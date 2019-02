Xiomara Ramírez lanza “Prohibido”

@SAmigoCoLatino

Prohibido, tanto en su formato de videoclip como de audio, está ya disponible en redes sociales, radios on line y convencionales, así como, en plataformas digitales para su escucha y descarga. El videoclip fue realizado por Manuel Roldán – también guitarrista de la banda de Xiomara.

La canción ha recibido una gran aceptación de parte de los miles de seguidores de Xiomara, sumando cada día más vistas al video colgado en la red social YouTube y siendo compartida a diario por quienes apoyan y siguen la carrera de esta artista de 27 años de edad.

Prohibido es una canción nacida en la lejanía, motivada por la nostalgia y la ansiedad de estar lejos de todo lo que se añora. “La canción nació cuando viví unos meses fuera (en México) y fue muy difícil para mí separarme tanto tiempo de mi pareja -siempre he sido muy entregada a mi relación- y la única manera de sacar lo que yo tenía dentro era escribiendo y componiendo canciones; tuve mucho tiempo para reflexionar en muchos aspectos de mi vida”, confiesa Xiomara.

“Esta canción está dedicada a un amor prohibido. Describe el deseo y ansiedad que uno siente hacia esa persona cada vez que está cerca de ella, y el no poder llegar a besarlo o abrazarlo libremente porque es prohibido”, continúa explicando la cantante que se dio a conocer masivamente tras haber ganado el primer lugar del reality show Nace una Estrella en su edición del 2009.

Prohibido viene a convertirse así en el quinto sencillo de la carrera de Xiomara Ramírez; antes el mercado conoció: Sólo quiero que estés bien (2012); Buscaré (2012), Dizque Amiga (2013) y Nada es real (2015). En el 2016 publicó el feature con Ramsés, Háblame de ti.

Al pasar del tiempo, y ya con Xiomara tomando las riendas de su propia carrera, la cantante y el productor decidieron retomar aquel destello de fuerza sonora que mostraba todo el potencial vocal e interpretativo de Xiomara, y emprendieron la aventura de crear el nuevo material discográfico del cual Prohibido es apenas la punta del iceberg.

El tema fue grabado en los estudios MC Home Studio, mismo lugar donde fue mezclado y masterizado por Marco Castro-Pinagel, en Costa Rica.

El nuevo material discográfico de Xiomara empezó a grabarse a mediados de año y ya están listos tres temas más. Aparecerá en el mercado a principios del año 2019 con canciones llenas de fuerza, pasión y una calidad interpretativa que es a fin a la Xiomara de hoy: una mujer que se reinventa,, que está en constante cambio para dar cada día, más de sí misma.

“Con Prohibido, sí: me reinventé. Es una canción que nació de mí y con la ayuda de Marco Castro pude plasmar lo que me representa; pasé por un proceso de descubrirme a mí misma, de encontrar mi personalidad y mi esencia. Por eso me tome un tiempo para saber realmente lo que quería proyectar, no solo en una letra, sino en la forma de cantar, de interpretar, de cómo quiero que la gente me perciba y que se identifiquen con la mujer empoderada que soy ahora”, concluye Xiomara.

Acerca de Xiomara

Xiomara Ramírez Coto, cantante costarricense, nació el 27 de enero de 1991, es la menor de 7 hermanos, familia de músicos como su padre Víctor Ramírez y su Tío Gerardo Ramírez, reconocidos cantantes costarricenses en los 70’s y 80’s.

Gracias a ellos, descubrió su pasión por la música desde muy pequeña, realizó presentaciones para su familia y en diferentes concursos, como festivales en su escuela y colegio. Durante su adolescencia formó parte del coro familiar “Gracia de Dios”, conformado por su papá y sus hermanas.

Sus primeras experiencias como solista, fue durante los años 2001 y 2002, en donde obtuvo el primer lugar nivel nacional de los concursos “Cómplices Al Rescate” y “Karaoke Junior” de Dos Pinos.

En el 2003, con 12 años incursionó en la televisión nacional como presentadora en una sección de manualidades en el programa “RG Elementos” de Teletica.

En el año 2004 formó parte del grupo de música juvenil llamado “Código RG”,

quienes realizaron la apertura del primer concierto de Belinda en Costa Rica, mismo que en el 2005 pasó a ser el grupo “Klase A”.

En el año 2009 participó en la primer temporada de “Nace una Estrella” de Teletica, donde obtuvo el primer lugar.

Participó en distintos musicales en Costa Rica como “Cri cri El Grillo Cantor”, “Navidad, Sonrisas Del Mundo”, “Fantasía De Navidad”, “La Historia Salvaje” y “La Plancha “.

En el año 2012 presentó su primer material discográfico como solista titulado “Sí”.

Xiomara ha compartido escenario con distintos artistas internacionales como Laura Pausini, Franco De Vita, Yuri, Rosana, Camila, Tommy Torres, Axel, Jean Carlos Canela, Alberto Plaza, Álvaro Torres, Kany García, Sandoval, entre otros. Sencillos:

Solo Quiero Que Estés Bien (2012).

Buscaré (2012).

Dizque Amiga (2013).

Nada Es Real (2015).

Háblame De Tí (2016) –

Ramsés Oficial feat Xiomara.

Prohibido (2018).