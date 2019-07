YA NO SON EMBAJADORES

Francisco Herrera

Esa etapa, digamos, en particular lo relativo a la penetración de sectores sociales, ya la cumplió satisfactoriamente la embajadora que se va (ver CoLatino 25 de este mes de julio que termina). Satisfactoriamente para ellos, según los objetivos actualizados que ahora tienen para nuestro país, con el presidente que ahora tiene nuestro país. Veamos los movimientos que han decidido hacer:

Uno. “La” embajadora deja de ser embajadora, pero no vuelve a la “base”, el Departamento de Estado, donde tenía rango bajo para tarea encubierta alta. Hoy sin ser embajadora (función limitada a un país) ha sido promovida, es decir premiada por su trabajo aquí. Sin ser militar va a tener a su cargo el control de ejércitos “de la América Latina y el Caribe”, no poca cosa.

Dos. Es decir: para los fascistas de Washington, ya no es el Departamento de Estado la instancia que va a poner embajadores en América Latina, es el Comando Sur, cuya historia, como es sabido, es negra.

Tres. El embajador que viene es militar de carrera; pero ¿quién es, por qué lo mandan aquí? Es, ni más ni menos lo que los fascistas llaman Enlace entre ciencia y tecnología y la CIA, visión militar de la ciencia y la tecnología. Es uno de los diez mejores oficiales del Departamento de Defensa. ¿Y qué es sobre todo el Departamento de Defensa, además de haber destruido Bagdad, por ejemplo?, ¿además de haber bombardeado la ciudad de Panamá en 1989, por ejemplo?, ¿además de estar asistiendo al ejército israelí en los bombardeos contra la franja de Gaza?, ¿además de estar enviando barcos de guerra frente a las aguas de Irán?, ¿además de estar amenazando las fronteras de Rusia por el lado de Ukrania?, ¿además de ser, en realidad, la única fuerza del TIAR (tratado militar fundado por ellos para la América Latina) para amedrentar a los revolucionarios bolivarianos?, además, además, además. Es sobre todo, decíamos, el más jugoso negocio del Imperio (político) ligado al Imperio militar, en otras palabras los fabricantes de armas, todos privados.

Los USA imperialistas es eso, el negociazo de la muerte en el planeta. Y la política exterior de los gobiernos, sean republicanos, sean demócratas, es vender armas, es el Estado en manos de los fabricantes de armas. Más muerte, más dinero. El embajador que nos mandan sabe esto y más. Con vasta experiencia en asesoramiento del Comando Sur, y trae como áreas especialmente asignadas Centro América (¡!), o sea Daniel), América del Sur, o sea Nicolás, y Evo. Y el Caribe, o sea Cuba, la insoportable (desde hace más de 60 años) revolución cubana. Se llama, ese militar Douglas no sé qué; llegará a nuestro país en septiembre, nuestro glorioso septiembre.

Cuatro. Fue muy bien evaluada, pues, la señora que se va. Va como Sub comisionada en el Comando Sur. O sea, sus jefes fascistas la evaluaron bien, y la premian. En efecto, ella, civil, va a tener bajo su control a militares. O sea, les es más útil en zona gris que en zona clara. Y por lo que se sabe es lo que le gusta, para eso se preparó en las universidades en las que estudió. En una de esas universidades los estudiantes aprenden “a impactar”, toda tu cultura, les repiten a diario, es “para impactar”. Tienes que ser Champion for Christ, les dicen. O sea, Cristo al servicio del poder. Y en efecto, aquí, puso en práctica ese lema, impactó, es cierto a muchos vasallos y borregos.

Cinco. La vamos a seguir teniendo cerca pues, por intermedio del militar que la va a reemplazar. De vez en cuando, en algún su viaje… cuando venga a controlar al militar. Aun si el control que venga a hacerle a ese embajador militar es discreto por necesidad funcional, seguro que se las va a arreglar para que se sepa que por aquí anda.

Seis. Su nueva función la hará viajar a América Latina, ¿irá a Colombia? ¿A qué? ¿A darle ánimos a los contrarrevolucionarios venezolanos, por ahí cerca en alguna frontera con Venezuela?, ¿la va a dejar hacer eso la diplomacia bolivariana? ¿Lo permitiría el ejército venezolano, brazo armado de la revolución? ¿Irá a Chile? La dejarán a sus anchas los chilenos, los que saben el rol que jugó la CIA para destruir la revolución en 1973 y organizar el asesinato de sindicalistas y estudiantes revolucionarios; y para asesinar al presidente Allende? ¿Va a ir a Nicaragua? ¿Hoy, va a ir a meter sus patas, a la vigorosa revolución sandinista? Sabe acaso, esa señora, lo cargada que está de rebeldía antiyanki la historia de Nicaragua?, le enseñaron acaso un poco de historia de la gloriosa lucha del pueblo de Nicaragua conducida por Sandino, máximo héroe de ese pueblo que Anastasio Somoza asesinó hace casi un siglo?, ¿va a ir a meter sus patas aunque sea ahí cerquita a Costa Rica? ¿Sabe acaso, esa señora, cuál es el grito de esa rebeldía? Ese grito es ¡“Que se rinda tu madre”! ¿Sabe acaso, le enseñaron sus profesores de historia centroamericana en su universidad privada, quién lanzó ese grito? Seguro que no lo sabe. Para que lo sepa aquí se lo recordamos, y de pasón se lo recordamos por adelantado al militar que la va a reemplazar. Fue el poeta Leonel Rugamas, quien rodeado por la guardia somocista y ya sin una bala en su pistola para batirse, y ante el grito de los guardias que le decían rendite hijueputa, Leonel, el compa Leonel les gritó – antes de caer – la frase esa, eterna frase.

¿Va a ir a México? ¡Ay Dios!… ¿a enfrentarse al pueblo de López Obrador? ¿Va a ir a Argentina, sobre todo si gana Cristina? Y aunque no ganara Cristina, ¿iría a ver a los militares de ese país? ¿Sabe ella lo que es la vieja historia de lucha de la clase trabajadora argentina? Porque una cosa es la clase trabajadora argentina y otra la memoria de las abuelas buscando todavía, hoy todavía, a sus hijos y nietos desaparecidos por los militares argentinos. ¿Va a ir a ver a los militares brasileños? Irá si no sabe (o si no sabe, que se informe) de lo fue la dictadura militar en ese país. Se terminó esa dictadura, pero ¿se va a quedar mudo sin decir nada Lula, que sabe lo fue esa dictadura? Y… ¿sabe acaso, esa “embajadora” quién es hoy Lula?, ¿qué es el PT, el partido de Lula, el gran partido de Lula?…

¿Adónde, pues, va a aterrizar? ¿A alguna playa escondida por ahí? Pero, si sus servicios lograran organizarle una visita a escondidas por ahí, de noche, ¡cuidado!, en nuestra América los grillos por la noche no solo cantan, también oyen, y nos hablan; las culebras no solo muerden, también se deslizan, contra los malos; los pajaritos sí duermen, pero hay uno que se llama búho que no duerme. La gente aquí le llama tecolote, en vieja lengua nuestra.

PD.- Hoy es 30 de julio, mirá bicho, si no sabés lo que es el 30 de julio preguntale a tu papá.