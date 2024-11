Victoria del miedo y la furia de Donald Trump anti-emigrante

César Ramírez

De la historia en nuestro país y Estados Unidos existen coincidencias tenebrosas:

Recordamos las acciones paralelas entre el Congreso de El Salvador y el Capitolio en Washington tomados con violencia, en uno con la fuerza del Ejército y Policía Nacional en otro por turbas de fanáticos que no comprenden los procesos electorales, tiene en común la desesperación por cambiar los acontecimientos de una realidad que no aceptan, pero dirigidos por sus máximos dirigentes Bukele y Trump, si la comparación es extrema, los resultados son los mismos: el allanamiento de la sede democrática por excelencia; han pasado años de esos eventos violentos, que comunican miedo e ira, esa condición que imponen los personajes autoritarios.

Pero ahora la elección presidencial que elige entre Kamala Harris y Donald Trump, el pueblo norteamericano recuerda ese incidente vergonzoso, Donald Trump ha sido condenado por justicia norteamericana de 34 delitos, al menos la justicia estadounidense funciona junto a otras instituciones, en nuestra nación no; sin embargo, esa condición no fue suficiente para el pueblo norteamericano que castigó a los demócratas por la desesperanza del actual modelo.

Algunos objetivos de Donald Trump

Donald Trump propone aumentar las tarifas de importación de China, favorecer a industrias que se instalen en Estados Unidos.

Trump en el tema fronteras y emigración planea realizar la mayor deportación jamás realizada en la historia norteamericana y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Trump se compromete en proporcionar armas a Israel y conseguirá acuerdos fácilmente en Medio Oriente, en el caso de Ucrania, Trump afirmó que en caso de ganar conseguirá un acuerdo en 24 horas, también con la OTAN ha sentenciado que EE.UU no acudirá en su ayuda si Europa no apoya financieramente a esa entidad.

Redes sociales en campaña presidencial

Debemos destacar la caótica situación del uso de redes sociales con noticias falsas, insultos, degradación de la imagen de los candidatos, temor e ira contra minorías y los emigrantes, uso inadecuado de términos religiosos, instrumentalización de las guerras de Medio Oriente, propaganda extrema del caso Ucrania y Rusia, una situación que nos implica en el área de emigración puesto que los salvadoreños y centroamericanos residentes en Estados Unidos son centenares de miles, pero las redes sociales en sus múltiples variantes calumnian a los latinoamericanos en general, esa humillante condición prevalecerá para crear un estigma social que terminará en persecución e incluso acciones violentas contra personas inocentes.

Trump y El Salvador en sus discursos

Convención Nacional Republicana 18 de julio 2024

“Hay un país, y me gusta mucho, el presidente tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país; su criminalidad está bajando (…) y vengo leyendo hace dos años y dijimos: “vamos a ver de que se trata” y me di cuenta que no los está entrenando, sino que envía a estos tipos criminales, traficantes, reclusos a Estados Unidos. Él no lo dice y trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso.

“Bueno el no hace un trabajo maravilloso” remarcó. La nación 19JUL024 (AP, AFP y Reuters)

20 de julio 2024 Michigan La Hora. GT

“Así que El Salvador es interesante, porque conozco al presidente… y ha estado recibiendo esta gran prensa. No está trabajando, los está dejando en los Estados Unidos y su tasa de criminalidad, su tasa de asesinatos ha bajado 72%, 73% y subiendo”

“Están dejando a sus criminales en los Estados Unidos de América y no vamos a soportarlo más. Gente estúpida”, dijo Trump.

El futuro con Donald Trump

Sabemos que poco puede cambiar nuestro panorama en El Salvador, pero los gobiernos republicanos tienen como objetivo contener la emigración, tienen políticas relajadas en materias de derechos humanos o democracia, no apoyan programas sociales, su opción conservadora les hace ver enemigos a todo adversario democrático, no imponen impuestos a los grandes capitales, su visión social es mínima etc. Estados Unidos no nos salvará del desastre que vivimos en los siguientes años.

Así terminó la fiesta (ajena) democrática en Estados Unidos… amazon.com/author/csarcaralv

