar que es el Ejecutivo que está en contra del trabajo que se está desarrollando por parte de la institución”, agregó.

Raúl Bonilla -diputado del PCN- sostuvo que se remitirá a las pruebas para ver quién tiene la razón. “En el país tenemos la costumbre que acusamos solamente por acusar, por abrir la boca en una campaña electoral, y no solo debe ser en el periodo de campaña, debe ser firme y determinante cada día que pasa en la aplicación de las leyes en materia de finanzas públicas”.

Respecto a la iniciativa de interpelar al ministro Alejandro Zelaya, Vargas aseguró que es necesaria dicha acción y se debe de hacer a la brevedad posible. “Si hay una ilegalidad hay que recurrir a la ley”, enfatizó.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo que deba de realizarse la interpelación en contra del ministro de Hacienda, porque ha sido evidente la negligencia y el incumplimiento de los deberes que ha cometido tras no haber entregado el FODES oportunamente a las alcaldías habiendo él mismo declarado a la prensa que el Estado sí había recibido ingresos, incluso, durante lo más difícil de la pandemia y también en este momento”, afirmó Portillo Cuadra.