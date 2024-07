Venezuela denuncia plan de la extrema derecha para cantar fraude electoral

TeleSUR

El jefe de Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, denunció este lunes el blackout (apagón) informativo que se ha desbocado sobre la campaña del candidato de la patria, de la independencia, Nicolás Maduro.

La extrema derecha venezolana tratan de callar la realidad, en una especie de 11 de abril electoral, montando una metarealidad que sirva para sus fines distintos a los electorales, indicó. Estamos denunciando que tienen un centro en Miami , y desde allí cantarán fraude en una transmisión oficial. Nosotros sabemos cuáles son los verdaderos sondeos, comentó.

«Ese centro está siendo montado por la cuñada de Magalli Meda, y desde allí, van a cantar fraude. «Resulta curioso que ya estén hablando de fraude cuando faltan seis días para las elecciones presidenciales, es curioso que uno de los 10 candidatos ya esté montando toda una patraña para decir que hubo fraude en las elecciones porque ellos y nosotros sabemos cuáles son los verdaderos sondeos, todas estas agencias internacionales se encargan de montar una mentira pata sobre esa mentira afectar y atacar el proceso electoral venezolano”, dijo.

Vamos a respetar el boletín del CNE (Consejo Nacional Electoral), no el que lea la cuñada de Magalli Meda desde Miami, no vamos a cantar fraude, y vamos a la calle a defender nuestra victoria, precisó el también presidente de la Asamblea Nacional (AN).

Jorge Rodríguez denunció que el plan de gobierno de María Corina Machado y Edmundo González, “Venezuela, tierra de gracia”, fue presentado en Estados Unidos «antes de hacerlo en Venezuela». “Son unos estúpidos, creen que van a volver a sus aliados. Nos van a poner como empleados esclavos de los gringos”, matizó Rodríguez.

No lo lograrán y por eso el presidente Maduro ha recorrido cada palmo de nuestra República, más de 500 mil personas se movilizaron en Apure y Barinas en demostración de amor por la paz y vida de la República. Les estallará la verdad en la cara, señaló. El 11 de abril de 2002 la extrema derecha ejecutó un golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, pero fracasó en su intención de terminar con su Gobierno al ser este restituido dos días después tras la defensa del pueblo a su comandante.

En la conferencia de prensa, Rodríguez sostuvo que hay un sector que, «lamentablemente» no participan en el evento electoral del próximo domingo, pero tienen un centro en Miami para «cantar fraude».

