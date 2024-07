“Venimos planeando las cosas de forma adecuada”, técnico de la femenina 

La internacional, Samantha Fisher fue la encargada de poner el 2-1 a favor de la azul y blanco a los 35’, y a los 90’ con un zurdazo, Danielle Fuentes puso el 3-1 definitivo.

“Creo que no es coincidencia, no es una casualidad sino una causalidad, venimos planeando las cosas de forma adecuada, aún con el tema de puntaje por eso estamos enfrentando rivales un poco más ponderados que nosotros y creo que en la cancha ahora ganamos demostrando, no se robó nada, se ganó muy bien el partido, se dominó todo el tiempo ya estamos demostrando que El Salvador está creciendo”, manifestó el estratega.