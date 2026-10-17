Venezuela, lista para la segunda consulta popular nacional

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Lucía Berbeo*

En el marco de los preparativos para la próxima jornada de democracia participativa y protagónica, el secretario de Comunas del municipio Sucre, José Daniel Pérez, ofreció un balance de los comicios pasados y destacó la importancia del proceso con miras a la consulta popular que se llevará a cabo este domingo.

Expresó que esta experiencia electoral se desarrolló por primera vez en el estado Miranda: “Comenzamos por parroquias, partiendo de los diagnósticos territoriales a través del Sistema Patria. Al ver lo exitoso del proceso, las comunas de este estado pasaron a ser el principal ente receptor de recursos y ejecutor de proyectos, alcanzando altos niveles de gestión y eficiencia”.

Asimismo, señaló que con esta consulta se está dando un salto cualitativo, ya que no solo está dirigida a las comunas y circuitos comunales, “sino también a las juntas de condominio. Hemos identificado en las juntas de condominio problemas que afectan al colectivo, como fallas en ascensores e impermeabilización luego del doblete sísmico”.

En Venezuela existen más de 49 mil consejos comunales y 5418 comunas y circuitos comunales. “Por cada comuna y circuito comunal se presentan siete proyectos, orientados en su mayoría a las prioridades territoriales. El proyecto que obtenga la mayor cantidad de votos es financiado directamente por el Gobierno Nacional”.

Respecto al municipio Sucre, Pérez detalló que existen 90 comunas y 760 consejos comunales. En las consultas anteriores, más del 64 % de los proyectos elegidos estuvieron vinculados a la mejora de los servicios públicos, tales como agua potable, vialidad, energía eléctrica y alumbrado público.

Para ejercer el derecho al voto este domingo, los requisitos son: tener al menos 15 años de edad, acudir al centro de votación con la cédula de identidad y seleccionar una de las siete opciones disponibles para el bienestar de la comunidad.

“La consulta permite priorizar las demandas de la gente. No se limita a la ejecución del proyecto y la transferencia de recursos, sino que las autoridades acompañan todo el proceso. Hay proyectos que inician con la transferencia inicial -que ronda los 10 mil dólares-, pero cuando la escala de la obra lo requiere, interviene el Estado para garantizar su culminación”, puntualizó Pérez.

La consulta popular nacional en el país se inició formalmente el 21 de abril de 2024 como un mecanismo de democracia directa para que las comunidades organizadas elijan y prioricen sus propios proyectos de infraestructura, servicios y desarrollo local. Este instrumento jurídico y político busca transferir la gestión de recursos directamente a los ciudadanos, permitiendo que cada sector vote por las soluciones más urgentes para su entorno.

Desde su creación, el proceso ha evolucionado de manera continua, incluyendo consultas sectoriales de la juventud y nuevas rondas de votación comunitaria en 2025.

Con esta nueva cita democrática se reafirma que el verdadero motor de la transformación reside en la gente. Más allá de las cifras y la logística, la jornada de este domingo se perfila como un encuentro colectivo donde cada vecino, con su voto, toma la palabra para construir el futuro de su comunidad, demostrando que la unión y la acción compartida son la fuerza capaz de transformar cualquier realidad.

*La autora es periodista, analista político y colaboradora para este medio de información.

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