Vicepresidenta Murillo reitera que Nicaragua tiene paz

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, compartió este jueves un comunicado en el que reiteró que Nicaragua tiene paz, amor y dignidad. A continuación, teleSUR reproduce íntegramente el texto.

NICARAGUA TIENE PAZ…

TIENE AMOR, Y DIGNIDAD

Más claro, cantamos y celebramos

Rosario Murillo

Nicaragua tiene Paz… Nos ha costado mucho esa Paz que és nuestro Patrimonio, nuestro Tesoro, y nuestro Pleno Derecho.

Nicaragua tiene Paz y la resguardamos como nuestra Riqueza fundamental. La resguardamos y defendemos en Patria Bendita y Siempre Soberana y Digna.

Nicaragua tiene Paz y no la exponemos. Por nada del Mundo.

El Odio y la Violencia… Los Corazones mezquinos y atrasados, alevosos y desleales… La malignidad diabólica… Esa se ha ido para Siempre. La expulsó, para Siempre, la Gallardía, la Valentía y el Amor Invicto del Pueblo nicaragüense.

Los traidores y cobardes, son fantasmas, huellas insepultas de una vieja Historia…!

Nicaragua tiene Paz y ama la Vida. Y defiende la Vida y la Alegría. Y Nicaragua és de Vida, Esperanza, Luz, y Verdad Verdadera. De lúcida Hermandad.

Nicaragua tiene Paz, y nada podrá alterar esa Gracia, ese Don que Dios nos da y que nosotros acogemos y recogemos como absoluto Deber, como Responsabilidad Primera y Última, como Camino Invariable, y como Patria que sabe de Luchas y de Honor.

Nicaragua tiene Paz y no admite provocaciones maquilladas, ni confabulaciones, ni distorsiones, ni manipulaciones burdas, vulgares, elementales, propias de siervos imperiales, fracasados y derrotados, anquilosados en la vieja Historia.

En Nicaragua, donde, por Gracia del Padre y de nuestra Madre María vivimos en Concordia y somos Cultura de Paz, y Fuerza de Familia y Cariño, no pasarán jamás las intenciones pérfidas; ni los forajidos y malagradecidos, ya apátridas. Corazones paralizados, entregados al Demonio.

En Nicaragua no vendemos el Alma al diablo.

En Nicaragua no entregamos la Paz.

En estas horas y en estos días de Nuevas Victorias vemos el aprovechamiento grosero, y la tosca y malvada comunicación terrorista, que pretende convertir un lindo y merecido momento de Orgullo y Celebración, en golpismo destructivo, o en un retorno, por supuesto imposible, a las nefastas prácticas, egoístas y criminales, de quienes, como vampiros y vividores, se han servido del Pueblo, de los Bienes del Pueblo, de los Patrimonios Naturales, Culturales, legítimos Patrimonios del Pueblo nicaragüense.

En Nicaragua que tiene Paz, las víboras no tienen espacio, no tienen cabida, son de oscuridad, negatividad, maldad. Sus despreciables y miserables Corazones, siempre han pretendido convertir el Alba de Oro de nuestros Pueblos en más miseria, más sometimiento y más dominio. Y esos baratos lacayos por supuesto, No Pasarán !

Cualquier Plan cobarde y huérfano de ideas, de ideales, de valores y de líderes; cualquier Plan diabólico y malévolo que atente contra el Derecho de Nicaragua a vivir seguros, tranquilos, y en la Vitalidad y el Vigor de la Alegría, el Trabajo, la Seguridad y la Paz, no será nunca nicaragüense; no tendrá la Gracia de Dios; sólo son necias, torpes, maquinaciones delincuenciales, de chanchullos disipados que pretenden atentar contra el brillo hermoso de la Belleza y la Paz

Aquí ya no ruge

la voz de la Violencia

ni se tiñe con sangre de Hermanos

nuestro Glorioso Pendón

Bicolor.

Viva Nicaragua Bendita,

Cristiana, Solidaria,

Hermosa, Soberana, Digna,

Siempre Libre !

Vivan las Familias Nicaragüenses !

Viva la Paz !

Que los vanidosos, locos-malos, dejen de aprovechar tanta Belleza, Alegría y Talento nicaragüense. Que dejen de manosear los merecidos Triunfos de una bonita muchacha, para esconder su insignificancia e incapacidad, y enturbiar, con sus ridículos y cursis delirios, nuestras Benditas Aguas !

Managua, Nicaragua, 22 de Noviembre de 2023

Siempre Dignos, Soberanos y Libres