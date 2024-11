Donald Trump desconocido en 2016 a memoria negativa 2024

César Ramírez

El canto de sirenas entre las multitudes

El 45 presidente de Estados Unidos era un desconocido en 2017, sus llamado a la deportación de emigrantes, violencia , racismo, discriminación no pasaban de medios propandísticos en una campaña presidencial que incendió la nación del norte, pero desde 2016 la comparación inevitable de Hitler con Trump fue la constante su primera administración, el 17 de noviembre de 2016 citamos del Libro Memorias de Churchill, Ed, Orbis 1989… un poema anónimo es citado por Churchill: ¿Quién va a cargo de ese tren/del que rechinan los ejes?/ Se acerca raudo el peligro/ pero el maquinista duerme; /y en vano lucen los discos/que el tren dirige la muerte. 17NOV016

Nacionalismo barato

Ya causaba alarma en el año 2016 las declaraciones del “dramatis personae” Trump (01DiC016), con una multitud ciega fanática que proclamaba el racismo como genuino representante de la gran nación de Estados unidos, por esta razón el presidente Barack Obama lo calificó de “nacionalismo barato” por esa evocación horrorosa del culto a la esclavitud hacia los afroamericanos, pero a pesar de todo en su mandato se cumplió esa tremenda proclama, con eventos sin castigar la violencia contra las minorías.

Violencia contra opositores

Era la campaña presidencial los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump, la violencia no solo es la agresión física, sino también tiene el componente simbólico que implica la desesperación fanática… la caracterización maligna de una etnia, religión, clase social, opción política o una categoría de emigrante, es un llamado a la violencia, un signo que será interpretado como una orden a la acción del líder hacia los enemigos en su dominio, un ejemplo de ello (04DIC016) es un restaurante llamado Ping Pong en Washington DC, una pizzería con mesas de ping-pong la cual fue vinculada falsamente con la campaña de Hillary Clinton, en ese sitio un hombre armado con un fusil llegó, disparó y causó pánico entre los clientes. 08DIC016

¿La religión defiende a emigrantes?

La historia demuestra que no, en el pasado y el presente las creencias religiosas dividen pueblos y naciones; se asocia a los refugiados con vicios máximos, así Europa protesta contra miles de refugiados del norte de África y cierra fronteras, mientras en América la nueva administración Trump lanza una política contra naciones musulmanas, deporta a residentes de Estados Unidos y culpa a los mexicanos (latinoamericanos) de todos los males del mundo, esas acciones son anticristianas, anti musulmanas en general son violencia contra los pobres del mundo. 06MAR017

El muro

Estados Unidos de América en la era del presidente Donald Trump construye nuevos muros de Berlín… Según datos de prensa el número de salvadoreños deportados en 2016 fue de 52,548 de ellos 21,340 de Estados Unidos y 31,147 de México; esas cifras nos hablan de la muerte económica, social, jurídica etc., porque los emigrantes buscan otra vida en Estados Unidos. 31FEB017

Deportaciones de salvadoreños y defensa

“En un artículo para la revista Nexos, titulado “México frente a Trump”, una “guía” para actuar contra el futuro mandatario, el excanciller Jorge Castañeda y el senador Armando Ríos recomiendan también presentar demandas masivas en tribunales para defender a migrantes a punto de ser deportados sobrecargando el sistema de justicia estadounidense.

Sobre las deportaciones de al menos 3 millones de latinos en una primera etapa, que afectaría a aquellos con problemas legales, aconsejan al gobierno mexicano “seguir el ejemplo de la asamblea legislativa de California” 21FEB017

La amenaza contra el DACA

De nuevo surge la incertidumbre de la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) Sucedió en la primera administración Trump

El número de beneficiarios salvadoreños del DACA son aproximadamente 60,000 que significan igual número de familias, las cuales estarán sometidas a una obligada separación familiar, una constante incertidumbre y mucho deterioro económico por el desarraigo de su opción educativa y laboral. El DACA fue promulgado en el año 2012 por el expresidente Barack Obama en defensa de los niños y niñas que llegaron a Estados Unidos y ahora parece llegar a su fin. 12SEP017

Shitole Trump al mundo y el fin del TPS

La multicitada ofensa del presidente de Estados Unidos Donald Trump contra las naciones de Haití, El Salvador y 55 naciones africanas debe considerarse como una vergüenza para la humanidad, degrada a la nación norteamericana como nunca en su historia, le descalifica en su historia intelectual y conforma un antecedente moral condenable en su imagen mundial.

El fin del TPS condena a la nación a la pobreza, a la separación familiar, al aumento de la violencia, a un alto grado de ingobernabilidad por la dificultad de asimilación de la fuerza de trabajo expulsada de Estados Unidos, con un previsible deterioro de las condiciones sociales del Estado. 16ENE018

El Salvador en la lista negra por producción y tránsito de drogas mencionado por Donad Trump y Joe Biden…

El presidente Joe Biden el 16SEP023, que incluye a El Salvador en lista de países de producción y tránsito de drogas junto a otras naciones, pero debemos anotar que el también presidente Donal Trump hizo un anuncio similar el 20SEP020, de tal forma que no es coincidencia, ni una divulgación política electoral, es una alerta internacional por la gravedad de la situación.

El Salvador en los discursos de Donald Trump

(fragmentos) Convención Nacional Republicana 18 de julio 2024

“Hay un país, y me gusta mucho, el presidente tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país; su criminalidad está bajando (…) y vengo leyendo hace dos años y dijimos: “vamos a ver de que se trata” y me di cuenta que no los está entrenando, sino que envía a estos tipos criminales, traficantes, reclusos a Estados Unidos. Él no lo dice y trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso.

“Bueno el no hace un trabajo maravilloso” remarcó. La nación 19JUL024 (AP, AFP y Reuters)

20 de julio 2024 Michigan La Hora. GT

“Así que El Salvador es interesante, porque conozco al presidente… y ha estado recibiendo esta gran prensa. No está trabajando, los está dejando en los Estados Unidos y su tasa de criminalidad, su tasa de asesinatos ha bajado 72%, 73% y subiendo”

“Están dejando a sus criminales en los Estados Unidos de América y no vamos a soportarlo más. Gente estúpida”, dijo Trump.

La fragmentación de notas (2016-2024) publicadas en Diario Co Latino, construye la imagen de Donald Trump presidente electo de Estados Unidos, el futuro será peor no existen milagros en esta tierra. amazon.com/author/csarcaralv

