Yamil revela cifras de apoyo a Yuri, quien dice no saber cuál era el objetivo

Deportes Co Latino

@DiarioCoLatino

Revelando las cifras financieras institucionales en torno al apoyo del INDES al Campeón Mundial del Fisicocultursimo, el Presidente del INDES, Yamil Bukele, salió el viernes anterior al paso de la reacción de Yuri Rodríguez de no aceptar una proyectada entrega de un diploma legislativo. Versión que propició una considerable cantidad de mensajes en las redes sociales poniendo contra las cuerdas al recién coronado rey universal de la Games Classic.

Al respecto y extractada, la publicación del titular del INDES en su facebook fue la siguiente:.«Conocí a Yuri en 2019, días después de asumir la presidencia del INDES, de dar a conocer mi visión del deporte de nuestro país. Me buscó para que le ayudara con una gestión para un visado. Le dije que sí como le he dicho que sí a prácticamente todas sus peticiones. Con él fui franco desde el inicio cuando le dije: “pedí ahora que estás dando resultados, porque después será difícil”. La alta competencia está supeditada a resultados, aunque también trabajamos una propuesta para el atleta en retiro, que será presentada muy pronto.

Con base a sus resultados es que Yuri se ha convertido, hoy por hoy, en el atleta que más apoyo recibe por parte del INDES. Prueba de ello es que recibe una ayuda económica mensual de $1,200 dólares. Entre julio de 2019 y mayo de 2020, Yuri recibió por parte de INDES una inversión directa de $24,564.79. Esto incluye preparación y fogueos, estímulos y becas, así como premios. En ese mismo período, entre 2020 y 2021, INDES invirtió de manera directa $34,733 en el ahora campeón del mundo. Esto incluye estímulos, fogueos y otros montos, como alimentación, por ejemplo.

En 2019, luego de que Yuri ganó el subcampeonato del mundo en Emiratos Árabes Unidos, nos pidió ayuda con un lugar donde vivir, y autorizamos una habitación para él y su pareja en el hotel del INDES, en Ciudad Merliot. En 2020, cuando llegó la cuarentena, a Yuri se le llevó a su casa maquinaria de INDES para que continuara con su preparación. Y en julio pasado se le llevó más equipo, para afinar su puesta a punto. Bueno, entiendo que para tener un campeón mundial se necesita de mucho apoyo.

Con estos instrumentos, Yuri también imparte clases a particulares. Me imagino que a eso hace referencia cuando dice que le toca poner algunas veces dinero de su bolsa para alimentación y otras cosas. Por cierto: el equipo que INDES ha proveído a Yuri para que se prepare en su casa está valorado en aproximadamente $20,000 y tendrá que ser devuelto a la institución en diciembre, tal y como se acordó con el atleta, según nuestra planificación de apertura gradual de escenarios.

A Yuri, al igual que a todos los deportistas que han triunfado en eventos internacionales, y cuando se cumplen los parámetros de nuestra gerencia de Desarrollo Deportivo, se le ha entregado premios en efectivo, sin descuentos, como la Ley General de los Deportes nos lo autoriza.

Por la medalla de oro en Juegos Panamericanos 2019, Yuri recibió $5,000. Y luego, por las medallas de plata en los mundiales de 2019 y 2020 recibió $4,000 por cada una. Es decir, un total en premios de $13,000.

En los próximos días, Yuri recibirá su respectivo premio por el oro mundial. Y también su pareja, Karla, a quien el atleta reconoce como su entrenadora, recibirá el equivalente al 20% de lo otorgado a Yuri, según nuestra tabla de premios. En diciembre presentaremos la tabla de premios para nuestros atletas. Yuri, como todos los demás, podrá seguir gozando de beneficios. Es importante entender que el INDES dicta las estrategias deportivas del país, pero es el Gobierno el que nos da la mayor parte de presupuesto.

Yuri: ¿cuál era el objetivo ?

Sobre lo anterior, Yuri apareció el sábado en horas matutinas por vía instagram, para dar su versión, calificando como «complicada» la situación mediática de las últimas horas en las redes sociales, dado que han brotado toda clase de comentarios a favor y en contra de lo que él dice y por ende, sin saber por donde comenzar. Se definió como un atleta destacado, se desmarcó de todo compromiso político y defendió su derecho a no aceptar el reconocimiento legislativo.

En la parte esencial de su exposición y sobre la revelación de Bukele expresó: «nunca, pero nunca he mencionado en el video que yo no recibo ayuda del INDES. No lo he mencionado porque es una institución que me apoya. Obviamente, es Yamil quien hace la gestión en INDES y es por medio de él que INDES está funcionando de la manera que lo está haciendo. Me sentí un poco triste ayer, al ver, incluso, no se sí me estaban humillando, no sé en realidad cual era el objetivo de poner una planificación general de todo lo que se ha invertido en una preparación de año con año en mi carrera».

Manifestó que, «Es evidente de que sí se gasta en mi preparación, aunque realmente lo que a mi me dan es una beca de 1,200 dólares que según la tabla del INDES y según la Ley General del Deporte, yo me la he ganado, no me la están regalando, y yo pudiera hacer con este dinero lo que yo quisiera porque es una beca como estímulo por los méritos que yo he obtenido.

Más sin embargo, créanmelo, este dinero yo lo invierto en comida. La dieta de un físicoculturista es muy cara y solo pudiendo hacer esto es que yo logro mejorar mi cuerpo y ponerme listo para una competencia y en muchas ocasiones no me alcanza el dinero para terminar mi preparación. Incluso, para esta preparación (la del Mundial), yo hablé con la Gerente del INDES explicándole que mis dos tarjetas de crédito ya las tenía en saldo rojo, que ya no me alcanzaba para continuar la dieta y faltaban como dos semanas para la competencia».