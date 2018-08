Vive la Experiencia

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino



Pink Floyd Experience El Salvador, es un especial dedicado a la banda de rock británica, considerada un icono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes en la historia de la música. Pink Floyd, Conocida por temas tan emblemáticos como: “Another Brick in the Wall” “Shine on You Crazy Diamond”, “Time”, “Echoes”, “Pigs”, “Hey You”, “Wish you were here”, “Eclipse”, entre otros, así es de grande Pink Floyd, gracias a su música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo con el paso del tiempo.

Por 6° año consecutivo y en constante renovación de sus eventos la Productora Promusica presenta un show innovador Interpretado por los músicos salvadoreños: Oscar Serrano (voz), Hugo Olano (guitarra y voz), Juan Carlos Cordón (guitarra y coros) Moisés Anaya (bajo), Alejandro González (batería) y Jairo Martínez (teclado), entre otros invitados más.

“Este año el show está orientado a rendir homenaje a toda la carrera de Pink Floyd, retomando gran parte del disco doble recopilatorio en vivo “P·U·L·S·E” de 1995, que contiene la grabación de varias presentaciones de su última gira “Division Bell Tour”, además no pueden faltar en este show los ya tradicionales éxitos de la banda”. Afirma Hugo Olano, guitarrista de Pink Floyd Experience El Salvador.

“Año con año el Pink Floyd Experience se presenta con un show innovador, bajo conceptos visuales y montajes que dejen un buen sabor para el público, como ya es parte de nuestros eventos, brindar un buen espectáculo a cargo de músicos salvadoreños, en 2017 recibimos excelentes comentarios de parte del público asistente, este año no duden que la experiencia viene recargada”, afirma Christian Portillo, representante de Promusica.

Pink Floyd Experience El Salvador se llevará a cabo el día sábado 01 Septiembre, en el Teatro Presidente a partir de las 8:00 p.m, las entradas tienen un costo de VIP: $20, PREFERENCIAL $15 y GENERAL: $10 y están a la venta en los kioskos Todoticket en Multiplaza, Centro Comercial El Paseo y Metrocentro y en la web www.todoticketsv.com