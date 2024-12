Xi se reúne con presidente del partido Rusia Unida

BEIJING/Xinhua

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente chino, se reunió este jueves en Beijing con el presidente del partido Rusia Unida, Dmitry Medvedev.

Desde el establecimiento de lazos diplomáticos hace 75 años, China y Rusia han abierto un nuevo camino caracterizado por el respeto mutuo, la coexistencia armoniosa y la cooperación de ganancias compartidas entre grandes países y vecinos, estableciendo un ejemplo de relaciones internacionales de nuevo tipo, así como de nexos entre grandes naciones vecinas, apuntó Xi.

El mandatario chino dijo que su país está dispuesto a trabajar con Rusia para fortalecer las sinergias de las estrategias de desarrollo, aprovechar el impulso intrínseco de la cooperación bilateral y aportar continuamente beneficios a ambas naciones y pueblos.

China y Rusia deben fortalecer la comunicación y la coordinación dentro de marcos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mecanismo de cooperación BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghai, defender firmemente el sistema internacional con la ONU en su centro y practicar el verdadero multilateralismo, para hacer que el orden internacional sea más justo y equitativo y salvaguardar conjuntamente la estabilidad estratégica global y la equidad y justicia internacionales, afirmó Xi.

Xi destacó que desde el establecimiento de relaciones entre el PCCh y el partido Rusia Unida hace más de 20 años, las dos partes han mantenido interacciones constructivas y de alto nivel, han reforzado los intercambios y el aprendizaje mutuo sobre gobernanza del partido y del Estado, han enriquecido continuamente el contenido de los intercambios institucionalizados entre los dos partidos, y han ayudado a consolidar la confianza mutua política y estratégica entre China y Rusia.

Como importantes fuerzas promotoras del progreso humano, los dos partidos deben coordinarse y cooperar estrechamente aún más, dirigir la gobernanza global en la dirección correcta, y aunar consensos de los partidos políticos amistosos en países de todo el mundo, especialmente en los países del Sur Global, para conducir al mundo hacia delante en la dirección correcta, dijo Xi.

Sobre la crisis en Ucrania, China ha enfatizado en repetidas ocasiones la necesidad de defender los tres principios de no expansión del campo de batalla, no escalada del conflicto y no provocación de ninguna parte, con el fin de promover la distensión de la situación lo antes posible, indicó Xi.

También añadió que China seguirá apegándose a su posición constante y trabajará con la comunidad internacional para crear condiciones favorables para la solución política de la crisis.

Medvedev entregó a Xi una carta firmada del presidente ruso, Vladimir Putin, y dijo que es un placer visitar China nuevamente con motivo del 75° aniversario de la fundación de la República Popular China y del 75° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y China.

La cooperación actual de alto nivel entre Rusia y China es el resultado de la guía y promoción conjuntas del presidente Putin y del presidente Xi, dijo. La parte rusa implementará de forma inquebrantable el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado y promoverá la coordinación estratégica, indicó Medvedev.

Además de destacar que los intercambios y la cooperación entre el partido Rusia Unida y el PCCh conllevan responsabilidades especiales en las relaciones entre los dos países, Medvedev dijo que el partido Rusia Unida está dispuesto a promover la cooperación pragmática y los intercambios juveniles a través del mecanismo de diálogo entre los partidos gobernantes de Rusia y China, reforzar la educación en valores tradicionales como el patriotismo y promover el desarrollo de largo plazo de las relaciones bilaterales.

Medvedev indicó que la parte rusa elogia la posición de China ante la crisis en Ucrania, presta atención al Grupo de Amigos para la Paz sobre la crisis en Ucrania, una iniciativa lanzada por China, Brasil y otros países, y está dispuesta a promover activamente la solución política de la crisis en Ucrania.

