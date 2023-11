Yamil Bukele responde a las críticas del desempeño que ha tenido El Salvador en Panamericanos

Rebeca Henríquez

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, respondió a las críticas del desempeño que ha tenido El Salvador en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, riña deportiva donde hasta la fecha el combinado nacional se encuentra en las últimas posiciones del medallero.

A través de la red social X, un usuario llamado Mario Rogel cuestionó a Bukele sobre los resultados que se han obtenido en el evento multidisciplinario y escribió: “No veo a Yamil Bukele resumiendo las inversiones históricas en deportes y los resultados concretos en los medalleros olímpicos”.

Ante el comentario del usuario, el funcionario respondió a las críticas: “Primero, estos no son Juegos Olímpicos, son Juegos Panamericanos. Segundo: en el medallero aparecen los que ganan medallas. Y de 41 países participantes, de todo el continente americano, solo 26 han obtenido preseas. Y los juegos en Santiago terminan el domingo, aún faltan medallas por contabilizar”.

Hasta la fecha y en el último tramo para que finalice los juegos, este domingo 5 de noviembre, El Salvador ha sumado una medalla de bronce por parte de Uriel Canjura, en la modalidad de bádminton. Y este fin de semana, se sumará la segunda, luego de la clasificación de Tiro con Arco Compuesto a la final de la disciplina.

El presidente del INDES aclaró que “la administración del INDES, como siempre lo he dicho, ha luchado por garantizar las condiciones para la práctica deportiva de todos nuestros atletas, cosa que antes no sucedía. INDES no hace deporte, eso le corresponde a cada federación o asociación deportiva nacional. Y la alta competición no es responsabilidad nuestra, sino del Comité Olímpico de El Salvador, pero, aún así, invertimos en todas las etapas del deporte”.

Además, Bukele hizo énfasis en que la inversión que han hecho en el deporte, ha sido “histórica” y eso puede verse reflejado en que ahora no hay quejas diarias por parte de los mismos atletas, como lo había en administraciones anteriores. Pero que los resultados en el deporte no se dan de la noche a la mañana.

En el top 10 del medallero de los juegos destacan únicamente países de Norteamérica y Sudamérica e islas. Estados Unidos es el primero en el evento deportivo, posteriormente Brasil, Canadá, México, Cuba, Colombia, Chile, República Dominicana, Perú y Argentina.

El primer país de Centroamérica que destaca entre el top 20 es Costa Rica, en la posición 17, con 7 medallas en total, 5 de de bronce, 1 de plata y 1 de oro. En la posición 20 está Nicaragua con 2 preseas de plata y luego está El Salvador, en las últimas posiciones al compartir la misma cantidad de medallas con Dominica y San Cristóbal y Nieves.