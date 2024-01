VAMOS denuncia irrespeto a la ley electoral y la Cn por el Gobierno y oficialismo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El partido VAMOS presentó cuatro denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) enmarcadas dentro del proceso electoral pues se han violentado los derechos ciudadanos y se ha irrespetado la ley electoral y la misma Constitución de la República.

La primera de ellas consistió contra el actual edil de Nuevas Ideas por Santa Tecla, Henry Flores, luego que éste ordenara retirar los afiches propagandísticos del partido VAMOS y otros. Wendy Alfaro, candidata a diputada por La Libertad, dijo que “estamos en un evento electoral y se nos ha habilitado según la ley, el periodo para ser proselitismo político, hemos cumplido, pero hemos sido víctimas de los ataques del partido oficialista”.

“Venimos (al TSE) a denunciar por obstaculización deliberada e inmotivada a la libertad de propaganda política”, planteó Alfaro sobre la primera denuncia, el sustento de esta, es que el artículo 81 de la Constitución de la República, da la facultad a los partidos políticos, en un periodo electoral, para hacer proselitismo político, “estamos en un estado donde se supone que es democrático y pluralista, no deberíamos estar sufriendo este tipo de represalias por parte del partido oficialista”, agregó.

Alfaro planteó que no hay una sola ordenanza en el país que pueda estar por encima del Código Electoral, y mucho menos de la Constitución de la República. Es el TSE el encargado de todo lo relacionado en material electoral.

Al respecto, Cesia Rivas, de VAMOS, agregó que “todo proceso electoral debería ser una fiesta democrática, sin violencia y una fiesta donde el ente rector esté vigilante a que se cumpla cada una de las leyes”.

Es de contextualizar que a través de las redes sociales se conoció que los pendones publicitarios estaban siendo retirados de los postes por el personal de la Alcaldía de Santa Tecla. “Valga la aclaración que estas estructuras son hechas de lona y madera y se ensamblan con alambre de amarre, porque la ley establece que lo que está prohibido es la pinta y pega en los postes, pero nosotros estamos cumpliendo con la ley y lo que empezamos a hacer, es hacer uso de nuestro derecho y a instalar estos pendones en los postes de Santa Tecla”, agregó Alfaro.

En la calle Chiltiupan, una de las arterias principales del municipio se instalaron 50 pendones; 2 días después de haberse instalados, en las redes sociales empezaban a circular la denuncia donde los pendones habían sido retirados, tanto los de VAMOS, como los de otros candidatos de otros partidos políticos. VAMOS presentó ante la prensa, las fotografías donde se ve a personal identificados con la comuna donde retira los pendones,

A la vez, VAMOS pidió medidas cautelares, es decir, piden que se reinstalen dichos pendones y en el caso que esos pendones ya hayan sido dañados o botados a la basura se pide devolver lo que se invirtió.

La segunda denuncia presentada por VAMOS, va sustentada con la prohibición de la publicidad gubernamental 30 días antes de una elección, pues la Dirección de Obras Municipales (DOM) realiza publicidad de las obras que realiza. “A pesar de la prohibición que dice el Código Electoral, está todos los días inaugurando obras, publicitando aquellas que están en ejecución. No está prohibido que trabajen, es su obligación, pero está prohibido publicitarlas”.

La tercera denuncia se trató sobre el voto en el exterior; tomando en cuenta que es el TSE, el máximo encargado de materia electoral, personas que no son del TSE dijeron en su momento cuántos votos había registrado. También la injerencia que comete la Cancillería, pues ha habilitado un call center para atender a los salvadoreños en el exterior durante el proceso electoral. “Lo primero que pasa (cuando un salvadoreño llama a la línea) es que le piden el DUI y la dirección que le aparece, eso es grave porque el único que debe tener el control es el TSE”, comentó Cesia Rivas.

La cuarta denuncia se trata sobre una difamación hacia la diputada Ortiz por parte del diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, donde manipula las publicaciones de la diputada Ortiz y la señala de defender a pandilleros.

“Estamos activando las instituciones, las estamos poniendo a prueba. Creemos que la democracia se trata también del respeto de la diferencia y no se puede utilizar la violencia como una forma de hacer política. venimos como partido, candidatos y ciudadanos salvadoreños que queremos una democracia sana, creemos que esas acciones van a poder darle al TSE la oportunidad de demostrar que es un árbitro independiente pegado a la ley y a la Constitución.

Empleados del MOP quitan propaganda electoral a diputado de ARENA

El diputado por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, quien busca la reelección por La Libertad denunció ayer que colaboradores del Ministerio de Obras Públicas obligaron a la empresa que él contrató a bajar su propaganda electoral de la carretera que va de Nejapa hacia Quezaltepeque.

El legislador de oposición dijo que los empleados del MOP “no dieron explicaciones, no mostraron documentos, solamente matonería y alegando que el Gobierno tendría un evento en la zona y no querían propaganda de la oposición”.

“¿A dónde está la “ilegalidad”? no hemos violado la Ley. Pueden quitar las vallas que quieran, pero no me van a quitar mi voz ni las ganas de trabajar por mi gente”, concluyó el legislador en su denuncia a través de las redes sociales.