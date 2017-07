Vela Larios, el salvadoreño que ofrece tecnología de punta para las próximas elecciones

@RosmeriAlfaro

Carlos Vela Larios es un salvadoreño que busca cambiar la forma “arcaica” en que se realiza el conteo y procesamiento de votos en las próximas elecciones de diputados y alcaldes, con la aplicación R-Vote diseñado para facilitar el procesamiento de voto cruzado y las marcas preferenciales, basadas en la actual legislación salvadoreña.

El ingeniero radicado en Estados Unidos es presidente de la empresa AFILON, la cual busca la licitación para que poner en marcha en El Salvador el novedoso sistema que asiste en el conteo, captación, transmisión, procesamiento y la divulgación de resultados en tiempo casi real.

“Una vez se puede ir a pie. Uno no puede obtener diferentes resultados si se está repitiendo lo mismo, por más que se modernice la ineficiencia siempre sigue siendo ineficiencia y una modernizada es peor todavía”, señaló Vela, uno de los diseñadores del sistema R-Vote considerado por algunos sectores en Estados Unidos como el más avanzado en el área de tecnologías para las elecciones.

Desde joven, Vela Larios se fue a vivir a Estados Unidos con su familia, ahí realizó todos sus estudios, primaria, secundaria, universidad hasta convertirse en ingeniero título que le ha permitido participar en programas importantes y complejos en el país norteamericano.

El capitalino fue uno de los primeros en Estados Unidos que trabajó en robótica para resolver problemas de producción en Estados Unidos. Además, trabajó en el mapeo del cerebro en la Academia de Ciencias.

Aseguró que trabajó en la modernización de las telecomunicaciones en MITRES, un instituto de investigación financiado por el Gobierno Federal pero creado por MIT para ganar la segunda guerra mundial, y con el Instituto Tecnológico de Illinois donde obtuvo el título Asesor Científico Principal (Jefe Científico) el titulo más alto que podía obtener cualquier científico.

“Siempre he hecho trabajos de punta en diferentes rama de la tecnología y la ciencia”, indicó. Diseñó un sistema para el almacenamiento, producción y distribución de agua en California y trabajó en el proyecto de coordinación hidrotérmica para bajar costos y garantizar la energía en la ciudad de México a través del Instituto de Ingeniería de dicho país.

“Soy un ecléctico en Estados Unidos. Concebí el concepto de STEM en ciencia, tecnología e ingeniería en matemáticas que es lo ahora esta en boga de cómo integrar todas estas diferentes ramas del conocimiento en una sola”, detalló.

En el año 2004, recibió el premio presidencial Mentor en Ingeniería en Ciencias por su contribución a los científicos del futuro, de manos del expresidente George W. Bush.

Para Vela, el haber trabajado con algunas de las mejores mentes en Estados Unidos es por “buena suerte”.

Manifestó que, lo que lo encaminó en el mundo de la investigación fue la suerte de que su madre se sentó a la par de un hombre que andaba buscando sus raíces en un recital de poesía en español preparado por la que hoy es su esposa, el encargado de contratos de la base más grande de la marina y le ofreció empleo.

“La suerte les llega a todos pero no todos están preparados para tomar ventaja de ella y esa es la clave. Hay muchas cosas que se dan fortuitas pero si una persona no está preparada no puede tomar ventaja. La suerte si existe”, aseguró.

Parte de lo que lo ha motivado en la vida es crear situaciones en las que otras personas tengan suerte, con ese objetivo fundó el proyecto Jóvenes Talento en la Universidad de El Salvador.

“No existían reglas, la única era es que no habían reglas. Nunca hay que ponerle reglas a las personas, hay que generar conciencia”, dijo.

Por muchos años trabajó un sistema similar en Estados Unidos, considerado por muchos como un programa revolucionario, para que niños y jóvenes latinos y afroamericanos lograran llegar alto en las ramas de la ciencia y tecnología con financiamiento de la NASA, del departamento de energía, entre otros.

Algunos de los problemas del país, según Vela, es que tiene fuga de capital humano intelectual y no tiene un concepto de desarrollo de este, por lo que necesita tomar una nueva postura.

“Lo que queremos que además de la remesa económica se dé apertura a la remesa intelectual y técnica. Estoy convencido que los salvadoreños de la diáspora en 20 años, estarán en las condiciones de poder ayudar a arreglar este país”, subrayó.

Vela es consciente de que ningún cambio es fácil y que El Salvador merece “la tecnología del futuro no la del pasado” por ello ofrece un sistema de punta para las próximas elecciones electorales para que no se repitan situaciones como la de la última vez.

Según Vela, la aplicación elimina errores humanos que pudieran ocurrir en el proceso de asignación de votos fraccionados a los diferentes partidos y candidatos.

En las elecciones legislativas y municipales pasadas, el Tribunal Supremo Electoral contrató diferentes empresas para la captura y transmisión de resultados electorales. Debido al corto tiempo, por una apresurada resolución de la Sala de lo Constitucional, el TSE no logró difundir los resultados el mismo día, sino meses después.