Walter Araujo amenaza al cardenal Rosa Chávez

El ex arenero y ahora líder del partido Nuevas Ideas, Walter Araujo, amenazó al cardenal Gregorio Rosa Chávez con “terremoto” político en respuesta a las declaraciones que el religioso diera a la agencia de noticias de El Vaticano, en el marco de la fiestas patronales de San Salvador, en las que hizo referencia a la coyuntura actual del país.

A la pregunta de ¿Cómo interpreta la actualidad socio-política en El Salvador? Que que el Vatican News hizo al Cardenal Rosa Chávez, este respondió: “Es una pregunta difícil en este momento. Porque estamos en un momento de terremoto político podemos decir, cuando vivimos el terremoto en 1986 estábamos en plena guerra, y el arzobispo Rivera Damas usó una imagen muy bonita, dijo: “hay dos terremotos, el de la naturaleza y el creado por los hombres”. Se refería a la guerra y en ese marco, él tuvo una imagen muy bonita, que cada domingo celebramos la misa dominical, desde un lugar que había sufrido el terremoto. Con dos vigas de madera de una casa que fue destruida que serían como cruz, símbolo de un país que tiene, una esperanza en Cristo. Hay que dar a la gente esperanza ante una tragedia tan grande como la guerra y el terremoto”.

El Cardenal Rosa Chávez agregó que “Algo parecido pasa hoy día, tenemos el terremoto de la pandemia. Qué tantos, dolores está causando en el mundo y también entre nosotros. Y cómo duele ver a la gente cada día verla angustiada, o entubada como decimos acá. Atado a una máquina con montón de cables. Y muchas veces también en un cementerio enterrada siguiendo un protocolo. Y no poder estar nadie cerca del difunto. Y el otro terremoto es uno político, el país está con una gran convulsión política en este momento, una crisis política muy grave porque no tenemos en este momento un Estado de Derecho que funcione, no tenemos independencia de poderes, no tengo una figura política en quien confiar, no tenemos una ley que tengamos que respetar, hay un temor muy grande que no haya ley ni orden, por tanto no hay justicia verdadera”.

Ante esas declaraciones, Walter Araujo amenzó en las redes sociales que “Terremoto para él cuando salgan los sobresueldos de su hermano el ex ministro y la casita que se está construyendo”.

Walter Araujo desde que estuvo en arena, tanto como dirigente y como funcionario atacó a los sacerdotes que denunciaban las injusticias como Rosa Chávez, y repetía las consignas de sus ex jefe y fundador de los escuadrones Roberto d´Abuisson, de “curas rojos (comunistas)” con sotana negra.

Generalmente, los líderes más reconocidos de Nuevas Ideas, y fieles seguiodores del presidente Nayib Bukele, recurren a los ataques para descalificar las opiniones contrarias al Gobierno o que critican al presidente Bukele, y Walter Araujo es uno de ellos.

El cardenal señaló al Vatican News que hay una preocupación por el futuro, hacia dónde va El Salvador, se pregunta la gente “pensante”, hay una fecha clave, el día 15 de septiembre de este año, cuando celebramos el Bicentenario de nuestra Independencia, allí escucharemos del presidente, cuál es su proyecto de país, adónde cree que debemos caminar, y así entonces caminaremos en base a las coordenadas que por ahora no tenemos. En este momento no funcionan las instituciones democráticas, no hay una separación de poderes y la cultura democrática. Esto debe cambiar, y rezaremos en esta fiesta en favor del mundo y del país para que encontremos los caminos que nos lleven a una auténtica reconciliación.