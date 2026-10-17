Bukele se retracta y dice que revisará casos de 10 mil colaboradores ocasionales de pandillas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente Nayib Bukele se retracta. El presidente Bukele manifestó que sus declaraciones sobre una posible liberación anticipada de colaboradores de pandillas fueron “tergiversadas” por los medios de comunicación, y que no se refirió a pandilleros oficiales, sino a colaboradores ocasionales de las estructuras criminales.

Las declaraciones las hizo la noche de este viernes, luego que Laura Fernández, presidenta de Costa Rica y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sostuvieron una reunión bilateral para hablar sobre el tema de seguridad.

Bukele se pronunció sobre sus declaraciones que brindó el martes sobre la liberación anticipada de colaboradores de pandillas; sin embargo, ante la preunta de una periodista que no estaba en la lista para tal fin, preguntó el martes por la noche, sobre el tema, el mandatario respondió que “tenía un plan para poner en libertad al 50% de los capturados” en el régimen de excepción, y a continuación mencion´o a “colaboradores” y “postes” de los pandilleros.

Sin embargo, al rectificar, Bukele manifestó la noche del viernes: “Yo lo que dije fue, que íbamos a revisar aproximadamente el 50% de los casos de los que estaban presos por ser colaboradores de pandillas; no de los pandilleros”, destacó Bukele, mientras que informó que el sistema carcelario, tiene 120 mil 956 privados de libertad; de ese total, se dividen por su peligrosidad y su pertenencia o no a pandillas.

Del total, 96,427 están detenidos por temas relacionados a pandillas; de los cuales, 42 mil 125 son homeboys (pandilleros), 25,910 miembros no brincados (chequeos, gatilleros y postes), “si bien no tenían el bautismo de ser brincados, para nosotros son pandilleros”, seguido, se reportó 17,793 paros (los que hacían favores a las pandillas), Según Bukele “los paros”, eran personas que les hacían favores a los pandilleros, pero que no iban a ser brincados dentro de la pandilla.

“La diferencia entre un paro y un simple colaborador momentáneo o especial, es que el paro era un colaborador constante y continuo, y luego, estaban los colaboradores de pandillas que son 10,629, esos no son los colaboradores habituales, sino que personas que se vieron en una circunstancia y colaboraron con la pandilla”, destacó Bukele.

A manera de ejemplo sobre los colaboradores de pandillas, Bukele sostuvo que los pandilleros entraban a una vivienda y le decían al propietario que negara su permanencia a la Policía y este así lo hacía. “Es un delito, sí, por eso está en la cárcel, pero nosotros creemos que el de abajo es el que menos responsabilidad tiene; fue eso lo que dijimos que lo estábamos considerando para los beneficios carcelarios que ya tienen que es la participación del Plan Cero Ocio”.

“Que quede claro: ningún pandillero va a salir libre, nunca. Ningún poste, chequeo, gatilleros que no son brincados (a la pandilla), pero ellos sabían que pertenecían a la estructura. Los paros, depende que era, tal vez salgan libres en 20-30 años; pero los colaboradores, vamos a revisar los casos. De esos 10 mil (paros), vamos a revisar los casos y creemos que previo a una revisión, aproximadamente 50% pudiera entrar al Plan Cero Ocio para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años; eso fue lo que dije, solo que ahora, lo expliqué con dibujitos”, destacó Bukele, pretendiendo decir que los periodistas no entendieron lo expresado.

No osbtante, lo expresado ya está registrado y se pueden consultar en las redes sociales.

Laura Fernández visita el CECOT

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, arribó este viernes a El Salvador en su visita oficial. A su llegada al Aeropuerto Internacional fue recibida por la canciller, Alexandra Hill Tinoco. Luego de su recibimiento, la mandataria se ha trasladó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para conocer el modelo penitenciario en El Salvador. A su llegada, fue recibida por el ministro de la Defensa Nacional, Rene Merino Monroy y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Laura Fernández, luego de su visita al CECOT, lo consideró como “un monumento a la justicia”. Sobre el modelo de seguridad. “Nosotros encontramos en el modelo salvadoreño, un modelo de excelencia que logró romper décadas de inseguridad nacional y ver la realidad salvadoreña, la tranquilidad y la paz en sus calles y en las familias, es por supuesto, un ejemplo para toda la nación”.

A juicio de Fernández, los resultados obtenidos de El Salvador “son dignos de admiración y por esa razón, los hemos venido estudiando y replicando todo aquello donde han sido exitosos, como por ejemplo el CACCO”.

El miércoles, la funcionaria costarricense anunció su visita a El Salvador cuando inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una mega prisión construida en el país centroamericano con capacidad para albergar a 5,100 privados de libertad considerados peligrosos.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro y su homólogo de Costa Rica, Gerald Campos, firmaron un convenio de cooperación mutua en tema de seguridad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...